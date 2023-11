Mus rau Unlocking cov Secrets ntawm Extra-Galactic Black Holes

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm UR Rao Satellite Center (URSC) ntawm ISRO thiab Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev tshawb fawb ntawm qhov dub. Siv cov txheej txheem hu ua X-ray polarimetry, lawv tau ua tiav pom cov hluav taws xob tawm los ntawm qhov chaw ntxiv-galactic dub qhov chaw thawj zaug. Qhov kev tshawb pom tshiab no qhib rau lub qab ntug tshiab kom nkag siab txog cov txheej txheem ntawm lub cev nyob ib puag ncig qhov dub.

Lub qhov dub nyob rau hauv nqe lus nug yog nyob rau hauv lub Loj Magellanic Huab (LMC), ib tug me me khub galaxy mus rau lub Milky Way. Lub npe hu ua LMC X-3, nws yog binary system uas muaj lub qhov dub thiab lub hnub qub qub uas kub dua, loj dua, thiab loj dua peb lub hnub. Lub kaw lus tau pib pom los ntawm lub orbiting X-ray telescope nyob rau hauv 1971 thiab txij li ntawd los yog cov ntsiab lus ntawm kev tshawb fawb ntau los ntawm ntau pab pawg ntawm astronomers.

Kev tawg tsis ntev los no tau ua tiav los ntawm Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), thawj lub hom phiaj ntawm NASA tshwj xeeb tsim los kawm txog polarization ntawm X-rays los ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Tshaj tawm xyoo 2021, IXPE muab cov txheej txheem kev soj ntsuam tshwj xeeb uas tso cai rau cov kws tshawb fawb kom nkag siab tob rau hauv cov txheej txheem emission thiab geometry ntawm accreting cov khoom nyob ib ncig ntawm lub qhov dub.

Cov kws tshawb fawb los ntawm IITG thiab URSC tau tsom mus rau lawv txoj kev tshawb fawb ntawm LMC X-3, xav tias nws yog qhov chaw sim cosmic zoo tshaj plaws. Los ntawm kev tshawb xyuas X-ray polarization kos npe ntawm lub qhov dub no siv IXPE, lawv muaj peev xwm txheeb xyuas cov pa hluav taws xob tseem ceeb. Cov emissions no yog qhov tshwm sim los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm ncaj qha thiab / lossis cuam tshuam emissions los ntawm ib feem ionized disc cua.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau ntsuas qhov tig ntawm lub qhov dub los ntawm kev soj ntsuam kev soj ntsuam los ntawm Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) Lub Hom Phiaj thiab Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Lub Hom Phiaj. Lawv qhov kev tshawb pom qhia tias lub qhov dub hauv LMC X-3 nthuav tawm kev sib hloov tsis muaj zog.

Txoj kev tshawb fawb no tau tshaj tawm nyob rau hauv Daim Ntawv Ceeb Toom Txhua Hli ntawm Royal Astronomical Society: Cov ntawv, ntxiv rau peb txoj kev nkag siab txog qhov tshwm sim ntawm qhov dub. Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv tshawb nrhiav thiab kawm txog qhov tsis paub tseeb ntawm qhov dub, kev ua tiav zoo li cov no ua rau txoj hauv kev rau kev nce qib yav tom ntej hauv astrophysics.