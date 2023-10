Kev nkag siab tshiab rau hauv Uranus: Infrared Aurora lees paub thawj zaug

By

Cov kws tshawb fawb hauv University of Leicester tau lees paub tias muaj ib qho infrared aurora ntawm lub ntiaj teb sab nraud ntawm Uranus. Qhov kev tshawb pom tshiab no tuaj yeem qhib cov lus zais tom qab lub ntiaj teb sib nqus hauv peb lub hnub ci thiab txawm ua rau pom lub peev xwm rau lub neej ntawm lub ntiaj teb nyob deb. Thaum lub sij hawm ultraviolet aurorae ntawm Uranus tau pom txij li xyoo 1986, qhov no yog thawj zaug uas lub hav zoov ntawm infrared aurora tau lees paub.

Aurorae yog tshwm sim los ntawm cov khoom siv hluav taws xob uas muaj zog heev sib tsoo nrog lub ntiaj teb qhov chaw raws nws cov kab sib nqus. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no, cov kev sib tsoo no ua rau lub spectacular sab qaum teb thiab yav qab teb teeb. Uranus, feem ntau yog tsim los ntawm hydrogen thiab helium, emits lub teeb tshaj qhov pom spectrum, nrog rau cov infrared.

Ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb tau siv Keck II telescope los txheeb xyuas cov wavelengths tshwj xeeb ntawm lub teeb tawm ntawm Uranus hauv infrared spectrum. Los ntawm kev kawm cov kab emissions, lawv muaj peev xwm txiav txim siab qhov txawv ntawm qhov ci ntawm H3 + ions, ib qho nqi them. Qhov no variation nyob rau hauv brightness tau ua ib tug pas ntsuas kub, muab kev nkag siab rau hauv lub ntiaj chaw huab cua.

Cov kev soj ntsuam tau nthuav tawm qhov kev nce ntxiv hauv H3 + qhov ntom ntom hauv Uranus huab cua, qhia tias muaj cov aurora infrared. Qhov kev tshawb pom no tsis tsuas yog txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cov chaw sib nqus hauv peb lub hnub ci tab sis tseem muaj feem cuam tshuam rau kev txheeb xyuas lwm cov exoplanets uas muaj peev xwm nyob tau.

Thawj tus sau Emma Thomas, Ph.D. tub ntxhais kawm ntawm University of Leicester, qhia tias lub zog aurora ntawm cov roj loj loj xws li Uranus tuaj yeem piav qhia vim li cas lawv kub dua li qhov xav tau. Qhov kev xav no pom tau tias aurora tsim thiab thawb cua sov los ntawm aurora mus rau qhov sib nqus sib nqus. Los ntawm kev kawm Uranus lub aurora, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua kev kwv yees txog cov huab cua thiab thaj chaw sib nqus ntawm cov exoplanets zoo sib xws thiab txiav txim siab lawv qhov tsim nyog rau lub neej.

Qhov kev lees paub ntawm qhov infrared aurora ntawm Uranus cim lub sijhawm tshiab ntawm kev tshawb nrhiav aurora hauv ntiaj chaw. Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb no ua rau peb paub txog cov dej khov loj heev auroras, lub ntiaj teb magnetic teb, thiab txawm tias tsis tshua muaj tshwm sim hauv ntiaj teb, xws li geomagnetic reversal.

Cov Lus Nug

Q: Dab tsi yog aurora?

Lub aurora yog lub teeb pom kev zoo uas tshwm sim thaum cov khoom siv hluav taws xob los ntawm lub hnub cuam tshuam nrog lub ntiaj teb cov hlau nplaum thiab sib tsoo nrog cov atoms hauv qhov chaw.

Q: Dab tsi yog infrared aurora?

Ib qho infrared aurora hais txog qhov emission ntawm lub teeb tshaj qhov pom spectrum nyob rau hauv infrared wavelengths. Nws yog tshwm sim los ntawm lub zog uas muaj zog heev uas sib tsoo nrog lub ntiaj teb qhov chaw.

Q: Vim li cas qhov kev tshawb pom ntawm infrared aurora ntawm Uranus tseem ceeb?

Qhov kev lees paub ntawm qhov infrared aurora ntawm Uranus muab kev nkag siab zoo rau hauv lub ntiaj teb cov hlau nplaum thiab muaj kev cuam tshuam rau kev txheeb xyuas cov exoplanets uas muaj peev xwm nyob tau.

Q: Yuav ua li cas yog qhov infrared aurora ntawm Uranus paub tseeb?

Cov kws tshawb fawb tau siv Keck II telescope los txheeb xyuas cov wavelengths ntawm lub teeb tawm ntawm Uranus hauv infrared spectrum. Los ntawm kev kawm cov kab emissions, lawv muaj peev xwm txiav txim siab qhov txawv ntawm qhov ci ntawm H3 + ions, qhia tias muaj ib qho infrared aurora.

Q: Peb kawm tau dab tsi los ntawm kev kawm Uranus lub aurora?

Kev kawm Uranus lub aurora tuaj yeem pab peb nkag siab txog cov magnetic teb thiab atmospheric yam ntxwv ntawm cov dej khov loj loj, ob qho tib si hauv peb lub hnub ci thiab dhau mus. Qhov kev paub no ua rau peb nkag siab txog exoplanets thiab lawv lub peev xwm los tuav lub neej.