New Star-Tracking Sensors Ua kom pom cov khoom tawg ntawm satellite

Lub hnub qub-nrhiav sensors tau tsim los pab cov satellites tshawb pom cov khib nyiab orbital uas tsis tuaj yeem pom hauv av. Lub hnub qub trackers siv txoj haujlwm paub ntawm cov hnub qub kom cov satellites kom zoo. Arcsec, Belgian spacecraft tus kws tshaj lij, koom tes nrog Portuguese chaw tswj kev tsheb khiav lag luam venture NeuraSpace los tsim cov khib nyiab-spotting hnub qub tracker uas xav tias yuav tshwm sim hauv qhov chaw los ntawm 2025. Los ntawm kev sib txuas Arcsec lub sensors nrog NeuraSpace cov ntaub ntawv uas twb muaj lawm los ntawm pej xeem qhov chaw thiab hauv av tsom iav. kev koom tes, Portuguese venture yuav muaj peev xwm taug qab ntau me me orbital khib nyiab. Lub caij no, Redwire, nyob hauv Jacksonville, Florida, tau tsim lub hnub qub tracker uas tuaj yeem ntes cov khib nyiab thiab tau teem sijhawm nyob rau hauv lub voj voog nyob rau hauv rau lub hlis tom ntej. Lwm cov tuam txhab lag luam tseem tab tom tshawb nrhiav kev txhim kho lub hnub qub trackers rau kev tshawb pom cov khib nyiab.

Ib daim ntawv thov rau cov hnub qub trackers hauv kev tshawb pom cov khib nyiab yog kev thaij duab ntawm cov khoom tsis sib koom ua ke nyob ze rau lub dav hlau. True Anomaly, lub tuam txhab Denver-based satellite, npaj yuav siv Redwire SpectraC lub hnub qub trackers thiab cov koob yees duab rau lub dav hlau rau lub hom phiaj no. Luis Gomes, CEO ntawm me me satellite tshwj xeeb AAC Clyde Space, piav qhia tias lub hnub qub trackers tuaj yeem ntes cov khoom tsis yog ntuj ceeb tsheej, tab sis cov ntaub ntawv no feem ntau tsis quav ntsej kom txuag lub zog hauv lub computer.

Arcsec tseem tab tom tshawb nrhiav txoj hauv kev los txhim kho lub hnub qub trackers twb nyob rau hauv orbit los ntes cov khib nyiab. Lub tuam txhab tau xa 50 lub hnub qub trackers txog tam sim no, feem ntau yog rau kev lag luam cubesats hauv lub ntiaj teb qis. Convincing lub hnub qub tracker cov neeg siv khoom los taug qab cov khib nyiab ib yam nkaus yuav koom nrog qee tus nqi ntxiv tab sis tuaj yeem txhim kho cov tswv lag luam 'cov duab hom. Kev koom tes ntawm Arcsec thiab NeuraSpace muab kev txhawb siab rau cov neeg siv lub hnub qub tracker los ua cov khib nyiab-watchdogs, raws li cov neeg siv khoom yuav tau txais kev pabcuam zoo dua thiab kev nkag siab los ntawm qhov chaw tswj kev tsheb khiav.

