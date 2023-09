Lub ntiaj teb muaj zog tshaj plaws X-ray Laser Ua tiav thawj lub teeb, qhib qhov rooj rau kev tshawb pom tshiab

Tom qab ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj, cov kws tsim khoom thaum kawg tau ua tiav "thawj lub teeb" nrog Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II), lub ntiaj teb lub zog X-ray laser. Qhov tseem ceeb no txhais tau hais tias lub tshuab tshiab tshiab tam sim no tau npaj los siv rau kev tshawb fawb tshawb fawb.

LCLS-II yog cov kab hluav taws xob nrawm tsim los tsim cov hluav taws xob muaj zog X-ray muaj peev xwm los tshuaj xyuas qhov ua haujlwm me tshaj plaws thiab tsis sib xws ntawm cov teeb meem thiab nws cov kev cuam tshuam. Piv nrog rau nws cov thawj, LCLS-II tuaj yeem tsim tau ib lab X-ray pulses ib ob, nthuav qhia qhov kev txhim kho tseem ceeb los ntawm thawj 120 pulses ib ob. Cov X-rays no yuav ua rau 10,000 lub sij hawm ci dua li yav dhau los, ua rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam qhov tshwm sim tsis tau pom yav dhau los.

Qhov nce photon suav muaj qhov cuam tshuam loj heev rau kev tshawb fawb tshawb fawb. Andrew Burrill, tus thawj coj ntawm lub chaw soj nstuam rau Accelerator Directorate, piav qhia tias qhov kev txhaj tshuaj ntau dua ntawm ib lab txhaj tshuaj ib thib ob txo qis lub sijhawm nws siv los sau cov ntaub ntawv. Qhov no txhais tau hais tias cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua qhov kev sim ua tau zoo dua thiab muaj peev xwm ua kom muaj kev tshawb pom hauv thaj chaw xws li tib neeg kev noj qab haus huv mus rau quantum cov ntaub ntawv tshawb fawb.

Lub laser hloov kho tau txais kev qhuas los ntawm US Secretary of Energy Jennifer M. Granholm, uas ntseeg tias nws yuav ua rau pom qhov tshwm sim me tshaj plaws thiab ceev tshaj plaws hauv lub ntiaj teb. Granholm hais tias qhov kev txhim kho thev naus laus zis no yuav ua rau Tebchaws Meskas nyob rau hauv lub hauv ntej ntawm X-ray science thiab muab kev nkag siab zoo rau kev ua haujlwm atomic hauv ntiaj teb.

LCLS-II, nyob ntawm SLAC National Accelerator Laboratory hauv Menlo Park, California, ncua ob mais ntev. Tshaj li 14 xyoo dhau los, nws tau tsim X-rays siv los tshuaj xyuas ntau yam kev kawm, suav nrog cov hlau muaj zog thiab photosynthesis. Txoj kev loj hlob ntawm LCLS-II xav tau cov kws ua haujlwm los tsim lub cryoplant muaj peev xwm ua kom txias ntawm cov kab hluav taws xob ua kom nrawm rau qhov xav tsis thoob -456 degrees Fahrenheit (-271 degrees Celsius).

Nrog "thawj lub teeb" ua tiav, pawg LCLS-II ntawm SLAC tau pom tias X-ray tsis tsim nyog rau qhov project tiav tau ua tiav. Txawm hais tias tsis muaj kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb tau ua tiav, qhov kev hloov kho nrawm yuav npaj siv thaum lub Kaum Ib Hlis, nrog rau thawj cov neeg siv tau teem caij tuaj txog.

Txawm hais tias muaj kev poob qis los ntawm cov xwm txheej cua uas cuam tshuam lub zog thiab kev ua haujlwm qeeb, lub neej yav tom ntej ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis tam sim no tab tom ua hauv qab toj roob ntawm Menlo Park. Qhov kev hloov pauv laser no coj cov lus cog tseg rau kev tshawb pom thiab kev nce qib, los ntawm kev kawm cov qauv molecular los txhim kho kev ua haujlwm ntawm lub xov tooj roj teeb.

