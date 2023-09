Australia tsim CRISPR-based Diagnostic Tool rau Monkeypox Virus Detection

By

Cov kws tshawb fawb hauv tebchaws Australia tau tsim cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas zoo tshaj plaws, MPXV-CRISPR, txhawm rau kuaj pom tus kab mob liab (MPXV). Cov cuab yeej no, thawj zaug hauv tebchaws Australia, siv CRISPR thev naus laus zis los kuaj tus kab mob nrog qhov ua tau zoo thiab nrawm. Kev tshawb fawb, kev sib koom tes coj los ntawm Peter Doherty Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kab Mob thiab Kev Tiv Thaiv thiab Lub Tsev Haujlwm Walter thiab Eliza Hall ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Kho Mob, tau tshaj tawm hauv Lancet Microbe.

Thaum CRISPR thev naus laus zis paub zoo tshaj plaws rau nws lub peev xwm hauv kev kho genome, nws tsis ntev los no tau tshwm sim los ua cov cuab yeej muaj zog rau kev kuaj mob. MPXV-CRISPR yog tsim los tsom rau cov kab mob caj dab tshwj xeeb uas pom tsuas yog hauv MPXV tus kab mob. Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Melbourne tus Dr. Soo Jen Low, yog ib tus kws tshawb fawb thawj tus kws sau ntawv, piav qhia tias CRISPR-raws li cov cuab yeej kuaj mob ua haujlwm zoo li cov kws tshawb nrhiav super-precise, ceev nrooj txheeb xyuas cov khoom siv caj ces cuam tshuam nrog cov kab mob tshwj xeeb.

Cov cuab yeej MPXV-CRISPR yog programmed kom paub tus kab mob los ntawm engineering "cov lus qhia" raws li cov ntaub ntawv ntawm 523 MPXV genomes. Thaum cov kab mob DNA muaj nyob hauv cov qauv kuaj mob, CRISPR system tau coj mus rau lub hom phiaj thiab tso tawm cov teeb liab qhia tias muaj tus kab mob. Qhov rhiab heev thiab precision theem ntawm txoj kev kuaj no yog piv rau kub-txheej txheem PCR txoj kev tab sis nrog rau qhov zoo ntawm kev xa cov txiaj ntsig hauv ib feem ntawm lub sijhawm.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm MPXV-CRISPR yog qhov ceev uas nws tuaj yeem muab kev kuaj mob. Kev kuaj mob ntshav liab feem ntau vam khom qhov chaw kuaj mob hauv nruab nrab, uas tuaj yeem ua rau qeeb ob peb hnub ua ntej cov txiaj ntsig kuaj muaj. Hauv qhov sib piv, MPXV-CRISPR tuaj yeem kuaj pom tus kab mob no hauv 45 feeb xwb, tso cai rau kev tshawb pom sai ntawm qhov chaw.

Pab pawg tshawb fawb tam sim no tau ua haujlwm los hloov MPXV-CRISPR rau hauv cov cuab yeej nqa tau yooj yim uas tuaj yeem xa mus rau cov chaw saib xyuas thoob plaws tebchaws. Qhov no yuav ua rau muaj kev kuaj mob sai thiab yooj yim dua, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw deb lossis qhov chaw uas muaj peev txheej tsawg. Pab neeg no tsom mus rau kev hloov pauv kev tswj hwm tus kab mob liab, txhim kho cov txiaj ntsig ntawm tus neeg mob, thiab txhim kho kev noj qab haus huv rau pej xeem cov lus teb rau cov kab mob yav tom ntej.

Kev tshawb fawb kev koom tes koom nrog lub koom haum Peter Doherty, Walter thiab Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, thiab Monash University.

