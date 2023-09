Taw qhia MPXV-CRISPR: Ib Revolutionary Diagnostic Tool rau Monkeypox Virus

Ib pab pawg kws tshawb fawb los ntawm Peter Doherty Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kab Mob thiab Kev Tiv Thaiv thiab Walter thiab Eliza Hall Lub Tsev Haujlwm ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Kho Mob tau tsim cov cuab yeej kuaj mob hu ua MPXV-CRISPR. Tshaj tawm hauv The Lancet Microbe, qhov cuab yeej no siv CRISPR thev naus laus zis los kuaj pom tus kab mob liab (MPXV) hauv cov qauv kuaj mob sai thiab raug, tshaj li cov kev kuaj mob uas twb muaj lawm. Nws tshwj xeeb yog tsom rau cov kab mob caj ces tshwj xeeb rau MPXV, ua rau nws thawj CRISPR-raws li kev kuaj mob ntawm nws hom hauv Australia.

CRISPR thev naus laus zis, paub txog nws lub peev xwm kho genome, tam sim no tau siv rau kev kuaj mob. Dr. Soo Jen Low, tus kws tshawb fawb ntawm Doherty lub koom haum thiab thawj tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, piav qhia CRISPR-raws li kev kuaj mob raws li cov neeg tshawb nrhiav tseeb uas txheeb xyuas cov ntsiab lus tshwj xeeb ntsig txog qhov muaj cov kab mob. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm MPXV-CRISPR, nws yog "programmed" kom paub txog tus kab mob los ntawm engineering cov lus qhia uas khi rau ib feem ntawm tus kab mob DNA.

Thaum kuaj pom tus kab mob DNA hauv cov qauv kuaj mob, CRISPR system tau coj mus rau lub hom phiaj thiab tawm lub teeb liab los qhia tias muaj tus kab mob. Txoj kev kuaj mob no ua tiav qhov sib piv rhiab heev thiab raug rau cov txheej txheem kub-txheej PCR tab sis nyob rau hauv ib feem ntawm lub sijhawm.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm MPXV-CRISPR yog nws qhov nrawm hauv kev muab kev kuaj mob. Kev kuaj mob ntshav liab tam sim no feem ntau siv sijhawm ntau hnub los muab cov txiaj ntsig, qhov MPXV-CRISPR tuaj yeem kuaj pom tus kab mob hauv 45 feeb xwb. Tam sim no pab neeg no tab tom ua haujlwm los hloov kho cov thev naus laus zis no rau hauv cov cuab yeej nqa tau yooj yim uas tuaj yeem siv rau ntawm qhov chaw kuaj pom tus kab mob monkeypox ntawm ntau qhov chaw kho mob.

Dr. Shivani Pasricha, Senior Research Officer ntawm Walter thiab Eliza Hall lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Kho Mob thiab tus kws sau ntawv qib siab ntawm txoj kev tshawb no, hais txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm MPXV-CRISPR rau pej xeem noj qab haus huv. Los ntawm kev txhim kho kev nkag mus rau kev kuaj mob sai thiab txhim khu kev qha, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw uas muaj peev txheej tsawg lossis cov chaw nyob deb, qhov kev txiav txim siab rau qhov kev sim no tuaj yeem kho sai sai thiab txhim kho cov txiaj ntsig ntawm tus neeg mob.

Kev koom tes ntawm cov koom haum tshawb fawb koom nrog Doherty Institute, Walter thiab Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, thiab Monash University.

