Kev nthuav qhia ntau haiv neeg thiab evolutionary keeb kwm ntawm Crocodiles

Crocodiles, nrog rau lawv cov tawv nqaij tawv tawv thiab cov cwj pwm tsis zoo, feem ntau evoke kev xav ntawm cov tsiaj nyaum thaum ub uas tseem tsis tau hloov pauv ntau lab xyoo. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no tau nthuav tawm ntau qhov kev hloov pauv hloov pauv thiab ntau yam kev hloov pauv yav dhau los rau cov tsiaj ntxim nyiam no.

Txawm hais tias tam sim no muaj nyob ib ncig ntawm 28 hom khej uas muaj sia nyob, qhov no tsuas yog ib feem ntawm pawg neeg sib txawv uas muaj nyob thoob plaws keeb kwm. Ob qhov kev tshawb fawb tshiab tau pom lub hauv paus pib ntawm crocodilians thiab lawv cov kev faib tawm thoob plaws ntiaj teb, nrog rau kev loj hlob ntawm lawv cov yam ntxwv qeeb qeeb.

Raws li cov kev tshawb fawb no, cov pab pawg neeg niaj hnub loj ntawm crocodilians yuav tshwm sim hauv Tebchaws Europe kwv yees li 145 lab xyoo dhau los. Los ntawm qhov ntawd, lawv cov poj koob yawm txwv tau hloov mus rau hauv cov kab sib txawv, nrog cov khej txhim kho lub peev xwm zam dej ntsev. Qhov kev hloov pauv no tau tso cai rau lawv kis thoob plaws ntiaj teb, thaum cov alligators tseem nyob hauv thaj chaw dej tshiab. Cov kev tshawb pom no tau luam tawm hauv Royal Society Open Science.

"Lub peev xwm ntawm crocodiles hla lub cev dej ntsev tau ua rau lawv dhau los ua thaj chaw ntau dua piv rau cov nquab," piav qhia tus xibfwb Paul Barrett, tus kws kho mob paleontologist ntawm Natural History Tsev khaws puav pheej koom nrog hauv kev tshawb fawb. "Cov pab pawg neeg khej sib txawv tau vam meej thiab muaj keeb kwm nyob hauv ntau thaj chaw."

Ntxiv nrog rau kev taug qab cov keeb kwm evolutionary thiab kev faib ntawm crocodiles, kev tshawb fawb kuj tshawb xyuas lawv cov qauv kev loj hlob tshwj xeeb. Qhov kev loj hlob qeeb tau pom nyob rau hauv cov khej niaj hnub no tau pom tias yog qhov hloov pauv thib ob uas tsis muaj nyob hauv lawv cov txheeb ze nyob deb. Txoj kev tshawb no, nthuav tawm hauv Biology tam sim no, kuj tau qhia tias khej thiab noog, uas muaj feem xyuam nrog, tau nthuav tawm cov tswv yim sib txawv ntawm lub cev rau ntau tshaj 220 lab xyoo.

Cov nplua nuj thiab ntau yam evolutionary keeb kwm ntawm crocodilians muaj xws li fascinating creatures uas txawv heev ntawm lawv niaj hnub counterparts. Qee cov crocodiles thaum ub yog cov neeg noj cov nroj tsuag, muaj cov hniav zoo ib yam li cov tsiaj nyeg thiab zoo li noj cov txiv hmab txiv ntoo sib txawv, tubers, thiab ferns. Lwm hom tsiaj muaj kev hloov pauv hauv hiav txwv, xws li flippers es tsis txhob ko taw thiab streamlined lub cev. Qhov no qhia tau hais tias crocodilians tau tshawb nrhiav ntau yam ntawm ecological niches thoob plaws hauv lawv keeb kwm.

Los ntawm kev kawm txog kev sib txawv no, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab txog ntau yam keeb kwm ntawm lub neej ntawm crocodiles. Thaum cov tsiaj reptiles loj feem ntau cuam tshuam nrog kev loj hlob qeeb, crocodilians thaum ub tau loj hlob sai thiab nquag. Kev hloov mus rau kev loj hlob qeeb qeeb tshwm sim nyob rau theem tom ntej hauv lawv cov evolution thiab tsis yog los ntawm lawv txoj kev ua neej ib nrab dej.

Txawm hais tias muaj ntau cov lus nug tseem nyob ntawm qhov tshwj xeeb ua rau kev loj hlob qeeb thiab kev hloov pauv hloov pauv hauv crocodiles, qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab tob txog lawv cov keeb kwm zoo nkauj thiab cov kev hloov pauv zoo tshaj plaws uas lawv tau tsim dhau sijhawm.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Niaj hnub no muaj pes tsawg hom khej?

Muaj kwv yees li 28 hom tsiaj uas muaj sia nyob ntawm crocodilians pom nyob hauv thaj chaw sov thiab sub-tropical thoob ntiaj teb.

2. Cov crocodilians niaj hnub tshwm sim qhov twg?

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, pawg loj ntawm cov crocodilians niaj hnub no yuav tshwm sim hauv Tebchaws Europe nyob ib ncig ntawm 145 lab xyoo dhau los.

3. Dab tsi yog qhov txawv ntawm crocodiles thiab alligators?

Crocodiles thiab alligators diverged ntawm ib leeg nyob rau hauv North America. Crocodiles muaj peev xwm zam tau dej ntsev, tso cai rau lawv kis mus rau thoob plaws ntiaj teb, thaum cov tsiaj nyeg tseem txwv rau thaj chaw dej tshiab.

4. Cov khej thiab cov noog puas muaj feem cuam tshuam?

Crocodiles thiab noog yog cov txheeb ze txheeb ze evolutionary kwv tij txheeb ze. Lawv sib koom ib tug poj koob yawm txwv thiab tau nthuav tawm cov tswv yim sib txawv ntawm lub cev rau ntau tshaj 220 lab xyoo.

5. Cov khej qub puas tau noj cov nroj tsuag?

Yog lawm, qee tus khej thaum ub tau noj zaub mov zoo, muaj cov hniav zoo ib yam li cov tsiaj nyeg thiab nyiam noj txiv hmab txiv ntoo, tubers, thiab ferns.

