Astronomers Saib Xov tooj cua Waves los ntawm Hom Ia Supernova thawj zaug

Cov kws tshawb fawb Astronomers tau tshawb pom qhov tsis tau pom dua los ntawm kev tshawb pom cov xov tooj cua nthwv dej tawm los ntawm Hom Ia supernova. Qhov kev soj ntsuam tseem ceeb no nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab rau qhov xwm txheej ntawm cov pob zeb dawb tawg thiab lawv qhov chaw muaj helium-nplua nuj.

Hom Ia supernovae yog nuclear tawg uas tshwm sim hauv cov hnub qub dwarf dawb. Lawv tau siv dav los ntawm astronomers los ntsuas cosmological nrug thiab kawm txog kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qhov tseeb mechanism tom qab Hom Ia supernovae tsis to taub tag nrho. Nws ntseeg tau hais tias qhov tawg yog tshwm sim los ntawm kev loj hlob los ntawm lub hnub qub khub, qhov twg cov khoom siv tau lees paub feem ntau yog hydrogen. Txawm li cas los xij, nws kuj tau xav tias cov dwarfs dawb tuaj yeem tsim cov helium los ntawm lub hnub qub uas tau ploj lawm nws txheej txheej hydrogen.

Ib qho kev paub tsis meej nyob ib puag ncig cov pob zeb dawb tawg yog tus cwj pwm ntawm cov teeb meem stripped los ntawm tus khub hnub qub. Tsis yog tag nrho cov khoom ntog mus rau hauv lub dab da dej dawb; ib co ntawm nws tsim ib tug huab ntawm circumstellar khoom nyob ib ncig ntawm lub binary hnub qub system. Nws tau cia siab tias cov shockwaves los ntawm kev tawg mus los ntawm cov khoom siv hluav taws xob no yuav ua rau cov atoms zoo siab thiab ua rau muaj kev tawm suab ntawm cov xov tooj cua muaj zog. Txawm hais tias muaj ntau qhov kev soj ntsuam ntawm Hom Ia supernovae tshwm sim hauv huab cua ntawm cov khoom siv hluav taws xob, xov tooj cua yoj emissions tsis tau kuaj pom txog tam sim no.

Ib pab neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb, suav nrog cov tswv cuab los ntawm Stockholm University thiab National Astronomical Observatory ntawm Nyiv, tau soj ntsuam hom Ia supernova uas tawg hauv 2020. Lawv pom tias lub supernova no nyob ib puag ncig los ntawm cov khoom siv hluav taws xob feem ntau muaj helium. Tsis tas li ntawd, lawv tau kuaj pom cov xov tooj cua tsis zoo los ntawm supernova. Muab piv cov xov tooj cua pom lub zog nrog cov qauv theoretical, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias cov ntses dawb tau tsim cov khoom siv ntawm tus nqi li ntawm 1/1000 qhov loj ntawm lub hnub ib xyoos. Qhov no yog thawj zaug paub tseeb tias hom Ia supernova tshwm sim los ntawm kev loj hlob los ntawm ib lub hnub qub khub nrog ib txheej txheej uas feem ntau ntawm helium.

Qhov kev tshawb pom ntawm cov xov tooj cua tsis tau los ntawm qhov helium-nplua nuj Hom Ia supernova yuav tsum ua kom peb nkag siab tob txog cov txheej txheem tawg thiab cov xwm txheej uas ua rau Hom Ia supernova. Pab neeg tshawb fawb npaj mus txuas ntxiv tshawb nrhiav xov tooj cua emissions los ntawm lwm hom Ia supernovae kom tau txais kev nkag siab ntxiv rau qhov kev hloov pauv uas ua rau cov xwm txheej tawg no.

