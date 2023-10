Xauv qhov zais cia ntawm Cell Cwj Pwm ntawm Mos Substrates: Ib Qhov Kev Hloov Pauv hauv Mechanobiology

By

Ib pab neeg tshawb fawb los ntawm University of Turku thiab Turku Bioscience Center, koom tes nrog Misvik Biology Ltd, tau tsim ib txoj hauv kev los kawm txog seb cov qog nqaij hlav cancer coj li cas hauv cov nqaij mos thiab tawv nqaij ib puag ncig. Txoj kev ntseeg ib txwm muaj yog tias cov hlwb yuav kis tau thiab loj hlob ntxiv rau ntawm qhov chaw tawv. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no nyuaj rau qhov kev xav thiab qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb hauv kev mob qog noj ntshav thiab cov nqaij mos engineering.

Pab neeg no tau siv cov qauv kev suav thiab ntau yam kev loj hlob los sib piv cov cwj pwm ntawm tes ntawm qhov chaw mos thiab tawv kom nthuav dav. Lawv siv lub tshuab tsis siv neeg los microprint sib txawv cov protein sib xyaw rau ntawm cov chaw no, ua cov proteins uas nyob ib puag ncig cov hlwb hauv lub cev thiab muab cov ntaub ntawv hais txog cov ntaub so ntswg ib puag ncig.

Cov kev tshawb pom ntawm txoj kev tshawb fawb pom tau hais tias kev sib xyaw ua ke ntawm cov proteins tuaj yeem pab txhawb kev loj hlob ntawm tes ntawm qhov chaw mos, muab cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev ciaj sia. Qhov no ua rau cov kev sib tw uas twb muaj lawm thiab muaj peev xwm tshiab rau kev tshawb fawb hauv kev mob qog noj ntshav thiab cov nqaij mos engineering. Pab neeg tshawb fawb ntseeg tias los ntawm kev siv ntau hom protein sib xyaw hauv cov kab lis kev cai ntawm tes, lawv tuaj yeem tsim kom muaj lub cev muaj zog ntau dua sab nraum lub cev, tso cai rau kev ua qauv zoo dua ntawm cov kab mob thiab kev noj qab haus huv.

Qhov kev tshawb fawb no tseem tau tso lub teeb pom kev zoo li cas cov hlwb tuaj yeem ua raws, ua haujlwm, thiab teeb pom kev zoo ntawm cov substrates. Nws tau coj qhov kev hloov pauv tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm kev siv tshuab. Cov kev nkag siab no muaj peev xwm los txhim kho peb txoj kev nkag siab txog kev mob qog noj ntshav thiab tsim cov tswv yim tshiab rau kev tsim cov ntaub so ntswg.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no tau nthuav tawm cov kev paub tseem ceeb txog kev coj tus cwj pwm ntawm tes ntawm cov khoom muag muag, nyuaj rau kev ntseeg uas twb muaj lawm thiab qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb yav tom ntej hauv kev mob qog noj ntshav thiab cov nqaij mos engineering.

Tau qhov twg los:

- James RW Conway li al, Txhais cov ntsiab lus ntawm cov kab mob sib txuas ntxiv txhawb nqa qhov tawv nqaij-insensitive cell kis thiab adhesion signaling, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).