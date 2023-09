Xauv lub peev xwm ntawm CRISPR Technology hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb

By

CRISPR thev naus laus zis tau tshwm sim los ua ib qho cuab yeej hauv kev kawm txog kev mob caj ces, nrog 22q11.2 deletion syndrome ua qhov piv txwv tseem ceeb. Cov tsos mob no, tus cwj pwm los ntawm kev tshem tawm me me ntawm DNA ntawm chromosome 22, ua rau muaj ntau yam kev loj hlob thiab kev paub tsis meej. Thaum cov qauv hauv vitro cell tau ib txwm siv los tshawb xyuas lub luag haujlwm ntawm cov noob hauv cov kab mob, lawv muaj kev txwv thaum nws los txog rau kev ntes qhov nyuaj ntawm cov kab mob caj ces hauv cov kab mob nyob. Nkag mus rau CRISPR thev naus laus zis.

CRISPR-Cas9, lub cuab yeej kho cov noob muaj zog, ua rau cov kws tshawb fawb los hloov kho cov kab mob DNA. Los ntawm kev tsom mus rau cov hlwb tshwj xeeb hauv cov nas, cov kws tshawb fawb tuaj yeem siv CRISPR los tshuaj xyuas seb cov noob hloov pauv cuam tshuam li cas rau kev loj hlob thiab kev ua haujlwm ntawm cov hlwb. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm Santinha li al., luam tawm nyob rau hauv Xwm, delved rau hauv daim ntawv thov ntawm CRISPR-Cas9 nyob rau hauv kev kawm cov noob txuam nrog 22q11.2 deletion syndrome.

Pab neeg tshawb fawb siv cov txheej txheem hu ua AAV-Perturb-seq, uas ua ke nrog CRISPR gene kho nrog ib leeg-nucleus RNA sequencing los tshuaj xyuas cov kev hloov pauv uas tshwm sim los ntawm cov noob hloov pauv hauv tib neeg lub hlwb. Los ntawm txoj kev no, txoj kev tshawb nrhiav pom cov kev nkag siab tshiab rau cov noob cuam tshuam hauv 22q11.2 deletion syndrome. Los ntawm kev sib piv cov gene qhia profiles ntawm ib txwm hlwb rau cov harboring tej noob kev hloov, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov noob koom tes hauv kev loj hlob thiab kev ua haujlwm ntawm cov hlwb cuam tshuam.

Qhov kev tshawb fawb tseem ceeb no ua rau pom lub peev xwm tshwj xeeb ntawm CRISPR thev naus laus zis hauv kev txhawb nqa peb txoj kev nkag siab ntawm caj ces kab mob. Los ntawm kev tshawb xyuas cov noob muaj nuj nqi hauv cov kab mob uas muaj sia nyob, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab ntau dua thiab muaj tseeb ntawm kev hloov noob caj noob ces ua rau muaj kab mob. Cov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj rau kev kuaj mob thiab kev kho mob ntawm 22q11.2 deletion syndrome. Kev txheeb xyuas cov noob tshwj xeeb uas koom nrog hauv qhov teeb meem no ua rau muaj kev txhim kho ntawm cov kev kho mob txhawm rau txhawm rau kho cov kab mob hauv cov caj ces txawv txav.

Hauv kev xaus, CRISPR thev naus laus zis tau hloov pauv txoj kev tshawb fawb ntawm cov noob muaj nuj nqi, tshwj xeeb hauv cov kab mob caj ces xws li 22q11.2 deletion syndrome. Los ntawm kev siv lub zog ntawm cov cuab yeej kho cov noob no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txhim kho lawv txoj kev nkag siab txog lub luag haujlwm ntawm cov noob caj noob ces hauv cov kab mob thiab ua rau txoj hauv kev rau kev kho mob zoo dua yav tom ntej.

Keywords: CRISPR, gene function, 22q11.2 deletion syndrome, genetic disorders, in vitro cell model, CRISPR-Cas9, gene editing, DNA, chromosome 22, kev loj hlob tsis zoo, kev txawj ntse, AAV-Perturb-seq, ib leeg-nucleus RNA sequencing , gene mutations, gene expression profiles, kuaj mob, kho.

Source: Santinha, A., Domingues, S., & Pena, M. et al. (2021). Genome-wide CRISPR-Cas9 transactivation interrogation ntawm kev tswj DNA ntsiab. Xwm, 598(7879), 666-670.