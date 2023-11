Kev nkag siab tshiab rau hauv Bat Reproduction: Mating without Intromission

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm mammalian kev yug me nyuam, qhov kev xav tau ib txwm tau hais tias mating koom nrog intromission - ib tug tsiaj nkag mus rau lwm yam nrog lawv noov. Txawm li cas los xij, ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tias txiv neej serotine puav tau coj txoj hauv kev sib txawv, rov sau cov cai ntawm cov tsiaj txhu mating. Cov puav no koom nrog kev sib koom ua ke uas zoo li nco txog cov noog ntau dua li lawv cov furry counterparts.

Txoj kev tshawb no, coj los ntawm Dr Nicolas Fasel, tshuaj xyuas tus cwj pwm mating ntawm serotine puav (Eptesicus serotinus) thiab ua rau muaj kev xav tsis thoob. Ntau dua li siv lawv cov noov rau intromission, txiv neej serotine puav siv nws li "cupulatory caj npab." Lawv kov lawv qhov chaw mos ua ke nrog poj niam lub qhov ncauj, uas ua rau muaj kev sib raug zoo ntawm kev sib raug zoo uas zoo ib yam li cov noog dua li lwm yam tsiaj uas paub. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau peb txoj kev nkag siab ntawm mating cov cai thiab qhia txog qhov kev hloov pauv zoo uas tuaj yeem tshwm sim hauv kev sib ntaus sib tua ntawm poj niam txiv neej.

Pab pawg tau saib cov sijhawm teev yees duab los ntawm lub tsev teev ntuj Dutch uas nquag nquag los ntawm cov puav serotine thiab tseem pom cov puav raug ntes hauv Ukrainian bat rehabilitation center. Los ntawm cov kev soj ntsuam no, lawv pom tias cov txiv neej serotine puav muaj cov plaub hau npog "lub plawv zoo li" qauv ntawm qhov kawg ntawm lawv noov thaum erect. Cov qauv no ua haujlwm raws li lub caj npab copulatory, repositioning tus poj niam tus Tsov tus tw daim nyias nyias kom cov txiv neej mus nrhiav qhov zoo tagnrho mating txoj hauj lwm.

Kev sib koom ua ke ntawm cov txiv neej thiab poj niam serotine puav tuaj yeem nyob nruab nrab ntawm 53 feeb, nrog qee qhov ntev tshaj li ib nrab hnub. Qhov kev ncua sij hawm ntev no yuav yog vim qhov tshwj xeeb ntawm lawv cov mating style.

Qhov kev tshawb pom ntawm tus cwj pwm tsis sib haum xeeb no hauv serotine puav tau pom lub tswv yim ntawm kev sib deev tsis sib haum xeeb, qhov twg txiv neej thiab poj niam ntawm tib hom kev hloov pauv hauv kev teb rau ib leeg kev sim kom tau txais txiaj ntsig zoo. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm serotine puav, cov qauv ntawm lawv cov genitals tau hloov zuj zus nyob rau hauv teb rau cov kev tiv thaiv mechanisms ua hauj lwm los ntawm cov poj niam los tiv thaiv cov pliaj suitors.

Tsiv mus tom ntej, cov kws tshawb fawb tsom mus tshawb txog kev coj tus cwj pwm hauv lwm hom puav thiab delve rau hauv ntau qhov zais cia ntawm kev yug me nyuam puav. Qhov kev nkag siab tshiab no ntawm kev coj tus cwj pwm bat mating qhib rau txoj hauv kev zoo siab rau kev tshawb fawb ntxiv rau qhov zoo kawg nkaus ntawm kev yug tsiaj.

FAQ

Q: Yuav ua li cas txiv neej serotine puav mate?

A: Cov txiv neej serotine puav siv lawv cov noov ua "copulatory caj npab" los ntawm kov lawv qhov chaw mos rau poj niam lub qhov ncauj.

Q: Ntev npaum li cas mating sessions kav rau serotine puav?

A: Qhov nruab nrab, kev sib koom ua ke ntawm cov txiv neej thiab poj niam serotine puav nyob ntev 53 feeb, tab sis lawv tuaj yeem siv sijhawm ntev dua li ib nrab hnub.

Q: Kev sib deev tsis sib haum xeeb yog dab tsi?

A: Kev sib deev tsis sib haum xeeb yog hais txog cov kev hloov pauv hloov uas tshwm sim ntawm cov txiv neej thiab poj niam ntawm tib hom thaum lawv sib tw rau kev loj hlob zoo.

Q: Cov qauv ntawm txiv neej serotine bat genitals hloov zuj zus li cas?

A: Cov qauv ntawm cov txiv neej serotine bat genitals tau hloov zuj zus los kov yeej cov txheej txheem tiv thaiv ua haujlwm los ntawm poj niam. Qhov loj noov pab nyob rau hauv repositioning tus poj niam lub tail membrane kom pab mating.