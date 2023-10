Kev Tshawb Fawb Lub Sijhawm Pom Zoo hauv Autism: Kev nkag siab tob dua los ntawm cov qauv tsiaj

By

Kev nkag siab lub sijhawm yog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg thiab tsiaj kev paub, cuam tshuam rau kev txiav txim siab, nco, kev sib txuas lus, thiab kev tswj lub cev muaj zog. Associate professor Fuat Balci los ntawm University of Michigan delves tob rau hauv kev ua haujlwm ntawm tib neeg thiab tsiaj lub siab, kawm txog lub sijhawm thiab nws qhov zoo sib xws thiab qhov sib txawv ntawm hom.

Balci tsom tshwj xeeb rau lub sij hawm scalar, ib qho tseem ceeb ntawm lub sij hawm xaav tau qhia los ntawm ntau hom. Raws li lub sij hawm ncua sij hawm nce, qhov precision ntawm sab hauv lub sij hawm txo, zoo li pixelation ntawm lub TV screen. Qhov no qhia tau hais tias tib neeg lub hlwb txoj haujlwm stopwatch yog evolutionarily khaws cia thiab sib piv ntawm ntau hom.

Kev nkag siab txog lub sijhawm kev nkag siab muaj txiaj ntsig zoo, suav nrog kev nkag siab txog lub hauv paus ntawm kev hloov pauv ntawm tib neeg lub siab thiab siv cov qauv tsiaj los kawm txog tib neeg lub hlwb. Balci txoj kev tshawb fawb tseem tso cai rau kev tshawb nrhiav lub sijhawm pom kev cuam tshuam cuam tshuam nrog kev puas siab puas ntsws xws li autism, uas ua rau muaj kev cuam tshuam txog kev kho mob.

Cov kev tshawb fawb tau pom tias cov tib neeg uas muaj kev puas siab puas ntsws tuaj yeem muaj kev cuam tshuam rau lawv lub moos sab hauv, ua rau muaj kev ntxhov siab ntau ntxiv. Qhov kev tsis paub meej ntxiv no tuaj yeem ua rau muaj kev coj cwj pwm rov qab thiab lwm yam yam ntxwv ntawm autism. Balci lub hom phiaj txhawm rau nthuav tawm kev sib raug zoo ntawm lub sijhawm tsis txaus ntseeg thiab cov tsos mob ntawm autism.

Los ntawm nws txoj haujlwm, hu ua "NeVRo: Sib txuas cov calcium imaging, optogenetics thiab virtual reality los tshawb xyuas lub moos sab hauv hauv kev puas hlwb," Balci siv cov qauv tsiaj autistic los tshawb txog lub luag haujlwm ntawm lub sijhawm nkag siab hauv cov kab mob autism. Kev sim tsiaj ib puag ncig hauv cov thawv me me txwv qhov kev soj ntsuam ntawm tus cwj pwm ntuj. Balci kov yeej qhov kev txwv no los ntawm kev tsim cov kev sim ntsuas ecologically siv tau siv tshuab virtual.

Hauv Balci qhov kev sim teeb tsa, nas khiav ntawm lub pob raug tshem tawm, tswj lawv cov kev txav hauv qhov chaw virtual. Txoj hauv kev no muab qhov chaw sim qhov tseeb dua thiab tso cai rau kev soj ntsuam ntawm tus kheej cov haujlwm neuron ntawm qib cellular. Balci muab cov kev muaj tiag virtual nrog cov thev naus laus zis zoo li calcium imaging thiab optogenetics los tswj cov neurons tshwj xeeb thiab txheeb xyuas cov qauv kev ua haujlwm hauv hlwb.

Qhov kev sib koom ua ke no dhau mus dhau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas tsiaj cov qauv rau tib neeg cov kab mob thiab tshuaj. Balci's in-depth phenotyping cuam tshuam nrog kev soj ntsuam cov yam ntxwv thiab cov yam ntxwv kom muaj peev xwm kho tau cuam tshuam lub hlwb kev ua haujlwm pom hauv autism.

Balci txoj kev tshawb fawb lub hom phiaj los muab kev nkag siab tob txog cov tswv yim kev txawj ntse thiab lawv lub luag haujlwm hauv kev puas siab puas ntsws xws li autism. Los ntawm kev hais txog cov tsos mob tseem ceeb ntawm autism, nws cia siab tias yuav nthuav tawm qhov laj thawj tshwm sim. Qhov kev tshawb nrhiav no muaj peev xwm los qhib qhov kev nkag siab tob dua ntawm kev paub txog kev cuam tshuam ntawm lub plawv ntawm kev puas hlwb thiab ua rau txoj hauv kev rau kev kho mob zoo dua.

Qhov chaw:

- University of Michigan Department of Biological Sciences (UM Biological Sciences)

- Fuat Balci, Associate Professor ntawm UM Biological Sciences