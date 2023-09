Nkag siab cov kab mob tua kab mob: Qhov cuam tshuam rau kev ua haujlwm zoo Nanomachines

Cov kws tshawb fawb los ntawm Nagoya University, Osaka University, thiab Nagahama Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Bio-Science thiab Technology tau tshawb pom qhov tseem ceeb ntawm qhov chaw ntawm cov kab mob thiab nws cov kev siv peev xwm hauv kev tsim cov nanomachine. Pab pawg, coj los ntawm xibfwb Emeritus Michio Homma thiab xibfwb Seiji Kojima, tau txheeb xyuas lub luag haujlwm ntawm FliG molecule hauv cov txheej txheem flagellar, lossis "lub cev muaj zog," ntawm cov kab mob.

Lub flagellar lub cev muaj zog hauv cov kab mob muaj lub rotor thiab stator. Lub stator ua haujlwm raws li lub cav, thaum lub rotor tig raws li kev sib kis ntawm stator txoj kev sib hloov. Cov txheej txheem no tso cai rau cov kab mob mus rau pem hauv ntej lossis rov qab. Lub nplhaib C, cov protein complex, tswj cov lus tsa suab no. Lub FliG molecule nyob rau hauv lub nplhaib C ua raws li ib tug clutch, yooj yim rau kev hloov ntawm pem hauv ntej thiab rov qab txav.

Cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas G215A mutant ntawm FliG molecule, uas ua rau lub cev muaj zog tig mus tas li. Los ntawm lawv txoj kev tshawb fawb, pab pawg tau tshawb pom tias kev hloov pauv hauv FliG qauv thiab kev sib cuam tshuam ntawm cov dej molecules nyob ib puag ncig nws yog lub luag haujlwm rau kev txav mus los. Cov kev hloov no kuj tshwm sim nyob rau hauv ib txwm daim ntawv ntawm FliG thaum nws tig clockwise. Cov txheej txheem sib txawv ua rau cov kab mob hloov pauv ntawm kev txav mus tom ntej thiab rov qab los teb rau lawv ib puag ncig.

Nkag siab txog cov khoom ntawm lub cev ntawm FliG protein yog qhov kev nkag siab ntawm cov txheej txheem molecular ntawm kev hloov pauv hauv cov motors. Cov kev tshawb pom pave txoj kev rau kev loj hlob ntawm compact motors nrog ntau zog conversion efficiency. Qhov kev paub no tuaj yeem siv rau hauv kev tsim cov khoom siv nanomachine uas muaj kev tswj xyuas meej ntawm lawv cov kev sib hloov. Cov kev nce qib no muaj peev xwm los hloov pauv ntau yam, xws li tshuaj thiab kev tsim lub neej dag.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv iScience, cim ib kauj ruam tseem ceeb rau pem hauv ntej ntawm peb txoj kev nkag siab ntawm cov kab mob motors thiab lawv cov peev xwm cuam tshuam rau kev txhim kho cov nanomachine zoo dua. Nws qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb hauv nanotechnology thiab engineering, muab cov kev muaj peev xwm zoo siab rau kev nce qib thev naus laus zis yav tom ntej.

Tau qhov twg los:

Tatsuro Nishikino et al. Cov kev hloov pauv hauv hydrophobic network ntawm FliGMC domain induce rotational switching of flagellar motor, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]