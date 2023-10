Lub hnub qub tuaj yeem muaj peev xwm raug txiav ib nrab los ntawm "Relativistic Blades," Raws li Kev Tshawb Fawb Tshiab

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Lub Chaw rau Cosmology thiab Particle Physics ntawm New York University qhia tias cov hnub qub tuaj yeem raug txiav hauv ib nrab los ntawm "cov hniav sib txheeb," uas yog cov muaj zog tshaj tawm ntawm cov ntshav plasma zoo li los ntawm cov hlau nplaum muaj zog heev. Cov hnub qub-splitting blades tuaj yeem piav qhia qee qhov kev tawg zoo tshaj plaws hauv lub ntiaj teb, hu ua gamma-ray bursts (GRBs).

GRBs yog qhov tawg uas muaj zog heev nyob rau saum ntuj, tab sis lawv feem ntau tshwm sim nyob deb dhau rau peb saib xyuas lawv kom meej. Cov tawg no tau xav tias yog tsim los ntawm ob qhov dub lossis cov hlau nplaum, uas yog cov hnub qub neutron magnetized heev. Txawm li cas los xij, qhov qeeb qeeb ntawm qee qhov GRBs tau nyuaj rau cov kws tshawb fawb los piav qhia.

Hauv txoj kev tshawb fawb tshiab no, cov kws sau ntawv tau hais tias cov GRBs uas nyob rau hauv no yuav tshwm sim los ntawm kev tuag ntawm cov hnub qub loj. Thaum lub hnub qub tuag, nws cov tub ntxhais tawg, tsim lub hnub qub neutron ncig los ntawm hydrogen thiab helium txheej. Los ntawm kev nrawm nrawm thiab kev sib hloov, lub hnub qub neutron tuaj yeem tau txais qhov chaw sib nqus muaj zog heev, tig mus rau hauv cov hlau nplaum.

Lub chaotic ib puag ncig ib puag ncig ib tug me nyuam mos magnetar ua rau nws ib puag ncig yuav whipped nyob rau hauv ib tug frenzied yam vim mob heev hluav taws xob thiab magnetic teb. Cov kev tshawb fawb yav dhau los qhia tau hais tias lub dav hlau ua raws li cov hlau nplaum lub spin axis raws li qhov tshwm sim. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb hauv qhov kev tshawb fawb no tau tshawb pom tias cov hlau nplaum hlau nplaum kuj tuaj yeem tsim hluav taws xob tawg raws nws txoj kab nruab nrab.

Cov tawg ntawm hluav taws xob, zoo li tus centrifugal rog ntawm lub hnub qub rotating, tsim ib tug hniav uas txav los ntawm lub hnub qub ntawm ze li ntawm qhov ceev ntawm lub teeb. Lub zog nqa los ntawm qhov "relativistic hniav" yog ntau dua li qhov tawg ntawm supernova thiab tuaj yeem faib lub hnub qub hauv ib nrab thaum nws tawm mus sab nraud. Cov hniav txuas ntxiv mus rau qhov deb tseem ceeb ua ntej poob lub zog, muaj peev xwm piav qhia qhov qeeb qeeb ntawm qee qhov GRBs.

Thaum nws taug kev, cov hniav kuj tseem khaws cov khoom siv ntxiv, ua kom nws lub zog puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, cov hniav ua rau instabilities nyob rau hauv lub hnub qub nws tus kheej, ua rau nws qhov kawg demise.

Thaum txoj kev tshawb fawb no ua haujlwm los ua kom pom qhov ua tau zoo ntawm cov hniav sib txuas piav qhia GRBs, kev tshawb fawb yav tom ntej yog tsom los tshuaj xyuas seb cov hniav no hloov zuj zus mus ntev npaum li cas thiab nkag siab txog cov txheej txheem ntawm kev tuag stellar cuam tshuam nrog lawv. Los ntawm kev txheeb xyuas cov npe tseem ceeb ntawm hom kev tawg no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem paub meej yog tias yav dhau los tau pom GRBs ua raws li tus qauv no.

Qhov chaw: Center for Cosmology thiab Particle Physics ntawm New York University, arXiv.org