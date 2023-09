Noog Populations nyob rau hauv UK Face Winners thiab Losers raws li kev hloov pauv huab cua tuav

By

Cov noog nyob hauv tebchaws Askiv tab tom hloov pauv tseem ceeb vim qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua, raws li cov kws tshawb fawb. Thaum qee hom kev vam meej, lwm tus tab tom ntsib kev poob qis.

Kev poob ntawm qhov chaw nyob, kev siv tshuaj tua kab, thiab hloov cov qauv huab cua yog txhua yam ua rau kev poob ntawm cov noog hauv tebchaws Askiv. British Trust for Ornithology qhia tias cov noog qus tau poob los ntawm 73 lab txij li xyoo 1970.

Cov noog tsiv teb tsaws chaw, tshwj xeeb, tab tom ntsib teeb meem thaum lawv taug kev huab cua huab cua hauv ntau sab av loj. Dr Dave Leech, Lub taub hau ntawm lub suab nrov ntawm British Trust for Ornithology, qhia txog kev hloov pauv huab cua raws li qhov kev ntxhov siab loj rau cov noog tsiv teb tsaws chaw. Lawv yuav tsum xav txog kev nyab xeeb tsis yog hauv lawv thaj chaw yug me nyuam xwb tab sis kuj nyob rau hauv lawv lub caij ntuj no thiab cov cheeb tsam uas lawv hla thaum tsiv teb tsaws.

Qee hom yoog raws li kev hloov pauv huab cua. Reed warblers, piv txwv li, tau noj kom zoo dua lub caij ntuj sov ntev dua los ntawm kev tsim cov xeeb ntxwv ntau dua. Ib yam li ntawd, hom zoo li Cetti's warbler tau nthuav dav lawv thaj tsam sab qaum teb.

Txawm li cas los xij, lwm hom, suav nrog cuckoo thiab willow warbler, tau tawm tsam los tiv thaiv thaum huab cua sov. Cuckoos, uas siv lawv lub caij ntuj sov hauv UK, tab tom nrhiav nws nyuaj rau lawv txoj kev rov qab los ntawm Africa vim tsis muaj zaub mov thiab cov lej poob.

Kev poob qis ntawm cov noog yog ib qho kev txhawj xeeb tseem ceeb rau cov neeg nyiam noog thiab cov neeg khaws cia ib yam nkaus. Kev poob ntawm cov cim cim zoo li cuckoo thiab nightingale tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj heev rau cov tiam tom ntej, uas tej zaum yuav tsis muaj sijhawm los hnov ​​​​lawv cov hu tshwj xeeb.

Txawm li cas los xij, cov neeg nyiam noog tseem muaj kev cia siab tias kev hloov pauv huab cua tuaj yeem ua rau muaj qhov tshwm sim ntawm hom tshiab hauv UK. Piv txwv li, cov tsiaj xws li cov kab dub-tis thiab cov muv-noj, uas tsis tshua pom nyob rau hauv ntug dej hiav txwv British ua ntej, tam sim no zoo siab rau cov noog saib.

Los ntawm kev sau thiab saib xyuas cov ntaub ntawv, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nkag siab zoo dua qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm cov noog thiab tsim cov tswv yim los txo cov kev hloov no.

Qhov chaw:

- British Trust rau Ornithology

- Dr Dave Leech, British Trust for Ornithology

Ua raws Helen ntawm Twitter @hbriggs.