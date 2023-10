UCF koom nrog International Saib Xyuas Hmo Hmo

By

UCF, tseem hu ua SpaceU, yog ib zaug ntxiv koom nrog lub ntiaj teb kev tshwm sim, International Observe lub hli Hmo ntuj, los txhawb kev paub txog lunar science thiab tshawb nrhiav. Lub tsev kawm ntawv yuav tuav nws tus kheej Saib Xyuas Lub Hli Knight thaum Lub Kaum Hli 21, muab kev nkag mus rau lub tsom iav dawb thiab cov dej num ntsig txog qhov chaw nyob ib ncig ntawm lub pas dej Reflecting. Qhov kev tshwm sim yog qhib rau pej xeem.

Thaum lub sijhawm muaj kev tshwm sim, UCF cov kws tshaj lij ntawm qhov chaw yuav muaj los pab cov neeg tuaj koom saib xyuas lub hli los ntawm tsev kawm ntawv. Qhov kev tshwm sim yuav tshwm sim thaum 6-8 teev tsaus ntuj, tso cai rau cov neeg koom nrog kev pom ntawm lub hli ua ntej lub ntuj yuav tsaus dhau. UCF College of Sciences Assistant Professor of Physics, Adrienne “Addie” Dove, hais tias txawm tias lub sijhawm ntawd, lub hli tseem yuav pom.

Xib fwb Yan Fernandez yuav koom nrog Dove ntawm qhov kev tshwm sim los qhia kev nkag siab txog lawv txoj kev tshawb fawb txog lub hli, suav nrog NASA lub luag haujlwm Lunar-VISE. Lub hom phiaj no yog tsom rau kev tshawb nrhiav thaj chaw tshwj xeeb ntawm lub hli txhawm rau txheeb xyuas cov zaub mov thiab tshuaj lom neeg.

Ntxiv nrog rau kev saib lub koob yees duab, UCF Cov Tsev Qiv Ntawv thiab ntau lub koom haum tub ntxhais kawm tseem yuav muaj lub rooj muag khoom thiab kev ua ub no ntsig txog astronomy thiab physics. Cov neeg tuaj koom yuav muaj sijhawm los kawm paub ntau ntxiv txog cov ncauj lus no, los ntawm cov meteorites mus rau dej foob pob hluav taws, nrog rau kev tshawb nrhiav lub hli craters. Tsis tas li ntawd, yuav muaj chaw nres tsheb lunar passport, uas cov neeg tuaj koom tuaj yeem sau cov nyiaj muas noj thaum lawv txav mus los ntawm qhov chaw sib txawv uas tuav los ntawm UCF cov kws tshawb fawb ntiaj teb, cov tsev qiv ntawv tshawb fawb, thiab cov tswv cuab ntawm lub tsev kawm ntawv Astronomy Society.

Qhov kev tshwm sim no tsuas yog ib qho ntawm ntau Knights Under the Stars txheej xwm tuav los ntawm Robinson Observatory thiab cov tub ntxhais kawm-khiav Astronomy Society. UCF txuas ntxiv nws txoj kev mob siab rau kev tshawb fawb chaw, tau txais nws lub npe menyuam yaus SpaceU. Lub tsev kawm ntawv muaj kev lig kev cai ntev mus txog rau lub hnub qub, nrog rau ntau txoj haujlwm hauv kev txhawb nqa ntawm NASA's Artemis program thiab muaj txiaj ntsig tseem ceeb ntawm cov kawm tiav rau Kennedy Space Center. Tsis tas li ntawd, UCF tau muaj lub hnub qub uas muaj npe tom qab ntau tshaj kaum tawm ntawm nws cov kws tshawb fawb thiab txawm tias muaj lub ntiaj teb muaj npe hauv nws txoj kev hwm.

Tus ntsuj plig ntawm kev tshawb nrhiav chaw kuj tseem txuas ntxiv mus rau UCF cov kev ua kis las nrog rau qhov chaw ua si. Cov xwm txheej no, uas tau pib ua ntej xyoo 2016 nrog kev ncaws pob, hwm UCF txoj kev koom tes hauv kev lag luam chaw. Qhov Kev Ua Si Chaw Ua Si uas yuav los tom ntej rau txiv neej ncaws pob yuav raug ntaus tawm tsam Coastal Carolina thaum Lub Kaum Hli 18. Cov poj niam ncaws pob thiab ntaus pob kuj tau ua si lawv qhov Space Games xyoo no. Qhov tseem ceeb yuav yog UCF football xya xyoo Space Game rau lub Kaum Ib Hlis 11, nrog Oklahoma State ua tus neeg sib tw. Interestingly, UCF lub chaw ncaws pob football 50-yard kab sib haum nrog tib lub latitude raws li NASA lub keeb kwm pib lub ncoo, Launch Complex 39A, uas nyob ntawm 35 mais sab hnub tuaj ntawm lub tsev kawm ntawv.

UCF tseem siv zog ua kom zoo tshaj plaws hauv kev tshawb nrhiav chaw thiab kev kawm, ob qho tib si sab hauv thiab sab nraud.

