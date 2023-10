Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws: Mos Sensors nthuav dav qhov muaj peev xwm hauv Robotics thiab Prosthetics

By

Mos, yoog raws, thiab muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws, lub ntsej muag muag muag, sib koom ua ke los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of British Columbia (UBC) thiab Honda, tau npaj siab los hloov kho cov haujlwm ntawm cov neeg hlau thiab cov khoom siv dag zog. Qhov kev hloov tshiab no, thaum siv rau saum npoo ntawm caj npab lossis caj npab neeg hlau, txhim kho kev kov rhiab heev thiab dexterity, ua kom cov cav tov ua haujlwm yooj yim. Tsis tas li ntawd, nws cov tawv nqaij zoo li kev ntxhib los mos txhawb kev nyab xeeb thiab kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab cov neeg hlau, txhawb kev nce qib ntawm kev ntseeg siab thiab kev sib koom tes.

Lub sensor mos, crafted raws li ib feem ntawm Dr. Mirza Saquib Sarwar tus pioneering kws kho mob ua hauj lwm nyob rau hauv hluav taws xob thiab computer engineering ntawm UBC tus kws qhia ntawv ntawm kev siv science, muaj ib tug impressive array ntawm muaj peev xwm. Los ntawm kev hnov ​​​​txog ntau hom kev quab yuam, lub sensor txhawb nqa cov caj npab prosthetic thiab robotic kom hnov ​​​​mob rau tactile stimuli nrog tshwj xeeb precision thiab finesse. Cov khoom me me xws li qe lossis iav dej tam sim no tuaj yeem ntseeg tau thiab ua haujlwm yam tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev puas tsuaj lossis xwm txheej.

Lub hauv paus tsim los ntawm silicone roj hmab - cov khoom siv feem ntau siv hauv xinesmas rau kev tsim cov tawv nqaij zoo li lub cev - lub sensor tau tsim kho kom zoo dua qub rau cov yam ntxwv buckling thiab wrinkling tam sim no hauv tib neeg daim tawv nqaij. Los ntawm kev siv hluav taws xob tsis muaj zog, zoo ib yam li cov pom hauv touchscreens, lub sensor tuaj yeem ntes cov khoom ntawm qhov deb thaum tib lub sijhawm kuaj pom cov rog ob qho tib si rau hauv thiab raws nws qhov chaw. Qhov kev sib xyaw ua ke tshwj xeeb no yog qhov tseem ceeb rau kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg-neeg hlau, ua rau cov neeg hlau ua haujlwm zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo nyob ze rau tib neeg.

Kev sib koom tes ntawm UBC thiab Honda's Frontier Robotics lub koom haum tshawb fawb tau ua rau muaj txiaj ntsig thiab siv tau zoo. Lub sensor txoj kev ncaj qha fabrication tso cai rau kom yooj yim scalability, ua rau nws muaj peev xwm mus npog thaj chaw loj thiab tsim kom muaj nuj nqis. Dr. John Madden, tus thawj coj hauv kev kawm thiab xibfwb ntawm hluav taws xob thiab khoos phis tawj engineering ntawm UBC, lees paub tias cov sensors thiab kev txawj ntse tau hloov pauv cov neeg hlau sai sai rau hauv cov chaw muaj peev xwm thiab muaj sia nyob. Txawm li cas los xij, tseem muaj ntau chav rau kev loj hlob.

Raws li Dr. Madden tau taw qhia, tib neeg cov tawv nqaij muaj peev xwm paub txog ntau dua li cov cuab yeej siv tam sim no tso cai. Kev tshawb fawb kev siv zog yog tsom rau kev txuas qhov sib txawv no los ntawm kev ua kom zoo dua cov sensors kom ua raws li cov kev xav tau ntawm tib neeg kov, suav nrog kev ntsuas kub thiab txawm tias kev ntsuas kev puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, kev sib koom ua ke ntawm kev txawj ntse txawj ntse yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev pab cov neeg hlau ua ntej thiab teb rau cov ntaub ntawv cuam tshuam. Kev txhim kho ntawm cov sensors siab heev thiab kev hloov pauv ntawm kev txawj ntse yuav tsum tshwm sim nyob rau hauv tandem, shaping lub neej yav tom ntej uas robots seamlessly coexist thiab koom tes nrog tib neeg.

FAQ

Lub hom phiaj ntawm qhov muag sensor tsim los ntawm UBC thiab Honda cov kws tshawb fawb?

Lub sensor muag muag yog tsim los txhim kho kev sib chwv rhiab heev thiab dexterity hauv kev siv neeg hlau thiab prosthetics. Nws tso cai rau cov tshuab ua cov haujlwm me me thiab cuam tshuam nrog tib neeg.

Qhov muag sensor ua haujlwm li cas?

Lub sensor siv lub zog hluav taws xob tsis muaj zog los ntes cov khoom, zoo ib yam li touchscreens, thaum tseem muaj peev xwm nkag siab lub zog rau hauv thiab raws nws qhov chaw. Qhov kev sib xyaw ua ke no tso cai rau kev sib cuam tshuam meej thiab teb.

Cov ntaub ntawv dab tsi yog siv hauv kev tsim kho sensor?

Lub sensor feem ntau yog tsim los ntawm silicone roj hmab, ntau yam khoom paub txog nws yooj yim thiab zoo li tib neeg daim tawv nqaij.

Cov mos mos sensor puas tuaj yeem tsim ntau?

Yog lawm, lub sensor tuaj yeem tsim tau yooj yim thiab ntsuas kom npog thaj chaw loj. Qhov no ua rau kev tsim khoom loj tuaj yeem ua tau thiab qhib qhov rooj rau kev saws me nyuam hauv ntau yam lag luam.

Yuav ua li cas kev nce qib hauv sensors thiab kev txawj ntse txawj ntse muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg hlau?

Kev txhim kho ntxiv hauv cov sensors thiab kev txawj ntse txawj ntse yuav ua rau cov neeg hlau rov ua dua qhov nyuaj ntawm tib neeg kov, suav nrog kev ntsuas kub thiab ntsuas kev puas tsuaj. Qhov kev vam meej no yuav txhim kho lawv lub peev xwm thiab ua rau lawv teb tau ntau dua rau lawv qhov chaw nyob ib puag ncig thiab tib neeg kev sib raug zoo.