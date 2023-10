Xauv Qhov Tsis Pub Leej Twg Paub: Yuav Ua Li Cas Ib Ntu ntawm Lub hli hloov mus rau qhov ze-Lub Ntiaj Teb Asteroid

By

Nyob rau hauv ib qho kev tshawb pom tshiab, ib pab neeg ntawm astronomers los ntawm University of Arizona tau tso lub teeb pom kev zoo ntawm kev hloov pauv ntawm lub hli mus rau hauv lub ntiaj teb asteroid. Thawj qhov tseeb uas yav dhau los pom lub hnub qub, Kamo`oalewa, tuaj yeem yog ib feem ntawm lub hli rocked lub zej zog kev tshawb fawb rov qab rau xyoo 2021. Tam sim no, ob xyoos tom qab, lwm pab pawg tshawb fawb hauv tsev kawm ntawv tau nthuav tawm txoj hauv kev tsis tshua muaj peev xwm piav qhia qhov no. phenomenon tshwm sim.

Raws li kev lig kev cai, astronomers tau ntaus nqi ze-Lub ntiaj teb asteroids rau cov khoom nyob deb uas pib los ntawm dhau lub orbit ntawm Mars. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia tias lub hli yog qhov muaj feem ntau ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej no. Raws li Renu Malhotra, tus kws sau ntawv laus ntawm daim ntawv thiab Regents xibfwb ntawm Planetary Sciences ntawm University of Arizona, qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias muaj peev xwm ntau ntau lub hnub qub uas yuav pom ntawm cov neeg nyob ze lub ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb tshawb fawb tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Communications Earth & Environment.

Kamo`oalewa yog qhov tshwj xeeb hauv ob txoj hauv kev. Ua ntej, nws raug cais raws li lub ntiaj teb quasi-satellite, txhais tau tias nws lub orbit zoo ib yam li lub ntiaj teb, txawm tias nws orbits lub hnub. Qhov thib ob, nws txoj kev ua neej nyob ntev tau sawv tawm, raws li nws xav tias yuav nyob twj ywm ua tus khub ntawm lub ntiaj teb rau ntau lab xyoo. Tus cwj pwm txawv txawv no txawv ntawm Kamo`oalewa los ntawm lwm yam khoom zoo sib xws uas tsuas yog tuav lub ntiaj teb zoo li lub voj voog rau ob peb xyoo lawm.

Txhawm rau tshem tawm qhov tsis paub meej ntawm yuav ua li cas ib daim ntawm lub hli xaus rau hauv lub ntiaj teb quasi-satellite, cov kws tshawb fawb tau ua cov lej simulations uas suav nrog lub zog gravitational ntawm tag nrho cov ntiaj chaw hauv lub hnub ci. Kuj ceeb tias, lawv tau tshawb pom tias qee lub hnub ci tawg muaj cov xwm txheej zoo los nrhiav lawv txoj hauv kev rau cov kab txawv no. Kamo`oalewa, yog li ntawd, tuaj yeem tsim tau ntau lab xyoo dhau los thaum muaj kev cuam tshuam lub hli.

Lub hli tau ntev tau tawg los ntawm asteroids, tshwm sim los ntawm ntau qhov cuam tshuam craters tawg thoob plaws nws qhov chaw. Txawm hais tias feem ntau cov khoom siv lunar poob rov qab mus rau lub hli, ib feem me me tuaj yeem khiav tawm lub hli thiab lub ntiaj teb lub ntiajteb txawj nqus, thaum kawg dhau los ua lub ntiaj teb asteroids. Kamo`oalewa ntseeg tau tias yog pawg neeg xaiv no ntawm cov khoom tsis tshua muaj uas tau nkag mus rau hauv lub ntiaj teb qhov chaw co-orbital.

Kev nkag siab ze-Lub Ntiaj Teb asteroids yog qhov tseem ceeb vim tias lawv ua rau muaj kev phom sij rau peb lub ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb ntxaws ntxiv ntawm Kamo`oalewa thiab txiav txim siab nws keeb kwm nyob rau hauv ib qho kev cuam tshuam lunar yuav muab kev nkag siab zoo rau kev cuam tshuam cov tshuab. Nrog rau qhov no hauv siab, cov kws tshawb fawb tau npaj los tshawb xyuas cov xwm txheej tshwj xeeb uas tau tso cai rau Kamo'oalewa txoj hauv kev tshwj xeeb orbital. Tsis tas li ntawd, lawv lub hom phiaj los txiav txim siab lub hnub nyoog tiag tiag ntawm lub hnub qub enigmatic no.

Qhov kev tshawb pom ntawm Kamo`oalewa thiab nws lub hauv paus chiv keeb yog qhov ua pov thawj rau qhov kev xav tsis txaus ntseeg ntawm peb lub ntiaj teb. Nws ua rau peb nco ntsoov tias txawm tias qhov zoo li lub ntiaj teb tuaj yeem tuav cov lus zais zoo kawg li, tos kom nthuav tawm los ntawm kev siv zog ntawm cov kws tshawb fawb uas mob siab rau. Thaum peb txuas ntxiv mus tshawb txog lub cosmos, peb tau nkag siab tob txog peb qhov chaw hauv qhov chaw dav dav.

FAQ

1. Dab tsi yog quasi-satellite?

Lub quasi-satellite yog ib lo lus siv los piav txog asteroids uas nws orbits zoo ib yam li lub ntiaj teb, muab qhov illusion tias lawv orbit lub ntiaj teb, txawm hais tias lawv yeej orbit lub hnub.

2. Yuav ua li cas ib feem ntawm lub hli dhau los ua ib qho asteroid nyob ze?

Cov lej simulations ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Arizona tau qhia tias qee lub hnub qub tawg muaj cov xwm txheej zoo kom nkag mus rau quasi-satellite orbits thoob ntiaj teb. Qhov no qhia tau hais tias ib feem ntawm lub hli tuaj yeem tsim tau thaum lub hli dhau los cuam tshuam rau lub hli thiab tom qab pom nws txoj hauv kev mus rau qhov tshwj xeeb no.

3. Vim li cas qhov kev tshawb pom ntawm Kamo`oalewa tseem ceeb?

Kamo`oalewa qhov kev tshawb pom qhia txog lub hli raws li qhov muaj peev xwm ntawm qhov ze-Lub Ntiaj Teb asteroids, nthuav peb txoj kev nkag siab txog lawv keeb kwm. Tsis tas li ntawd, kev kawm Kamo`oalewa thiab txiav txim siab txog nws cov keeb kwm tshwj xeeb nyob rau hauv ib qho kev cuam tshuam lub hli tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev cuam tshuam cov tshuab thiab ua rau peb paub txog cov xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej no.

4. Yuav ua li cas muaj kev phom sij ntawm ze-Earth asteroids?

Nyob ze-Earth asteroids ua rau muaj kev phom sij rau peb lub ntiaj teb thaum lawv lub orbits coj lawv nyob ze rau lub ntiaj teb. Thaum muaj kev sib tsoo, lawv tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj thiab muaj kev cuam tshuam ntev rau peb ib puag ncig. Nkag siab txog cov asteroids thiab lawv cov yam ntxwv yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov tswv yim los txo cov kev pheej hmoo.