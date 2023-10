MIT Cov Kws Tshawb Fawb Sib Txuas Twistronics thiab Quasicrystals, qhib qhov rooj rau Kev Tshawb Fawb Tshiab hauv Superconductivity

By

Cov kws tshawb fawb ntawm MIT tau ua qhov kev xav zoo siab hauv kev kawm ntawm quasicrystals los ntawm kev sib txuas nrog cov txheej txheem hu ua twistronics. Quasicrystals yog ib chav kawm tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv uas nthuav tawm cov qauv txawv txawv thiab cov khoom ntawm qhov chaw ntawm cov khoom siv lead ua thiab cov khoom siv amorphous. Kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, qhia txog lub platform hloov pauv tshiab rau kev kawm quasicrystals thiab tshawb nrhiav lawv cov ntawv thov muaj peev xwm.

Txoj kev tshawb no tsim nyob rau hauv lub teb ntawm twistronics, uas koom nrog stacking atomically nyias txheej ntawm cov ntaub ntawv nyob rau sab saum toj ntawm ib leeg thiab twisting lawv ntawm ib tug me ntsis kaum sab xis los tsim ib tug moiré superlattice. Cov qauv no muaj kev cuam tshuam loj rau tus cwj pwm ntawm electrons thiab tuaj yeem ua rau muaj qhov tshwm sim nthuav dav. Twistronics twb tau ua tiav hauv kev tsim cov khoom tshiab quantum nrog cov khoom tshwj xeeb.

Hauv kev tshawb fawb no, pab pawg tau muab peb nplooj ntawv ntawm graphene rau saum ib leeg, sib tw ob daim ntawv ntawm ntau lub kaum ntse ntse. Qhov no tau ua rau kev tsim cov quasicrystal, cov khoom siv nrog cov qauv sib txawv ntawm cov atoms. Quasicrystals tau nyuaj rau kev kawm thiab nkag siab vim qhov nyuaj ntawm kev tsim lawv.

Los ntawm kev sib txuas cov twistronics thiab quasicrystals, cov kws tshawb fawb tau qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tshawb nrhiav superconductivity thiab lwm yam kab txawv tshwm sim. Superconductivity yog qhov tshwm sim uas cov hluav taws xob tuaj yeem ntws los ntawm cov khoom siv nrog xoom tsis kam, ua rau cov khoom siv hluav taws xob muaj txiaj ntsig zoo. Kev nkag siab thiab siv superconductivity yog lub hom phiaj ntev hauv kev siv hluav taws xob.

Qhov kev tshawb fawb no tsis tsuas yog muab kev nkag siab tshiab rau hauv quasicrystals tab sis kuj qhia tau tias muaj peev xwm ntawm twistronics ua ntau yam cuab yeej rau kev tsim thiab kawm atomically nyias cov ntaub ntawv. Cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab kev coj cwj pwm ntawm cov ntaub ntawv no tuaj yeem cuam tshuam loj rau kev nce qib thev naus laus zis yav tom ntej.

