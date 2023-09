Turkish Astronomers Kawm NGC 2509 Qhib Pawg Siv Gaia Cov Ntaub Ntawv

By

Siv cov ntaub ntawv los ntawm ESA's Gaia satellite, astronomers los ntawm Istanbul University tau ua kev tshawb fawb ntawm NGC 2509 qhib pawg, muab kev nkag siab rau nws cov qauv thiab astrophysical tsis. Qhib pawg yog pawg ntawm cov hnub qub uas xoob gravitationally khi rau ib leeg thiab tsim los ntawm tib lub huab loj heev molecular. NGC 2509, nyob rau hauv lub constellation ntawm Puppis, yog ib qho nruab nrab hnub nyoog qhib pawg uas tau kawm tsis zoo, nrog rau ntau yam ntawm nws cov khoom tseem tsis paub meej. Txhawm rau tshawb xyuas NGC 2509, astronomers tau txheeb xyuas cov ntaub ntawv astrometric thiab photometric los ntawm Gaia Data Release 3. Lawv tau cais pawg neeg los ntawm cov hnub qub thiab txiav txim siab qhov tseem ceeb ntawm NGC 2509.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias NGC 2509 muaj qhov nruab nrab ntawm kev txav mus los ntawm -2.72 thiab 0.8 mas / xyoo nyob rau hauv txoj cai ascension thiab declination, feem. Nws kwv yees qhov deb yog kwv yees li 8,200 lub teeb xyoo, thiab nws lub hnub nyoog yog feem ntau 1.5 billion xyoo. Lub limiting radius ntawm pawg yog hais txog 16.7 lub teeb xyoo, thiab reddening yog 0.1 mag. Lub metallicity ntawm NGC 2509 yog ntsuas nyob rau ntawm ib theem ntawm 0.0152 dex, thiab nws central stellar ceev yog kwv yees li 32.33 hnub qub / arcmin².

Kev nthuav tawm cov npe ntawm cov npe galactic qhib pawg thiab kawm paub meej yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho peb txoj kev nkag siab txog kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm peb lub galaxy. Txoj kev tshawb no txhawb nqa kev paub txog NGC 2509 thiab muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog nws cov khoom. Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev kawm ntawm cov pab pawg qhib yuav txuas ntxiv nthuav qhia ntxiv txog qhov sib txawv ntawm peb lub ntiaj teb.

