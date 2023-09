Bangor University Cov kws tshawb fawb tsim cov roj Nuclear me me rau lub zog me me reactors

Cov kws tshawb fawb ntawm Bangor University tau tsim cov roj nuclear me me hu ua triso roj uas tuaj yeem hloov pauv txoj kev peb xav txog lub zog nuclear. Cov pellets no, kwv yees li qhov loj ntawm cov noob poppy, yog tsim los rau lub zog me me reactor los ntawm Rolls Royce. Lub tsev kawm ntawv Welsh ntseeg tias lub tshuab hluav taws xob no tuaj yeem muaj cov ntawv thov hauv ntiaj teb, lub hauv paus lunar, thiab txawm tias foob pob hluav taws, ua tsaug rau nws qhov me me.

Triso roj, luv luv rau tri-structural isotropic particle roj, yog Ameslikas tsim nyob rau hauv 1960s. Nws muaj cov ntsiav ua los ntawm uranium, carbon, thiab oxygen, nyob ib puag ncig los ntawm peb txheej ntawm carbon- thiab ceramic-raws li cov ntaub ntawv kom muaj cov khoom siv hluav taws xob. Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg tau xa mus rau cov roj triso yog "cov roj hluav taws xob muaj zog tshaj plaws hauv ntiaj teb."

Tsis zoo li cov roj nuclear ib txwm muaj, cov roj triso yog tus kheej muaj thiab yuav tsis yaj lossis tso cov khoom siv hluav taws xob txawm tias raug kub hnyiab rau lub sijhawm ntev. Kev nce qib tsis ntev los no tau pom uranium dioxide tau hloov nrog uranium oxycarbide hauv cov pellets, ntxiv dag zog rau lawv cov kev ruaj ntseg.

Txoj kev loj hlob ntawm cov reactors me uas siv los ntawm triso roj qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau nuclear fais fab hauv ntau qhov chaw. Lub reactor qhov me me ua rau nws tsim nyog rau kev siv hauv lunar bases, nrog rau muab lub zog loj ntawm lub ntiaj teb no. Tsis tas li ntawd, qhov kev cog lus ntawm lub reactor ua rau nws muaj peev xwm sib tw rau kev siv hauv foob pob hluav taws.

Thaum triso roj nws tus kheej tau nyob ib ncig ntawm ntau xyoo lawm, qhov ua tiav daim ntawv thov ntawm cov roj no hauv lub reactor me me los ntawm Rolls Royce yog qhov txawv qhov project no. Nws tseem yuav pom yuav ua li cas cov thev naus laus zis yuav siv tau thiab tag nrho ntawm nws lub peev xwm.

