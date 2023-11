Revolutionary Discovery Sheds Light on the Nature of Be Stars

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Leeds tau ua qhov kev tshawb pom hauv av uas tuaj yeem hloov kho peb txoj kev nkag siab ntawm Be hnub qub, qee lub hnub qub tseem ceeb tshaj plaws hauv ntiaj teb. Cov kev xav yav dhau los tau tuav tias Be hnub qub feem ntau muaj nyob hauv ob lub hnub qub, tab sis cov pov thawj tshiab qhia tias lawv yuav yog ib feem ntawm lub hnub qub triple.

Coj los ntawm Ph.D. Cov tub ntxhais kawm Jonathan Dodd thiab xibfwb René Oudmaijer, cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia satellite los tshuaj xyuas cov lus tsa suab ntawm cov hnub qub no thoob plaws lub ntuj hmo ntuj. Lawv cov kev soj ntsuam tau qhia tias Be hnub qub muaj tus nqi qis dua ntawm cov khub tshaj qhov xav tau, pib nug txog lawv qhov tsim.

Txawm li cas los xij, kev tshawb nrhiav ntxiv tau qhia tias ntawm kev sib cais loj dua, tus nqi ntawm cov hnub qub ua khub zoo sib xws ntawm Be hnub qub thiab lwm lub hnub qub B. Qhov no ua rau cov kws tshawb fawb pom tau tias lub hnub qub thib peb feem ntau muaj nyob hauv cov tshuab no, ua rau lub hnub qub tus khub txav mus ze rau Be hnub qub. Qhov kev sib ze ze no ua rau kev hloov pauv ntawm huab hwm coj los ntawm ib lub hnub qub mus rau lwm qhov, uas ua rau muaj qhov txawv ntawm Be hnub qub disk.

Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau qhov kev pom zoo yav dhau los tias cov disks nyob ib puag ncig Be hnub qub tsuas yog tshwm sim los ntawm kev sib hloov ceev ntawm cov hnub qub lawv tus kheej. Los ntawm kev xav txog kev cuam tshuam ntawm peb lub hnub qub tshuab, cov kws tshawb fawb tau nkag siab tob rau peb txoj kev nkag siab ntawm kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm cov khoom zoo nkauj no.

"Qhov tseeb uas peb tsis pom lawv tej zaum yuav yog vim tam sim no lawv qaug zog dhau los kuaj pom," Tus Thawj Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Prof Oudmaijer hais tias, qhia tias cov hnub qub no tau dhau los ua me thiab qaug zog tom qab raug tshem tawm ntawm lawv pawg los ntawm "vampire" Ua lub hnub qub.

Qhov kev tshawb fawb no tso cov teeb pom kev tshiab ntawm kev ua haujlwm nyuaj ntawm Be hnub qub thiab qhia txog qhov xav tau kev tshawb nrhiav ntxiv rau ntau lub hnub qub. Los ntawm kev nthuav peb txoj kev paub ntawm cov hnub qub loj, peb tau txais kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem dav dav ntawm cov hnub qub evolution.

FAQ

Be stars yog dab tsi?

Ua hnub qub yog ib qho ntawm cov hnub qub B uas yog tus cwj pwm los ntawm lub xub ntiag ntawm ib lub voj voog uas ua los ntawm cov khoom siv roj. Cov disks zoo li lub nplhaib ntawm Saturn hauv peb lub hnub ci.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no?

Qhov kev tshawb pom tias Be hnub qub yuav muaj nyob rau hauv peb lub hnub qub teeb meem nyuaj rau cov kev xav yav dhau los txog lawv qhov tsim thiab kev hloov pauv. Nws muab cov kev nkag siab tseem ceeb rau hauv cov kev hloov pauv ntawm cov khoom no thiab ua rau peb nkag siab txog kev hloov pauv ntawm lub hnub qub ntau dua.

Qhov kev tshawb pom no tau ua li cas?

Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia satellite, uas taug qab cov lus tsa suab ntawm cov hnub qub thoob plaws lub ntuj hmo ntuj. Los ntawm kev soj ntsuam cov kev txav ntawm Be hnub qub, lawv muaj peev xwm ua pov thawj tias muaj lub hnub qub thib peb hauv ntau qhov xwm txheej, uas cuam tshuam rau kev tsim ntawm Be hnub qub disk.

Qhov no cuam tshuam dab tsi rau kev tshawb fawb yav tom ntej?

Qhov kev tshawb pom no qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav qhov xwm txheej ntawm Be hnub qub thiab lub luag haujlwm ntawm ntau lub hnub qub hauv lawv txoj kev tsim. Kev tshawb nrhiav ntxiv yog xav tau kom nkag siab tag nrho lub zog ntawm cov tshuab no thiab cov txheej txheem cuam tshuam nrog kev hloov pauv ntawm huab hwm coj ntawm cov hnub qub.