Tshiab Discovery Qhia Peb Lub Hnub Qub tuaj yeem hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm Massive Be Stars

Ib txoj kev tshawb nrhiav tshiab tshiab uas tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of Leeds tau tso lub teeb rau yav dhau los tsis paub txog ntawm loj heev Be hnub qub. Kev tshawb fawb, coj los ntawm PhD tus tub ntxhais kawm Jonathan Dodd thiab xibfwb René Oudmaijer los ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Physics thiab Astronomy, nyuaj rau kev ntseeg ntev ntev tias Be hnub qub muaj feem ntau yog ob lub hnub qub, tawm tswv yim tias lawv tuaj yeem yog ib feem ntawm peb lub tshuab.

Ua hnub qub, ib qho ntawm cov hnub qub B, yog tus cwj pwm los ntawm qhov muaj cov pa roj carbon monoxide nyob ib puag ncig lawv, nco txog lub nplhaib ntawm Saturn hauv peb lub Hnub Ci. Txawm hais tias cov hnub qub no tau paub ntau dua ib puas xyoo, lawv lub hauv paus chiv keeb tseem tsis tau paub txog txog tam sim no. Qhov kev pom zoo ntawm cov neeg astronomers yog tias cov roj discs tau tsim los ntawm kev sib hloov ceev ceev ntawm Be hnub qub, uas nyob rau hauv lem yog vim muaj kev cuam tshuam ntawm cov hnub qub nyob rau hauv ib tug binary system.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom cov pov thawj qhia tias Be hnub qub feem ntau muaj nyob ua ib feem ntawm peb lub tshuab es tsis yog binary systems. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia satellite, lawv tau soj ntsuam cov kev txav ntawm cov hnub qub thoob plaws lub ntuj hmo ntuj dhau lub sijhawm ntev. Qhov kev soj ntsuam xyuas zoo no tau nthuav tawm qhov hloov maj mam wobbles thiab spirals nyob rau hauv lub trajectory ntawm cov hnub qub, qhia tias muaj cov khub ntxiv.

Zoo kawg li, txoj kev tshawb nrhiav pom tias Be hnub qub zoo li muaj tus nqi qis dua ntawm cov khub piv rau B hnub qub pib. Txawm li cas los xij, pab pawg theorizes tias qhov sib txawv no tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm qhov tseeb tias cov khub no tau dhau los ua qhov tsis pom tseeb. Kev tshawb nrhiav ntxiv uas siv cov ntaub ntawv sib txawv tau lees paub tias tus nqi ntawm cov hnub qub khub ntawm B thiab Be hnub qub dhau los ua piv rau ntawm kev sib cais loj dua, qhia txog kev koom tes ntawm lub hnub qub thib peb hauv ntau qhov xwm txheej.

Qhov kev nkag siab tshiab no ntawm kev nthuav dav ntawm triple systems ntawm Be hnub qub muaj qhov cuam tshuam loj heev rau ntau yam ntawm astronomy. Nws tuaj yeem pab txhawb rau peb txoj kev nkag siab ntawm qhov dub, cov hnub qub neutron, thiab txawm tias qhov chaw yoj gravitational. Xib Fwb Oudmaijer qhia tias qhov kev tshawb pom no muab kev nkag siab zoo rau cov khoom uas ua rau muaj qhov tsis sib haum xeeb, xws li kev sib koom ua ke cov qhov dub thiab cov hnub qub neutron. Tsis tas li ntawd, qhov kev tshawb pom tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab peb lub hnub qub hauv kev tshawb fawb ntawm stellar evolution.

Qhov kev tshawb fawb pom zoo no, tau txais nyiaj los ntawm Science thiab Technology Facilities Council (STFC), tau ua los ntawm pab pawg sib koom tes ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of Leeds, suav nrog PhD cov tub ntxhais kawm Jonathan Dodd thiab Isaac Radley, nrog rau Dr. Miguel Vioque ntawm ALMA Observatory hauv Chile thiab Dr. Abigail Frost los ntawm European Southern Observatory hauv Chile.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Be stars yog dab tsi?

Ua hnub qub yog ib feem ntawm B hnub qub uas nthuav tawm cov yam ntxwv ntawm cov roj disc nyob ib puag ncig lawv, zoo ib yam li lub nplhaib ntawm Saturn hauv peb lub hnub ci.

Lub hnub qub tau tsim li cas?

Txog rau thaum qhov kev tshawb pom tsis ntev los no, kev tsim ntawm Be hnub qub tau ua qhov tsis meej hauv thaj chaw astronomy. Nws tau ntseeg yav dhau los tias cov roj disc nyob ib puag ncig cov hnub qub no yog tshwm sim los ntawm lawv txoj kev sib hloov ceev, feem ntau tshwm sim los ntawm kev sib cuam tshuam nrog lub hnub qub nyob hauv ib qho binary system.

Txoj kev tshawb nrhiav pom dab tsi txog Be hnub qub?

Txoj kev tshawb nrhiav pom cov pov thawj tias Be hnub qub, uas yav tas los xav tias muaj nyob hauv binary systems, feem ntau pom nyob rau hauv peb lub tshuab. Lub xub ntiag ntawm lub hnub qub thib peb feem ntau yuam tus khub los ze zog rau Be lub hnub qub, ua rau kev hloov pauv loj thiab tsim cov yam ntxwv ntawm cov roj disc.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no?

Kev tshawb pom ntawm peb lub hnub qub nruab nrab ntawm Be hnub qub muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau ntau thaj chaw ntawm astronomy. Nws tuaj yeem pab txhawb rau peb txoj kev nkag siab ntawm qhov dub, cov hnub qub neutron, thiab qhov chaw ntawm cov nthwv dej gravitational. Ntxiv mus, nws hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab peb lub hnub qub hauv kev kawm txog kev hloov pauv ntawm lub hnub qub.