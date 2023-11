Newly Discovered Trilobite Hom Tso Lub Teeb ntawm Ancient World Geography

Ib qho kev tshawb pom zoo tshaj plaws tau tshwm sim nyob rau hauv ib cheeb tsam me me ntawm Thaib teb. Kaum yav dhau los tsis paub hom trilobites, cov tsiaj hiav txwv thaum ub uas nyob kwv yees li 490 lab xyoo dhau los, tau pom nyob hauv thaj chaw no. Cov trilobites uas tau tshawb pom tshiab no tau ntseeg tias muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau kev nkag siab txog lub ntiaj teb thaum ub lub geography.

Trilobites, tus cwj pwm los ntawm lawv qhov txawv ib nrab-hli-zoo li lub taub hau thiab txhais ceg ua pa apparatus, tam sim no ploj mus. Txawm li cas los xij, lawv cov fossils muab kev nkag siab tseem ceeb rau lub ntiaj teb yav dhau los. Qhov tsis ntev los no tau luam tawm 100-nplooj ntawv monograph hauv phau ntawv xov xwm Askiv tau hais txog cov ntsiab lus ntawm cov hom tshiab trilobite no. Ib qho ntawm cov tsiaj muaj npe nyob rau hauv kev hwm ntawm Thaib Royal Princess Maha Chakri Sirindhorn, qhia txog nws txoj kev mob siab rau kev txhim kho kev tshawb fawb hauv Thaib teb.

Cov pob txha trilobite tau pom nyob nruab nrab ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm cov hmoov tshauv hauv cov xuab zeb, hu ua tuff, uas tshwm sim los ntawm cov volcanic eruptions thaum ub nyob hauv hiav txwv. Tsis zoo li lwm hom pob zeb lossis sediment, tuffs muaj zircon crystals. Zircon yog cov ntxhia pob zeb uas muaj zog heev uas tsim thaum lub sij hawm hluav taws kub tawg, ua rau nws tiv taus cua sov, huab cua, thiab yaig. Thaum lub sij hawm, lub Uranium atoms nyob rau hauv cov crystals decay los tsim lead atoms, cia cov kws tshawb fawb los txiav txim lub hnub nyoog ntawm ob lub trilobite fossils thiab volcanic eruption nws tus kheej.

Dab tsi ua rau qhov kev tshawb pom no tshwj xeeb yog qhov tsis txaus ntawm cov tuffs los ntawm lub sijhawm Cambrian lig, ncua ntawm 497 txog 485 lab xyoo dhau los. Lub sijhawm no tseem tsis tau nkag siab zoo vim tsis muaj qhov tseeb hnub tim pob zeb tsim thoob ntiaj teb. Txawm li cas los xij, cov tuffs pom hauv Thaib teb tsis yog tsuas yog muab txoj hauv kev rau hnub pob txha hauv thaj av tab sis kuj muaj kev nkag siab rau lwm qhov hauv ntiaj teb uas cov pob txha zoo sib xws muaj nyob hauv pob zeb tsis tuaj yeem.

Qhov kev tshawb pom no tau nthuav dav kev nkag siab ntawm cov continental configurations thaum ub. Thaum lub sij hawm trilobites 'muaj nyob, thaj av hauv Thaib teb yog nyob rau sab nraud ntawm Gondwanaland - ib lub teb chaws qub qub uas suav nrog Africa, Is Nrias teb, Australia, South America, thiab Antarctica. Cov kws tshawb fawb, los ntawm kev kawm cov pob txha pob txha, txhawm rau txiav txim siab qhov tseeb ntawm thaj av Thaib no nyob rau hauv kev sib raug zoo ntawm Gondwanaland tus so, pab txhawb kev rov tsim kho lub puzzle ntawm lub ntiaj teb lub geography thaum ub.

Kev nthuav tawm kaum ob hom trilobite no yav dhau los tsis pom hauv Thaib teb, tseem pom lwm qhov thoob ntiaj teb, ntxiv txhawb kev ntseeg tias Thaib koom nrog cov cheeb tsam xws li Australia. Cov ntaub ntawv no yuav pab txhim kho kev paub txog kev sib txuas ntawm lub ntiaj teb thaum ub thiab cov qauv kev tsiv teb tsaws ntawm cov tsiaj sib txawv thoob plaws teb chaws.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no yog nyob rau hauv nws lub peev xwm los ua ke ua ke lub sijhawm ntawm kev hloov pauv hloov pauv thiab ploj mus. Los ntawm kev kawm cov pob txha qub qub no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab zoo rau peb lub ntiaj teb keeb kwm. Kev nkag siab txog yav dhau los ua kom zoo dua qub rau peb kom taug qab cov teeb meem uas peb ntsib hauv peb lub ntiaj teb hloov pauv sai.

FAQ

1. Dab tsi yog trilobites?

Trilobites yog cov tsiaj hiav txwv uas ploj lawm nrog ib nrab hli-zoo li lub taub hau uas nyob ntau lab xyoo dhau los. Lawv muaj cov qauv ua pa ua pa tshwj xeeb.

2. Vim li cas cov pob txha trilobite nyob hauv cov pob txha?

Tuffs yog pob zeb tsim los ntawm volcanic tshauv uas nyob rau hauv hiav txwv pem teb lab xyoo dhau los. Cov pob zeb no muaj cov pob zeb zircon, uas ua kom muaj kev sib raug zoo ntawm cov pob txha thiab pob zeb tawg.

3. Vim li cas cov trilobites tshiab no tseem ceeb?

Kev tshawb pom ntawm cov tsiaj trilobite hauv Thaib teb muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog thaj chaw ntiaj teb thaum ub thiab nws txoj kev sib txuas nrog lwm thaj chaw xws li Australia. Cov fossils tso lub teeb rau ntawm cov qauv kev tsiv teb tsaws chaw thiab kev sib txuas ntawm cov tsiaj thoob plaws ntau lub tebchaws.

4. Qhov kev tshawb pom no yuav ua rau peb nkag siab txog lub ntiaj teb keeb kwm li cas?

Los ntawm kev kawm cov pob txha trilobite no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nthuav tawm cov keeb kwm ntawm kev hloov pauv thiab kev ploj mus, uas pab peb nkag siab txog cov teeb meem uas peb ntsib hauv peb lub ntiaj teb niaj hnub no. Qhov kev paub no ua rau peb nkag siab zoo dua ntawm peb lub ntiaj teb yav dhau los.