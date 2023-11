New Discovery Challenges Conventional to taub ntawm Massive Be Stars

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Leeds tau nthuav tawm qhov kev tshawb pom tshiab uas tuaj yeem hloov kho peb txoj kev nkag siab ntawm loj heev Be hnub qub. Tsis zoo li yav dhau los kev xav tias Be hnub qub feem ntau muaj nyob rau hauv binary systems, kev tshawb fawb qhia tias cov hnub qub enigmatic no feem ntau yog ib feem ntawm peb lub hnub qub. Qhov kev tshawb pom no, uas yog los ntawm cov ntaub ntawv sau los ntawm Gaia satellite, sib tw cov kev xav ntawm kev tsim lub hnub qub thiab muaj qhov cuam tshuam loj heev rau peb txoj kev nkag siab txog ntau yam astronomical phenomena, xws li qhov dub, neutron hnub qub, thiab gravitational nthwv dej.

Paub txog lawv cov yam ntxwv roj discs, Be hnub qub tseem yog qhov tsis paub txog ntau dua ib puas xyoo. Qhov kev pom zoo thoob plaws ntawm astronomers tau hais tias cov roj discs yog qhov tshwm sim ntawm kev sib hloov ceev ceev ntawm Be hnub qub cuam tshuam nrog lwm lub hnub qub hauv ib qho binary system. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb tshiab los ntawm University of Leeds tau tshaj tawm cov lus piav qhia txawv.

Tus thawj coj tshawb fawb Mr. Dodd thiab tus xibfwb Oudmaijer tau siv cov ntaub ntawv los ntawm Gaia satellite los tshawb xyuas cov hnub qub txav mus thoob lub ntuj hmo ntuj nyob rau lub sijhawm ntev. Los ntawm kev txheeb xyuas qhov chaw ntawm B hnub qub (Mass Transfer) thiab Be hnub qub, lawv muaj peev xwm pom qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm ob pawg. Kuj ceeb tias, nws tau tshwm sim tias Be hnub qub muaj tus nqi qis dua ntawm cov phooj ywg, tsis yog qhov kev cia siab. Txawm li cas los xij, kev tshuaj xyuas ntxiv tau qhia tias qhov sib txawv no yog vim muaj lub hnub qub thib peb cuam tshuam rau lub cev.

Cov kws tshawb fawb pom tias muaj ntau qhov xwm txheej, lub hnub qub thib peb hauv peb txoj kab ke ua rau lub hnub qub khub tau los ze zog rau Be hnub qub. Qhov sib thooj no ua rau kev hloov pauv loj ntawm ob lub hnub qub, ua rau muaj cov yam ntxwv ntawm cov roj disk pom nyob ib puag ncig Be hnub qub. Qhov zoo siab, qhov no kuj tseem tuaj yeem piav qhia vim li cas cov khub no tsis tuaj yeem kuaj pom lawm, vim tias lawv dhau los dhau los tom qab poob ntau qhov loj.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no txuas ntxiv mus dhau qhov kev kawm ntawm Be hnub qub. Kev nkag siab txog qhov nyuaj ntawm peb lub hnub qub thiab lawv lub luag haujlwm hauv kev hloov pauv ntawm lub hnub qub tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau qhov xwm txheej ntawm lub qhov dub, cov hnub qub neutron, thiab cov peev txheej ntawm cov nthwv dej gravitational. Qhov kev tshwm sim no los ntawm lub sijhawm zoo siab thaum kev tshawb fawb nthwv dej nrawm nrawm nrawm, thiab kev kawm ntawm binarity hauv lub hnub qub tau dhau los ua qhov tseem ceeb.

Txawm hais tias kev tshawb fawb ntxiv yuav tsum tau ua kom paub meej thiab tshawb xyuas qhov tsis sib xws ntawm peb lub hnub qub, qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm loj heev Be hnub qub thiab lawv qhov chaw nyob hauv lub ntiaj teb. Los ntawm qhov nyuaj cov kev xav, cov kws tshawb fawb ntawm University of Leeds tau qhib lub qhov rooj tshiab rau kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej thiab lawv cov evolution.