Tshiab Lub Npe: Unveiling Mystique of Irish Arts and Crafts Chairs

Ib qho khoom tsis tshua muaj thiab ntxim nyiam ntawm Arts thiab Crafts cov rooj zaum, tsim los ntawm 1880 thiab 1900, tau teeb tsa rau kev sib tw hauv pem teb ntawm Sheppard's Gentleman's Library muag lub hlis tom ntej. Crafted los ntawm zoo nkauj carved walnut thiab adorned nrog luxurious velvet upholstered rooj zaum, cov rooj zaum no dais lub cim unmistakable ntawm Fota House, ib tug txawv Irish vaj tse. Kwv yees kom nqa tau ntawm € 8,000 txog € 12,000 (qhov chaw: Sheppard's), cov rooj zaum zoo nkauj no muab kev pom rau cov cuab yeej cuab tam nplua nuj ntawm Ireland.

Philip Sheppard, tus tswv tsev muag khoom, muaj kev sib raug zoo nrog cov rooj zaum no, paub txog lawv qhov tseem ceeb tshaj li cov khoom siv kos duab. Nws pom lawv raws li ib tug conduits rau ib tug ancient piav. Nrog rau kev txiav txim siab tob, nws hais tias, "Lawv qhia peb tias lawv yog leej twg."

Thaum soj ntsuam ze dua, nws pom tseeb tias txhua lub rooj zaum muaj qhov zais zais zais - lub ntsej muag tsis muaj plaub hau zais zais hauv nws tus qauv tsim. Cov ntawv teev lus piav qhia qhov enigma no, piav qhia txog yuav ua li cas lub backboard carved portrays ob cherubs, ib tsaug zog thiab lwm yam pw tsaug zog. Cov celestial beings txuas lawv tis, seamlessly hloov mus rau extravagant foliage li ntawm acanthus nplooj. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm no verdant tapestry, hauv qab ib tug meticulously carved sab sauv daim di ncauj thiab lub qhov ntswg, nyob rau hauv lub vial ntawm tus enigmatic ntsuab txiv neej. Ib lub cim ntawm kev yug dua tshiab raws caij nyoog, Tus Txiv Neej Ntsuab tau dhau los ua kev zoo siab architectural motif thoob plaws ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qhov kev piav qhia no yog qhov tsis tshua muaj nyob hauv Irish rooj tog, ua rau cov rooj zaum no tshwj xeeb tshaj plaws.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov kwv yees tus nqi ntawm cov Arts thiab Crafts cov rooj zaum no?

A: Tus nqi kwv yees ntawm cov rooj zaum no yog nyob nruab nrab ntawm € 8,000 thiab € 12,000 (qhov chaw: Sheppard's).

Q: Thaum twg cov rooj zaum no yuav raug muag?

A: Cov rooj zaum no yuav yog ib feem ntawm Sheppard's Gentleman's Library muag rau lub Kaum Ib Hlis 7 thiab 8.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm lub ntsej muag zais hauv txhua lub rooj zaum?

A: Lub ntsej muag zais hauv txhua lub rooj zaum ntxiv cov ntsiab lus tseem ceeb rau lawv cov qauv tsim, sawv cev rau Tus Txiv Neej Ntsuab, ib qho kev tsim vaj tsev ua cim qhia txog kev yug dua tshiab raws caij nyoog.

Q: Vim li cas cov rooj zaum no suav tias tsis tshua muaj?

A: Cov rooj zaum no suav hais tias tsis tshua muaj vim lawv koom nrog Fota House, ib qho tseem ceeb ntawm Irish vaj tse, thiab qhov tsis txaus ntawm Green Man motif hauv Irish rooj tog.