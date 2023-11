Cov tswv yim tshiab txhim kho kev coj tus kheej thiab kev ruaj ntseg ntawm Proton tus neeg xyuas pib

By

Ib txoj hauv kev tshiab los txhim kho cov kev coj ua thiab kev ruaj ntseg ntawm cov neeg ua haujlwm proton ntawm qhov nruab nrab thiab qis qis tau pom los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Tokyo Institute of Technology. Los ntawm tus neeg pub doping niam cov khoom uas muaj qhov tsis zoo ntawm cov pa oxygen tsis txaus, es tsis txhob siv ntau txoj kev txais doping, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem txhim kho cov proton conductivity thiab stability ntawm perovskite-hom proton conductors. Qhov kev ua txhaum no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tsim cov roj hlwb thiab cov hlwb electrolysis.

Protonic ceramic (los yog proton conducting) roj / electrolysis hlwb (PCFCs / PCECs) tau txais kev saib xyuas raws li lub zog siv hluav taws xob. Cov khoom siv no muaj peev xwm hloov cov tshuaj siv hluav taws xob rau hauv hluav taws xob thiab rov ua dua nrog xoom emissions ntawm qhov kub qis lossis nruab nrab. Lawv muaj peev xwm ua tau raws li lub zog siv tau zoo rau ntau yam kev siv. Tsis zoo li lwm hom roj hlwb thiab electrolyzers, PCFCs / PCECs tsis cia siab rau cov khoom siv hlau muaj txiaj ntsig lossis cov khoom siv kim kim, ua rau lawv siv nyiaj ntau dua.

Txog rau tam sim no, tsis muaj ntawv ceeb toom ntawm cov neeg siv hluav taws xob proton nrog ob qho tib si siab conductivity thiab siab ruaj khov ntawm nruab nrab thiab qis kub. Qhov kev txwv no, hu ua "Norby gap," yog qhov nyuaj rau cov kws tshawb fawb tau ntau xyoo. Txawm li cas los xij, xibfwb Masatomo Yashima thiab nws pab neeg ntawm Tokyo Tech tau tsim lub tswv yim tshiab los kov yeej qhov sib txawv no.

Hloov chaw ntawm kev siv doping, uas qhia txog impurities los tsim cov pa oxygen nyob rau hauv cov ntaub ntawv siv lead ua, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau tus neeg pub doping. Los ntawm doping niam cov khoom nrog tus pub dopant, lawv muaj peev xwm txo tau cov proton trapping nyhuv uas tshwm sim nrog acceptor doping. Qhov no ua rau muaj kev ua haujlwm siab proton thiab nce stability.

Pab pawg cov kev sim thiab kev tshuaj ntsuam theoretical siv cov txheej txheem simulation qib siab pom tau tias cov khoom pub dawb tau nthuav tawm tshwj xeeb proton conductivity ntawm qhov nruab nrab thiab qis. Tsis tas li ntawd, nws tau nthuav tawm siab ruaj khov nyob rau hauv ntau qhov cua, ua rau nws yog ib tus neeg sib tw zoo rau kev siv tswv yim.

Qhov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tsim cov proton conductors rau PCFCs / PCECs nrog kev ua haujlwm tsis tau pom dua. Cov tswv yim npaj los ntawm cov kws tshawb fawb thiab kev tshawb pom ntawm cov khoom tshiab muaj peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam loj hauv kev lag luam ntawm lub zog thiab ib puag ncig kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis.

FAQ:

Q: Dab tsi yog pub dawb doping?

A: Tus neeg pub doping suav nrog kev sib xyaw dopant rau hauv cov khoom siv los ua kom nws cov hluav taws xob conductivity lossis hloov nws cov khoom.

Q: Tus neeg txais doping yog dab tsi?

A: Txais doping yog ib txoj hauv kev siv los qhia impurities rau hauv cov khoom siv los tsim cov pa oxygen thiab txhim kho nws cov conductivity.

Q: Dab tsi yog proton conductors?

A: Proton conductors yog cov ntaub ntawv uas tuaj yeem thauj cov protons, ua kom muaj kev hloov pauv ntawm cov tshuaj siv hluav taws xob rau hauv hluav taws xob thiab rov ua dua hauv cov roj hlwb thiab cov hlwb electrolysis.

Q: Qhov "Norby gap" yog dab tsi?

A: Qhov "Norby gap" yog hais txog qhov tsis muaj cov ntaub ntawv uas muaj qhov ua tau zoo thiab ruaj khov ntawm qhov nruab nrab thiab qis hauv cov khoom siv hluav taws xob. Nws tau muaj kev sib tw rau cov kws tshawb fawb hauv thaj chaw.