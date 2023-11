New Space Odyssey: Tom Hanks ntsib Artemis 2 Crew raws li NASA npaj rau Lunar Lub Hom Phiaj

By

Iconic actor Tom Hanks, renowned rau nws lub luag hauj lwm raws li ib tug NASA astronaut nyob rau hauv lub 1995 Hollywood ntaus "Apollo 13," tsis ntev los no muaj lub cib fim mus ntsib Artemis 2 neeg coob ntawm lub neej tiag tiag astronauts. Qhov kev sib ntsib no tau tshwm sim ntawm NASA's Johnson Space Center hauv Houston, qhov chaw Hanks tsis yog tsuas yog nrog cov neeg coob tab sis kuj tau mus xyuas Lub Hom Phiaj Tswjhwm thiab muaj kev sib tham nrog Expedition 70 astronauts nyob rau hauv International Space Station.

Cov neeg ua haujlwm Artemis 2, suav nrog NASA tus kws sau hnub qub Reid Wiseman, Victor Glover, thiab Christina Koch, nrog rau Canadian Space Agency's Jeremy Hansen, yog ib feem ntawm NASA lub hom phiaj xav rov pib tshawb nrhiav tib neeg lub hli. Teem sijhawm rau lub hom phiaj puag ncig-lub hli tsis ntxov dua 2024, plaub tus neeg caij nkoj no tau teem caij mus ncig lub hli raws li ib feem ntawm NASA txoj kev siv zog los tsim kom muaj lub hnub qub nyob ruaj khov.

Lub Artemis Accords, lub hauv paus rau kev thaj yeeb nyab xeeb kev tshawb nrhiav qhov chaw, yuav coj NASA txoj kev koom tes thoob ntiaj teb hauv cov haujlwm no. Nrog kev loj hlob ntawm kev sib koom tes ntawm cov neeg koom tes thoob ntiaj teb, NASA lub hom phiaj txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau tshawb nrhiav chaw ntxiv thiab tshawb pom kev tshawb fawb dhau ntawm peb lub ntiaj teb.

Hauv kev npaj rau lawv txoj kev taug txuj kev nyuaj hnub tom ntej, Artemis 2 cov neeg coob tsis ntev los no tau mus xyuas NASA's Michoud Assembly Facility hauv New Orleans los tshuaj xyuas cov theem tseem ceeb ntawm Space Launch System (SLS) foob pob hluav taws. Lub foob pob hluav taws muaj zog no, ua ke nrog Orion spacecraft, yuav yog txoj kev uas cov neeg coob mus txog lub ntiaj teb orbit thiab nws thiaj li mus rau lub hli.

Cov neeg coob ntawm Artemis 2 cov kev cob qhia thiab kev npaj tseem koom nrog kev paub lawv tus kheej nrog Orion spacecraft thiab cov txheej txheem kho mob. Tsis ntev, lawv yuav koom nrog kev tawm dag zog rov qab los ntawm hiav txwv, koom tes nrog NASA thiab US Navy, simulate lawv rov qab los rau lub ntiaj teb tom qab lawv txoj haujlwm.

Raws li NASA tseem sib sau ua ke cov khoom tsim nyog rau Artemis 2 lub hom phiaj, suav nrog RS-25 lub cav thiab cov khoom siv foob pob hluav taws ntxaib, kev zoo siab tsim rau tshooj tom ntej hauv kev tshawb fawb lunar. Qhov kev pab cuam Artemis sawv cev rau tib neeg txoj kev rov qab los rau lub hli thiab nteg lub hauv paus rau yav tom ntej qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo uas yuav thawb cov ciaj ciam ntawm tib neeg kev paub thiab kev tshawb nrhiav.

FAQ

Leej twg yog Tom Hanks?

Tom Hanks yog ib tug neeg ua yeeb yam hauv Hollywood uas paub txog nws ntau yam ntawm lub luag haujlwm thiab kev ua yeeb yam. Hauv zej zog thaj chaw, nws muaj koob meej tshwj xeeb rau nws qhov kev ua yeeb yam ntawm NASA tus kws tshawb fawb Jim Lovell hauv zaj yeeb yaj kiab "Apollo 13."

Lub hom phiaj ntawm Artemis 2 yog dab tsi?

Lub hom phiaj Artemis 2 yog ib feem ntawm NASA txoj haujlwm Artemis, uas yog lub hom phiaj kom rov qab los rau tib neeg mus rau lub hli thiab tsim kom muaj lub hnub qub nyob ruaj khov. Artemis 2 yuav koom nrog cov neeg coob ntawm cov neeg caij nkoj ncig lub hli thiab sau cov ntaub ntawv tseem ceeb los txhawb kev ua haujlwm tom ntej.

Dab tsi yog Artemis Accords?

Lub Artemis Accords yog ib qho kev pom zoo thiab lub hauv paus tsim los ntawm NASA los coj kev sib koom tes thoob ntiaj teb hauv kev tshawb fawb lunar. Cov kev pom zoo no txhawb kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev sib koom tes tshawb nrhiav qhov chaw thiab tsim cov qauv rau kev sib qhia cov ntaub ntawv tshawb fawb, khaws cia cov cuab yeej cuab tam chaw, thiab ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov neeg caij nkoj.

Dab tsi yog qhov Space Launch System (SLS) foob pob hluav taws?

Lub Space Launch System (SLS) foob pob hluav taws yog lub tsheb muaj zog uas tsim los ntawm NASA. Nws yuav muab qhov tsim nyog thrust thiab muaj peev xwm los tua cov neeg ua haujlwm tshaj li lub ntiaj teb lub voj voog, suav nrog Artemis missions mus rau lub hli thiab tej zaum yuav muaj feem mus rau Mars yav tom ntej.

(Source: nasa.gov)