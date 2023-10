TOI-1801 b: Temperate Mini-Neptune hauv Young Planetary System

By

Peb tshaj tawm qhov kev tshawb pom ntawm TOI-1801 b, ib tug fascinating temperate mini-Neptune orbiting ib tug hluas M dwarf hnub qub. Thaum xub thawj pom tias yog tus neeg sib tw TESS ntiaj teb nyob rau lub Plaub Hlis 2020, TOI-1801 b muaj lub sijhawm 21.3 hnub. Txawm li cas los xij, tom qab kev soj ntsuam hauv av, suav nrog kev siv photometry nyob rau hauv thiab sab nraud kev thauj mus los thiab cov kev ntsuas radial nrawm nrawm, tau qhia tias lub sijhawm tseeb ntawm lub ntiaj teb yog 10.6 hnub.

Los ntawm cov kev soj ntsuam no, peb tau txiav txim siab tias TOI-1801 b muaj qhov loj ntawm 5.74 ± 1.46 M⊕ thiab lub vojvoog ntawm 2.08 ± 0.12 R⊕. Raws li cov kev ntsuas no, peb tuaj yeem ntseeg tau tias TOI-1801 b feem ntau yog tsim los ntawm dej thiab pob zeb, nrog rau qhov tsis txaus ntseeg (txog 2% los ntawm huab hwm coj) ntawm hydrogen gas hauv nws qhov chaw.

Tsis tas li ntawd, lub hnub nyoog ntawm cov kab ke, kwv yees li ntawm 900 lab xyoo, qhov chaw TOI-1801 b ntawm cov pejxeem ntawm cov tub ntxhais hluas transiting exoplanets. Plotted nrog rau lwm yam exoplanets paub, TOI-1801 b sawv tawm raws li tus tswv cuab tshwj xeeb.

Hauv daim duab qhia txog kev sib raug zoo ntawm huab hwm coj, qhov tsis paub tseeb ntawm TOI-1801 b tau piav qhia raws li cov xim ntxoov ntxoo thaj tsam nrog kev ntseeg siab. Cov qauv sib xyaw ua ke, sawv cev los ntawm cov kab sib txawv, muab kev nkag siab txog cov qauv tsim ntawm exoplanet. Tshwj xeeb, cov vaj huam sib luag nruab nrab thiab sab xis qhia cov qauv ua qauv tsis muaj roj thiab nrog lub hnab ntawv roj, raws li. Cov kab khoom thiab dotted nyob rau hauv txoj cai vaj huam sib luag qhia qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias rau lub hnab ntawv roj.

Raws li kev siv, daim duab kuj suav nrog Lub Ntiaj Teb thiab Neptune. Tsis tas li ntawd, peb suav nrog B22 thiab M22 raws li cov ntaub ntawv pov thawj vim tsis sib haum xeeb tau luam tawm rau tib lub ntiaj teb, qhia txog kev ntsuas sib txawv.

Hauv kev xaus, TOI-1801 b sawv cev rau qhov nthuav ntxiv rau peb txoj kev paub txog exoplanets. Nws qhov kub thiab txias, muaj pes tsawg leeg, thiab cov hnub nyoog hluas ua rau nws lub hom phiaj tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav ntxiv. Txoj kev kawm tsis tu ncua ntawm xws li exoplanets pab txhawb rau peb txoj kev nkag siab ntawm kev tsim lub ntiaj teb thiab kev hloov pauv hauv ntau qhov chaw dhau ntawm peb lub hnub ci.

Cov Ntsiab Lus:

- TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

- M dwarf: Ib hom ntawm lub hnub qub tseem ceeb, tseem hu ua dwarf liab, nrog qhov loj ntawm 0.08 thiab 0.6 npaug ntawm lub hnub.

- Radial tshaj tawm (RV): Kev ntsuas ntawm lub hnub qub kev txav mus los lossis deb ntawm tus neeg saib xyuas siv Doppler hloov pauv.

- Mass thiab Radius: Mass yog hais txog tus nqi ntawm cov teeb meem hauv ib yam khoom, thaum lub vojvoog ntsuas qhov deb ntawm qhov chaw mus rau sab nrauv.

- Iso-density kab: Dashed grey kab ntawm daim duab loj-radius uas sawv cev cov kab sib npaug ntawm cov qauv sib txawv.

- Ib qho tshwj xeeb entropy: Cov cuab yeej thermodynamic uas ntsuas qhov kev tsis sib haum xeeb lossis qhov tsis sib xws ntawm qhov system.

- H2: Molecular hydrogen gas.

- CARMENES thiab HIRES: Cov cuab yeej siv rau kev ntsuas qhov nrawm nrawm.

