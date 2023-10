Tus Qauv Universal ntawm Sensing Movements: Kev pom los ntawm Hluav Taws Xob

By

Lub riam phom hluav taws xob ua rau muaj kev sib txawv txav hauv dej, zoo ib yam li tus dev sniffs lossis tib neeg tshawb nrhiav qhov chaw tshiab. Nyob rau hauv ib txoj kev tshawb fawb tshaj tawm hauv Nature Machine Intelligence, cov kws tshawb fawb tau nthuav tawm tias muaj ntau yam kab mob, suav nrog cov kab mob microbes, nthuav tawm cov qauv thoob ntiaj teb ntawm kev txav mus los kom paub txog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig.

Raws li kev ntseeg nrov, cov kev coj cwj pwm no tsis yog rau cov kab mob uas muaj lub paj hlwb. Noah Cowan, tus kws tshaj lij ntawm kev tsim kho tshuab ntawm Johns Hopkins thiab tus sau ntawm txoj kev tshawb no, tau hais tias txawm tias cov kab mob sib txawv li amoebas qhia tus cwj pwm uas ua rau tib neeg lub cev sib npaug lossis cov ntses nkaum hauv lub raj. Kev sib koom ua ke ntawm cov kab mob zoo li tsis sib xws qhia tau hais tias kev hloov pauv tau tuaj txog ntawm kev daws teeb meem los ntawm ntau hom kev sib txawv.

Pab pawg tshawb fawb tau pib tsim tawm los daws lub hom phiaj ntawm kev ua haujlwm ntawm lub paj hlwb thaum lub sijhawm tsiaj txav thiab seb nws puas tuaj yeem siv rau cov neeg hlau. Thaum soj ntsuam hluav taws xob riam ntses hauv lub tank illuminated, cov kws tshawb fawb pom tias cov ntses koom nrog ntau zaus rov qab mus rau hauv qhov tsaus ntuj, thaum lawv swayed maj mam nrog qee zaus nrawm nrawm ntawm kev txav mus los hauv cov teeb pom kev zoo.

Hauv cov tsiaj qus, cov ntses riam tau hloov zuj zus mus nrhiav chaw nkaum kom tsis txhob muaj tsiaj txhu. Lawv siv cov hluav taws xob tsis muaj zog kom paub txog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig thiab nrhiav chaw nyob. Kev nrawm nrawm ua rau lawv nquag tshawb nrhiav lawv ib puag ncig, tshwj xeeb hauv cov dej tsaus. Interestingly, txawm nyob rau hauv lub teeb pom kev zoo, cov ntses riam txuas ntxiv nthuav tawm cov kev txav ceev no, txawm tias tsawg zaus.

Raws li Debojyoti Biswas, tus kws tshawb fawb tom qab kawm tiav ntawm Johns Hopkins thiab tus kws tshawb fawb thawj tus kws sau ntawv, lub tswv yim zoo tshaj plaws rau cov kab mob yog hloov mus rau kev tshawb nrhiav hom thaum tsis paub meej siab thiab rov qab mus rau hom kev siv nyiaj thaum tsis paub tseeb.

Pab neeg no tau tsim ib qho qauv uas simulated cov cwj pwm tseem ceeb no thiab pom cov qauv zoo sib xws hauv ntau yam kab mob, xws li amoebas, npauj, kab laum, moles, puav, nas, thiab tib neeg. Qhov tseem ceeb, tsis muaj kev tshawb fawb yav dhau los uas pab pawg tau ntsib ua txhaum txoj cai tshawb pom, qhia txog lub ntiaj teb ntawm cov cwj pwm no thoob plaws hom, suav nrog cov kab mob ib leeg xws li amoebas sensing hluav taws xob teb.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no txuas mus dhau kev nkag siab txog tus cwj pwm tsiaj. Cov kev nkag siab tau txais tuaj yeem ua rau muaj peev xwm txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov neeg hlau uas muaj kev tswj hwm tus kheej, tshawb nrhiav thiab cawm drones, thiab chaw rovers los ntawm kev sib koom ua ke cov kev xav ntawm kev xav.

Cov kev tshawb fawb yav tom ntej yuav tshawb xyuas seb qhov kev tshawb pom no puas muaj tseeb rau lwm qhov chaw nyob, txawm tias suav nrog cov nroj tsuag.

FAQ

Q: Cov kab mob twg uas muaj cov qauv thoob ntiaj teb ntawm kev hnov ​​​​mob?

A: Txoj kev tshawb no qhia tias ntau yam kab mob, nrog rau cov kab mob microbes, nthuav tawm cov qauv thoob ntiaj teb ntawm kev hnov ​​​​mob. Cov kab mob no muaj xws li hluav taws xob riam ntses, amoebas, npauj, kab laum, moles, puav, nas, thiab txawm tib neeg.

Q: Lub hom phiaj ntawm cov kev xav no yog dab tsi?

A: Kev hnov ​​​​mob ua rau cov kab mob tuaj yeem sau cov ntaub ntawv hais txog lawv ib puag ncig thiab ua rau muaj kev nkag siab ntawm lawv ib puag ncig. Cov kev txav no pab lawv taug kev thiab teb rau cov xwm txheej tsis meej lossis tsis paub.

Q: Yuav ua li cas cov kev tshawb pom no siv tau rau robotics?

A: Cov kev nkag siab tau txais los ntawm kev kawm cov qauv thoob ntiaj teb ntawm kev hnov ​​​​mob tuaj yeem ua haujlwm los txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov neeg hlau uas muaj kev ywj pheej, tshawb nrhiav thiab cawm drones, thiab chaw rovers. Los ntawm kev ua raws li cov kev coj cwj pwm no, cov neeg hlau tuaj yeem txhim kho lawv txoj kev nkag siab thiab hloov mus rau qhov chaw sib txawv.