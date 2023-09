Cov ntaub ntawv pov thawj qhia tias Ancient Marine Tsiaj Tej zaum yuav pab txhim kho kev hloov pauv ntawm Neurons

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Cell tshawb nrhiav cov evolution ntawm neurons hauv cov tsiaj, tsom rau placozoans, millimeter-loj marine tsiaj. Cov kws tshawb fawb ntawm Center for Genomic Regulation hauv Barcelona tau tshawb pom tias cov hlwb tshwj xeeb uas muaj nyob rau hauv placozoans tuaj yeem yog cov precursors rau neurons hauv ntau cov tsiaj txhu.

Placozoans yog cov tsiaj yooj yim uas tsis muaj lub cev lossis lub cev. Lawv yog kwv yees li qhov loj ntawm cov xuab zeb loj thiab pub rau algae thiab microbes nyob rau hauv ntiav, sov seas. Cov tsiaj no tau kwv yees tias tau tshwm sim thawj zaug hauv ntiaj teb ib puag ncig 800 lab xyoo dhau los thiab yog ib qho ntawm tsib hom tsiaj loj.

Cov kws tshawb fawb tau siv ntau yam txuj ci molecular thiab cov qauv kev suav sau los piav qhia txog hom cell sib txawv hauv placozoans thiab nkag siab tias lawv hloov pauv li cas. Lawv tsim "cell atlases" uas tso cai rau lawv txheeb xyuas pawg lossis "modules" ntawm cov noob uas cuam tshuam nrog qee hom cell. Los ntawm kev sib piv ntau hom, lawv rov tsim dua li cov hlwb no hloov zuj zus mus rau lub sijhawm.

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias placozoans muaj cuaj hom cell txuas nrog nruab nrab ntawm tes uas hloov ntawm lawv. Cov hlwb no loj hlob thiab faib kom muaj qhov sib npaug uas tsim nyog rau tus tsiaj txav thiab noj. Interestingly, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom ib pawg ntawm peptidergic hlwb hauv placozoans uas sib koom nrog cov neurons. Cov zoo sib xws no tsis pom nyob rau hauv lwm yam tsiaj thaum ntxov xws li daim txhuam cev los yog zuag jellies.

Cov kws tshawb fawb tau pom tias cov hlwb peptidergic hauv placozoans sib txawv zoo ib yam li cov txheej txheem ntawm neurogenesis hauv cov tsiaj siab dua. Lawv kuj muaj gene modules xav tau rau lub pre-synaptic scaffold ntawm ib tug neuron, uas tso cai rau lawv xa tawm cov lus. Txawm li cas los xij, lawv tsis muaj cov khoom tsim nyog rau qhov kawg ntawm kev xa xov neuronal lossis ua cov cim hluav taws xob.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb tau pom tias placozoan cell hom sib txuas lus nrog ib leeg siv cov proteins tshwj xeeb hu ua GPCRs thiab neuropeptides, zoo ib yam li cov neurons sib txuas lus siv neuropeptides hauv ntau yam txheej txheem physiological.

Cov kev tshawb pom qhia tias kev hloov pauv ntawm cov neurons pib nyob ib ncig ntawm 800 lab xyoo dhau los nrog qhov tshwm sim ntawm cov cell secretory hauv placozoans. Nyob rau tib lub sijhawm, cov hlwb no tau txais cov noob noob tshiab uas tau tso cai rau kev txhim kho ntawm post-synaptic scaffolds, axons, dendrites, thiab ion channels, ua rau tsim cov neurons tseeb.

Txoj kev tshawb no tso lub teeb pom kev ntawm cov theem pib ntawm neuron evolution thiab muab kev nkag siab rau hauv lub hauv paus ntawm cov hlab ntsha nyuaj uas pom nyob rau hauv cov tsiaj siab dua niaj hnub no.

