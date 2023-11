Cov hlaws me me txhim kho Enzyme Stability rau Biocatalysis

Cov kws tshawb fawb los ntawm Department of Biology ntawm Ruhr University Bochum hauv lub teb chaws Yelemees tau tshawb pom ib txoj hauv kev tshiab los tiv thaiv cov enzymes thiab txhim kho lawv txoj kev ruaj ntseg thaum lub sij hawm plasma-tsav biocatalysis. Enzymes paub txog lawv lub peev xwm los hloov cov substrates rau hauv cov khoom muaj txiaj ntsig, tab sis lawv feem ntau raug kev puas tsuaj thaum raug plasmas. Txawm li cas los xij, los ntawm kev txuas cov enzymes rau cov hlaws me me, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tiv thaiv lawv los ntawm cov teeb meem ntawm cov ntshav plasma, yog li ua kom lawv nquag mus txog 44 zaug ntev dua.

Plasma, ib qho roj energized, feem ntau yog siv los ua co-substrate hauv biocatalysis los tsav cov tshuaj tiv thaiv enzymatic. Hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau kev siv cov plasmas los hloov lub substrate rau hauv cov khoom muaj txiaj ntsig los ntawm kev siv cov enzymes uas siv hydrogen peroxide. Lawv xaiv tus qauv enzyme hu ua non-specific peroxigenase (AaeUPO) los ntawm cov kab mob edible Agrocybe aegerita.

Qhov teeb meem tseem ceeb uas lawv tau ntsib yog qhov tsis ua haujlwm sai ntawm cov enzymes thaum kho ntshav plasma. Txhawm rau hais txog qhov no, cov kws tshawb fawb tau siv cov txheej txheem ntawm enzyme immobilization los ntawm kev txuas cov enzymes rau cov hlaws me me nrog lub qhov ntxeem tau. Cov hlaws, vim lub ntiajteb txawj nqus, nyob rau hauv qab ntawm lub reactor, tsim ib qho chaw tiv thaiv ntawm lub plasma thiab cov enzymes.

Cov kws tshawb fawb tau sim ntau hom hlaws dai nrog cov khoom sib txawv thiab cov txheej txheem. Tom qab immobilizing cov enzymes ntawm cov hlaws dai, lawv nthuav tawm lawv cov ntshav rau ntau lub sijhawm thiab muab piv rau lawv cov haujlwm nrog kev tswj tsis tau kho. Cov txiaj ntsig tau pom tias cov hlaws dai nrog cov npoo npoo, tshwj xeeb yog cov hlaws amino thiab epoxy-butyl hlaws, tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, qhia txog kev sib cog lus muaj zog ntawm cov enzymes thiab cov khoom nqa khoom.

Tsis tas li ntawd, los ntawm kev ncua kev kho ntshav ntshav rau cov neeg sib tw zoo tshaj plaws mus txog ib teev, cov kws tshawb fawb tau ua tiav 44-fold nce hauv enzyme stability. Qhov kev ua tiav no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev sib txuas cov enzymes nrog kev plasmas hauv kev siv yav tom ntej.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb pom ntawm cov txheej txheem tshiab no siv cov hlaws me me tsis tsuas yog tiv thaiv cov enzymes tab sis kuj txhim kho lawv txoj kev ruaj ntseg thaum lub sij hawm plasma-tsav biocatalysis. Qhov kev nce qib no tuaj yeem ua rau kev txhim kho cov txheej txheem biocatalytic muaj txiaj ntsig zoo dua thiab muaj txiaj ntsig zoo rau ntau yam lag luam, suav nrog tshuaj, biotechnology, thiab tshuaj zoo.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog biocatalysis?

A: Biocatalysis yog siv cov khoom siv ntuj tsim, xws li enzymes, ua cov tshuaj lom neeg hauv ntau cov txheej txheem kev lag luam.

Q: plasmas yog dab tsi?

A: Plasmas yog energized gases uas muaj ntau hom reactive, xws li hydrogen peroxide, thiab siv los ua co-substrates hauv biocatalytic tshua.

Q: Dab tsi yog enzyme immobilization?

A: Enzyme immobilization yog hais txog cov txheej txheem ntawm kev txuas cov enzymes rau kev txhawb nqa, xws li cov hlaws dai, txhawm rau txhim kho lawv txoj kev ruaj ntseg thiab pab txhawb lawv rov qab siv hauv biocatalysis.

Q: Yuav ua li cas immobilization ntawm hlaws dai tiv thaiv enzymes thaum kho ntshav?

A: Immobilization ntawm cov hlaws dai tsim ib qho kev thaiv lub cev ntawm cov ntshav thiab cov enzymes, tiv thaiv lawv los ntawm kev puas tsuaj thiab ua kom lawv ruaj khov.

Q: Qhov kev tsim kho tshiab no tau txais txiaj ntsig biocatalysis li cas?

A: Los ntawm kev khaws cia cov haujlwm enzyme rau lub sijhawm ntev, qhov kev tsim kho tshiab no tso cai rau cov txheej txheem biocatalytic muaj txiaj ntsig zoo dua, ua rau muaj txiaj ntsig zoo hauv kev lag luam xws li tshuaj thiab biotechnology.