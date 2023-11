Kev Pom Zoo Tshiab ntawm Txoj hmoo ntawm Exoplanets Orbiting Rho Coronae Borealis

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Phau Ntawv Xov Xwm Astrophysical tau pom qhov tshwm sim ntawm kev tuag ntawm plaub lub exoplanets hauv Rho Coronae Borealis (RCB) system. Cov exoplanets no tab tom ntsib txoj hmoo uas tsis tuaj yeem ua raws li lawv lub hnub qub, lub hnub qub daj daj zoo ib yam li peb lub Hnub, tab tom ze rau nws lub sijhawm loj heev, uas xav tias yuav tshwm sim nyob rau hauv ib txhiab xyoo.

Txoj kev tshawb no, hu ua "Planetary Engulfment Prognosis nyob rau hauv Rho CrB System," yog ua los ntawm Stephen R. Kane los ntawm Department of Earth thiab Planetary Sciences ntawm University of California, Riverside. Kane tau tshawb xyuas lub neej yav tom ntej ntawm Rho Coronae Borealis thiab nws cov exoplanets siv cov qauv stellar evolution.

Cov kev tshawb fawb tau qhia tias peb ntawm exoplanets, lub npe hu ua Rho Coronae Borealis e, b, thiab c, yog nyob rau hauv ib qho chaw tshwj xeeb vim lawv nyob ze rau lub hnub qub. Cov ntiaj chaw innermost no muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua tiav tag nrho los ntawm lub hnub qub nthuav dav thaum nws nkag mus rau nws lub sijhawm loj heev.

Txawm hais tias qee qhov kev tshawb fawb qhia tias txoj hmoo ntawm sub-Jupiter loj ntiaj chaw nyob rau hauv ib thaj tsam ntawm lub hnub qub raug kaw, txhais tau tias lawv tsis muaj txoj sia nyob, muaj kev cia siab rau lwm lub ntiaj teb hauv lub cev. Raws li lub hnub qub swells, cov ntiaj chaw tuaj yeem cuam tshuam nrog kev sib xyaw ua ke, uas ua rau muaj peev xwm ua rau lub suab nrov resonance thiab tsav lawv mus ntxiv ntawm lub hnub qub. Qee zaum, qhov kev sib cuam tshuam no tuaj yeem muab txoj hauv kev khiav mus rau cov ntiaj chaw no.

Txawm li cas los xij, tib qhov kev sib tshuam tidal uas tuaj yeem txuag tau lub ntiaj teb tuaj yeem ua haujlwm tawm tsam nws. Lub zog gravitational ntawm lub ntiaj teb thiab lub hnub qub tuaj yeem tsav lawv sab hauv, spiraling lawv los ze zog rau lawv qhov tuag. Cov kws tshawb fawb tau nquag kawm cov txheej txheem no los ntawm kev soj ntsuam cov hnub qub uas tawm ntawm qhov tseem ceeb.

Txawm hais tias txoj hmoo ntawm txhua tus neeg exoplanet nyob rau hauv Rho Coronae Borealis system yuav txawv txav, kev tshawb fawb qhia tias ntiaj chaw e, lub ntiaj teb sab hauv, yuav zoo li evaporate sai heev thaum nws tau engulfed los ntawm lub hnub qub. Ntiaj chaw b, qhov loj tshaj plaws ntawm plaub exoplanets, xav tias yuav muaj kev cuam tshuam tidal, ua rau nws txoj sia nyob tsis zoo. Qhov o ntawm lub hnub qub tshwm sim los ntawm lub ntiaj teb b cov khoom siv kuj tuaj yeem cuam tshuam txoj hmoo ntawm cov ntiaj chaw c thiab d, ua rau lawv nrawm nrawm.

Thaum cov qauv thiab simulations muab kev nkag siab tseem ceeb rau lub neej yav tom ntej ntawm Rho Coronae Borealis thiab nws cov exoplanets, cov ncauj lus kom ntxaws txog lawv txoj hmoo tseem nyuaj kom paub meej txog tam sim no ua ntej. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb no muab qhov kev xav tshiab ntawm cov txiaj ntsig zoo rau exoplanets orbiting lub hnub qub nyob rau hauv nws cov liab loj theem.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Rho Coronae Borealis yog dab tsi?

A: Rho Coronae Borealis yog lub hnub qub daj daj nyob rau ntawm 57 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb. Nws qhia zoo sib xws nrog peb lub hnub nyob rau hauv cov nqe lus ntawm huab hwm coj, vojvoog, thiab luminosity.

Q: Rho Coronae Borealis muaj pes tsawg xyoo?

A: Rho Coronae Borealis yog kwv yees li kaum billion xyoo, ua rau nws ob zaug dua li peb lub hnub.

Q: Lub sijhawm liab loj yog dab tsi?

A: Cov theem loj heev liab yog lub hnub qub evolution theem uas lub hnub qub, zoo li Rho Coronae Borealis, swells rau epic proportions vim depletion ntawm hydrogen roj nyob rau hauv nws cov tub ntxhais. Cov theem no tshwm sim thaum lub hnub qub tso nws cov roj nuclear thiab nws cov txheej txheem nthuav dav.

Q: Puas yog cov exoplanets puas tau noj los ntawm lub hnub qub?

A: Lub innermost exoplanet, Rho Coronae Borealis e, xav kom evaporate sai. Lub exoplanet loj heev, Rho Coronae Borealis b, yuav muaj kev cuam tshuam tidal cuam tshuam, thaum lwm lub ntiaj teb exoplanet yuav raug cuam tshuam los yog poob loj los ntawm evaporation thaum lawv muab kauv ntawm lub hnub qub.

Q: Puas muaj kev cia siab rau kev ciaj sia ntawm exoplanets?

A: Qee qhov kev cuam tshuam ntawm exoplanets tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam los ntawm kev txav los yog tsav lawv mus ntxiv ntawm lub hnub qub, muab txoj hauv kev khiav tawm. Txawm li cas los xij, lub zog gravitational tuaj yeem coj lawv los ze zog rau lawv txoj kev tuag. Kev ciaj sia ntawm exoplanets tseem tsis paub meej.