Tshawb nrhiav kev txuag txoj cai hauv Quantum Mechanics

Cov cai tswj kev txuag yog cov hauv paus ntsiab lus hauv physics uas piav qhia txog kev khaws cia ntawm qee qhov ntau lossis cov khoom hauv cov txheej txheem ntawm lub cev nyob rau lub sijhawm. Cov kev cai lij choj no, uas suav nrog kev txuag hluav taws xob, lub zog, thiab hluav taws xob, yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog tus cwj pwm ntawm lub ntiaj teb. Lawv txiav txim siab cov txheej txheem uas tuaj yeem lossis tsis tuaj yeem tshwm sim hauv qhov xwm txheej. Piv txwv li, kev txuag ntawm lub zog qhia tau hais tias cov txiaj ntsig ntawm txhua lub sijhawm tseem nyob tas li hauv lub kaw lus kaw ua ntej thiab tom qab ib qho kev tshwm sim, xws li kev sib tsoo.

Thaum txoj cai kev txuag tau zoo tsim nyob rau hauv classical mechanics, lawv ua ntau intriguing nyob rau hauv lub realm ntawm quantum mechanics. Nyob rau hauv quantum mechanics, kev txuag theorems yog muab los ntawm cov hauv paus ntsiab lus xws li symmetries ntawm lub cev lub cev, tsis zoo li classical mechanics qhov twg lawv tau txais los ntawm qhov pib.

Nyob rau hauv ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm nyob rau hauv Proceedings of the National Academy of Sciences, cov kws tshawb fawb tau tsim ib qho kev sim xav los tshawb txog kev txuag kev cai lij choj hauv quantum mechanics. Kev xav thwmsim, cov xwm txheej hypothetical siv los tshawb txog qhov tshwm sim ntawm kev xav thiab cov hauv paus ntsiab lus, muab kev nkag siab tshiab rau qhov xwm txheej ntawm quantum mechanics.

Qhov kev sim xav tau tsim los ntawm cov kws tshawb fawb suav nrog ob lub cim, Alice thiab Bob, zaum ntawm lub rooj zaum nrog lub log sib ntsib. Thaum lawv thawb ib leeg, lawv txav mus rau qhov sib txawv ntawm tib qhov ceev, ua rau muaj qhov sib npaug ntawm qhov nrawm sib npaug rau xoom. Qhov no qhia txog kev txuag ntawm lub zog hauv lub quantum realm.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev sim xav no txuas ntxiv dhau nws qhov xwm txheej tshwj xeeb. Nws piav qhia txog kev siv tau thoob plaws ntiaj teb ntawm txoj cai kev txuag, suav nrog cov xwm txheej sib txawv nrog ntau pawg, thawj zaug kev tawm suab, thiab kev sib cuam tshuam nyuaj. Kev txuag txoj cai tawm los ntawm cov symmetries pom nyob rau hauv cov xwm, thiab lawv qhov kev kwv yees tuav tsis hais txog cov ntsiab lus tshwj xeeb ntawm kev sib cuam tshuam.

Hauv quantum mechanics, txawm li cas los xij, txoj cai kev txuag ib txwm ntsib teeb meem. Kev ntsuas ib qho tshwj xeeb hauv quantum system cuam tshuam rau lub cev, hloov pauv nws cov evolution tom ntej. Txhawm rau kov yeej qhov kev sib tw no, cov kws tshawb fawb tau tsim ib qho kev sim teeb tsa uas koom nrog kev npaj cov txheej txheem quantum hauv ib lub xeev pib tshwj xeeb thiab ntsuas qhov khaws cia tam sim tom qab kev npaj. Tom qab ntawd lawv tau tso cai rau qhov kev hloov pauv yam tsis muaj kev ntsuas, qhia tias kev txuag ntawm lub zog ntawm lub zog tseem nyob txawm tias nyob rau hauv ib tus neeg mob.

Txoj kev tshawb no ua rau muaj kev nkag siab tob ntxiv ntawm cov hauv paus ntsiab lus ntawm quantum mechanics thiab cov cai tswj hwm tus cwj pwm ntawm quantum systems. Los ntawm kev tshawb nrhiav cov kev cai lij choj no los ntawm kev xav txog kev sim thiab kev sim tsim tshiab, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txuas ntxiv mus daws qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb quantum.

Qhov chaw:

- Lub Npe: Txoj Cai Kev Txiaj Ntsig hauv Quantum Mechanics piav qhia hauv kev sim

Tau qhov twg los: Proceedings of the National Academy of Sciences

Sau: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Hnub tim: Kaum Ib Hlis 2020