Ib tug tub hluas tshawb nrhiav pom ib lub Wasp nrog lub peev xwm los laum los ntawm yas

Hauv qhov kev tshawb pom zoo kawg nkaus, tus kws tshawb fawb hluas npe hu ua Matvey Nikelshparg tau pom tias ib hom kab mob cab muaj peev xwm xyaum los ntawm cov yas. Nikelshparg, uas muaj kev mob siab rau kev kawm parasitoid wasps, ua qhov kev tshawb pom no thaum ua kev sim nrog cov kab hauv nws lub tsev kuaj mob.

Cov tsiaj hauv nqe lus nug, Eupelmus messene, yog ib qho me me quav uas feem ntau tso nws cov qe rau hauv lossis hauv lwm cov kab. Cov kab mob no siv lub cev hu ua ovipositor txhawm rau txhawm rau cov nroj tsuag tawv tawv, hu ua galls, uas tiv thaiv cov kab mob ntawm lwm hom kab mob. Txawm li cas los xij, Nikelshparg tau pom tias E. messene wasp tuaj yeem siv nws cov ovipositor los laum los ntawm cov yas petri tais thiab nteg qe sab nraum lub thawv.

Nikelshparg tau tshaj tawm nws qhov kev tshawb pom hauv Phau Ntawv Xov Xwm ntawm Hymenoptera Kev Tshawb Fawb. Nws tau ua qhov kev sim los tshawb txog qhov yuav tshwm sim thaum ntau E. messene wasps tau muab tso nrog ib tus tswv tsev larva nyob rau hauv ib lub tais petri. Thaum feem ntau ntawm cov wasps tam sim ntawd tawm tsam cov larva, ib tug neeg tau xaiv los tho rau hauv phab ntsa polystyrene ntawm lub tais. Qhov kev coj cwj pwm no tau pom nyob rau hauv yim ntawm 56 tsa ceg.

Cov txheej txheem ntawm drilling los ntawm cov yas siv sijhawm li ob teev rau cov wasps, thaum lub sijhawm lawv yuav so noj su lossis dej. Cov kws tshawb fawb kuj tau sau tseg tias qhov kev txav ntawm qhov quav ntawm qhov quav txawv ntawm lawv qhov drilling rau hauv lub galls. Nws tshwm sim hais tias cov wasps muaj ib tug saj zawg zog drilling cwj pwm thaum nws los txog rau yas nto.

Lub peev xwm ntawm cov Wasps no nkag mus rau cov yas nthuav tawm cov lus nug zoo. Nws tsis paub meej li cas cov wasps puncture du nto ntawm petri phaj, tshwj xeeb tshaj yog vim cov kab nrib pleb, uas lawv feem ntau siv hauv galls, tsis muaj nyob rau hauv yas. Tsis tas li ntawd, nws tseem tsis tau paub tias yog vim li cas lwm hom tsiaj tsis muaj tus cwj pwm zoo ib yam.

Qhov kev tshawb pom no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam dav rau kev nkag siab txog cov cuab yeej xuas nrig ntaus ntawm ntau yam kab, suav nrog yoov tshaj cum uas muaj kab mob. Nws kuj tseem tuaj yeem ua rau kev txhim kho cov cuab yeej phais tshiab uas tau tshwm sim los ntawm cov wasps 'drilling peev xwm.

