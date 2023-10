Lub Suab ntawm Pando: Mloog Cov Tsob Ntoo Ancient Kev Sib Txuas Lus

Cov ntaub ntawv kaw tseg tsis ntev los no tau ua rau peb hnov ​​​​cov suab uas tsim los ntawm ib qho ntawm cov kab mob loj tshaj plaws thiab qub nyob hauv ntiaj teb. Pando, ib lub hav zoov loj uas tsim los ntawm ib tsob ntoo, yog ib tsob ntoo zoo kawg nkaus uas yog cov quaking aspen hom. Nrog 47,000 stems txhua tus muaj DNA zoo tib yam, Pando kis thoob plaws 100 daim av hauv Utah. Nrog rau lub hnub nyoog kwv yees muaj peev xwm muaj hnub nyoog 12,000 xyoo, qhov chaw nyob colossal no hnyav 6,000 metric tons thiab boasts ntoo zoo li stems uas ntauwd mus txog 24 meters.

Tus kws kos duab Jeff Rice tau koom tes nrog Cov Phooj Ywg ntawm Pando los sau cov suab ntawm cov kab mob zais no. Muab ib lub hydrophone tso rau hauv lub qhov khoob ntawm lub hauv paus ntawm ib ceg thiab khi nws mus rau tsob ntoo cov hauv paus hniav, Rice pom lub suab nrov, txawm tias ntes cov kev vibrations thaum muaj cua daj cua dub. Tus kws kos duab ntseeg tias kev vibrations yog tshwm sim los ntawm ntau lab nplooj hauv hav zoov vibrating thiab xa lawv cov kev vibrations los ntawm cov ceg ntoo thiab mus rau hauv lub ntiaj teb.

Pando lub hauv paus system yog interconnected, raws li muaj pov thawj los ntawm lub suab nrov ntawm thumps thaum ib ceg tau tapping los ntawm ib tug deb. Thaum sib koom cov hauv paus hniav muaj ntau nyob rau hauv hom aspen, Pando sawv tawm vim nws qhov loj thiab hnub nyoog zoo kawg li.

Lub sijhawm tsis tau muaj dua los mloog lub suab ntawm Pando muaj peev xwm ua yeeb yam thiab tshawb fawb. Lance Oditt, tus tsim ntawm Cov Phooj Ywg ntawm Pando, pom lub peev xwm los siv cov ntaub ntawv suab no hauv cov kev tshawb fawb tshawb fawb kom nkag siab zoo dua qhov loj zais hydraulic system yam tsis muaj kev puas tsuaj.

Jeff Rice tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm lub suab nrov hauv kev tshawb fawb ib puag ncig, hais tias lawv yog cov ntaub ntawv ntawm biodiversity hauv zos thiab tuaj yeem siv los ntsuas kev hloov pauv ib puag ncig. Hmoov tsis zoo, Pando tam sim no nyob rau hauv lub xeev poob vim tib neeg kev ua ub no xws li kev tshem tawm thaj chaw thiab kev tshem tawm cov tsiaj nyeg uas pab tswj cov tsiaj txhu. Qhov no ua rau muaj kev txhawj xeeb txog lub neej yav tom ntej ntawm cov kab mob tshwj xeeb no thiab cov ecosystem uas nws txhawb nqa.

Qhov chaw:

- Kev ceeb toom kev tshawb fawb: URL

- Cov phooj ywg ntawm Pando: URL