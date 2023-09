Tshawb nrhiav Fujianvenator prodigiosus: Tso lub teeb rau ntawm Evolution of Birds

By

Kev tshawb pom tsis ntev los no hauv Tuam Tshoj lub xeev Fujian tau nthuav tawm cov seem ntawm 150 lab xyoo avian dinosaur hu ua Fujianvenator prodigiosus. Thaum Archaeopteryx, ib tug genus ntawm avian dinosaurs, tau ntev tau suav hais tias yog theem pib ntawm cov noog evolution, qhov tshiab nrhiav tau dinosaur muab lub ntsej muag rau lub sijhawm tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm cov noog niaj hnub no thiab tuaj yeem ua qhov sib txawv tseem ceeb hauv cov ntaub ntawv fossil.

Fujianvenator prodigiosus, kwv yees li qhov loj ntawm tus qaib, muaj elongated ob txhais ceg thiab caj npab zoo li tis. Nws lub cev sib koom ua ke morphological yam ntxwv nrog avialans, troodontids, thiab dromaeosaurids, tab sis nws tsis muaj qhov tsim nyog hloov pauv rau kev ya davhlau. Es tsis txhob, nws hyper-ntev hind ob txhais ceg qhia tias nws yog ib tug neeg txawj khiav, tejzaum nws muaj peev xwm taug kev los ntawm swamps.

Txawm hais tias qhov kev khaws cia tsis tiav ntawm nws cov pob txha, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias kev tshuaj xyuas cov ntiv taw ntawm Fujianvenator prodigiosus tuaj yeem qhia cov lus qhia txog nws cov cwj pwm ecological. Yog tias pom cov cim ntawm webbing, nws yuav qhia tau tias avian dinosaur muaj peev xwm taug kev hauv dej hiav txwv. Txawm li cas los xij, qhov xwm txheej ntawm tus lej ua rau nws nyuaj rau paub meej tias qhov no.

Qhov kev tshawb pom no muaj pov thawj ntxiv tias los ntawm lub sijhawm ntawm Archaeopteryx, dinosaurs twb muaj ntau hom noog. Los ntawm kev nkag siab txog txoj kev hloov pauv ntawm cov tsiaj qub qub no, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm ntawm avian hom uas muaj nyob niaj hnub no.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, muab qhov tseem ceeb rau kev loj hlob lub cev ntawm kev paub nyob ib puag ncig cov evolution ntawm noog. Qhov kev tshawb pom no rov lees paub qhov kev sib txuas ntawm cov dinosaurs thiab noog, qhia txog lub vev xaib zoo nkauj ntawm lub neej thiab kev hloov pauv zoo kawg li uas tau tshwm sim ntau lab xyoo.

