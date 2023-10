Cov kws tshawb nrhiav coj Quantum Simulation ntawm Lub Sijhawm Rov Qab Los Siv Kev Sib Tw

By

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Cambridge tau ua qhov kev tshawb pom zoo nyob hauv thaj tsam ntawm quantum mechanics. Los ntawm kev tswj cov quantum entanglements, lawv muaj peev xwm simulate dab tsi tuaj yeem tshwm sim yog tias lub sijhawm ntws rov qab. Coj los ntawm David Arvidsson-Shukur los ntawm Hitachi Cambridge Laboratory, pab pawg tau txuas lawv txoj kev xav mus rau quantum metrology, thaj chaw uas siv quantum txoj kev xav los ua qhov kev ntsuas siab heev. Qhov kev sim cuam tshuam nrog ob qhov sib txuas, ib qho yog siv los hloov lub xeev yav dhau los ntawm lwm qhov, yog li hloov qhov kev sim qhov tshwm sim.

Entanglement yog hais txog thaum ib pab pawg ntawm cov khoom sib koom ua ke quantum xeev txawm tias tom qab sib cais los ntawm qhov deb loj. Qhov no tshwm sim underpins quantum xam, qhov twg entangled hais yog siv los ua complex xam. Thaum lub tswv yim ntawm cov khoom rov qab mus rau lub sijhawm yog qhov kev sib cav sib ceg, pab pawg Cambridge txoj hauv kev los daws qhov teeb meem tshiab ntawm qhov muaj peev xwm.

Pab pawg simulation qhia tau hais tias nws muaj peev xwm theoretically hloov pauv cov kev ua yav dhau los uas siv quantum entanglement manipulation. Piv txwv li, lawv tau piav qhia txog yuav ua li cas ib tug neeg tuaj yeem xa khoom plig rau lwm tus neeg nyob rau hnub ib yam tsis paub txog lawv cov npe xav kom txog rau hnub ob, tab sis tseem tswj hwm hloov qhov xa mus rau hnub ib raws li cov ntaub ntawv tau txais. Qhov kev tsim kho tshiab no qhib rau cov ntawv thov hauv quantum suav thiab lwm yam thev naus laus zis.

Qhov kev sim no tau qhia txog 75% txoj hauv kev tsis ua haujlwm rau cov txiaj ntsig tau pom, txhais tau tias qhov kev xav tau tau ua tiav hauv ib qho ntawm plaub qhov kev khiav. Txhawm rau txo qhov no, cov kws tshawb fawb tau hais kom xa ntau cov photons entangled thiab siv lub lim kom tshem tawm cov photons tsis raug, kom ntseeg tau tias qee qhov thaum kawg yuav nqa cov ntaub ntawv tshiab. Thaum pab neeg no qhia meej tias lawv txoj haujlwm tsis ua rau lub sijhawm mus txawv tebchaws, nws sawv cev rau kev tshawb nrhiav tseem ceeb rau hauv lub hauv paus ntawm quantum mechanics thiab txhais tau tias los kho qhov yuam kev yav dhau los rau yav tom ntej zoo dua.

Txoj kev tshawb no tau txhawb nqa los ntawm ntau lub hauv paus thiab cov koom haum, suav nrog Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, thiab Engineering thiab Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Tau qhov twg los: Cambridge University, Physical Review Letters