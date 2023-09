Cov kws tshawb fawb tshawb pom tias Marine Reptiles hloov zuj zus caj dab ntev li cas

By

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias qee yam tsiaj reptiles nyob rau hauv prehistoric era tsim lub caj dab ntev ntawm lub nrawm nrawm. Los ntawm kev kawm cov pob txha ntawm cov tsiaj reptiles hu ua Chusaurus xiangensis, cov kws tshawb fawb los ntawm Tuam Tshoj thiab UK tau pom tias cov tsiaj reptiles thaum ntxov ntxiv cov vertebrae tshiab rau lawv cov txha nraub qaum, tso cai rau elongation ntawm lawv caj dab.

Thaum pib, cov kws tshawb fawb tsis paub meej tias C. xiangensis yog pachypleurosaur vim nws lub caj dab luv luv. Txawm li cas los xij, kev tshuaj xyuas ntxiv tau lees paub nws qhov kev faib tawm. Txhawm rau kom nkag siab zoo txog kev loj hlob ntawm caj dab ntev, cov kws tshawb fawb tau piv cov pob txha ntawm eosauropterygians, cov pab pawg uas suav nrog pachypleurosaurs, los ntawm ntau lub sijhawm ntawm Triassic era.

Txoj kev tshawb no tau qhia tias qhov sib piv ntawm lub cev ntev mus rau caj dab ntev hauv cov tsiaj reptiles tau nce los ntawm 40% mus rau 90% hauv kwv yees li 5 lab xyoo. Tom qab lub sijhawm no, qhov kev loj hlob ntawm lawv lub caj dab qeeb qeeb, qhia tias lawv tau mus txog qhov ntev ntawm lawv txoj kev ua neej.

Cov tsiaj reptiles thaum ntxov muaj tsawg dua vertebrae piv rau lawv cov txheeb ze tom qab. Thaum Chusaurus muaj 17 vertebrae, tom qab pachypleurosaurs muaj 25. Qee cov plesiosaurs los ntawm lub sijhawm Cretaceous lig muaj ntau dua vertebrae, nrog Elasmosaurus muaj 72 vertebrae.

Cov kws tshawb fawb xav tias cov caj dab elongated no tso cai rau cov tsiaj reptiles kom ntes tau lawv cov tsiaj, xws li cw thiab ntses me. Lub peev xwm nrawm nrawm nrawm nrawm nrawm nrawm yog qhov zoo rau lawv txoj sia nyob. Qhov kev hloov pauv hloov pauv no yuav tshwm sim los ntawm qhov kev tshwm sim loj heev uas hu ua Great Dying, uas tshwm sim ua ntej lub sijhawm Triassic. Kev hloov pauv sai sai ntawm cov tsiaj reptiles thaum lub sij hawm rov qab los qhia txog lawv txoj kev muaj peev xwm thiab hloov tau zoo nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm kev puas tsuaj loj.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb pom ntawm cov tsiaj reptiles marine hloov zuj zus caj dab ntev muab kev nkag siab tseem ceeb rau hauv keeb kwm evolutionary ntawm cov tsiaj qub qub thiab ua rau pom lawv txoj kev ciaj sia nyob hauv lub ntiaj teb hloov pauv.

Qhov chaw:

- Kev tshawb fawb luam tawm hauv BMC Ecology thiab Evolution, Lub Yim Hli 31, 2021