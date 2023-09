Lub Unveiling ntawm Volcanic Secrets: Decoding lub 2021 La Palma Eruption

By

Kev tawg xyoo 2021 ntawm Spanish kob ntawm La Palma tau nthuav tawm cov lus zais zais ntawm cov kab hluav taws xob hauv av. Qhov kev tawg no, uas tau cim thawj qhov kev ua volcanic ntawm cov kob hauv 50 xyoo, ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau cov tsev thiab thaj av, tab sis ua rau tsis muaj kev ploj tuag ua tsaug rau kev khiav tawm raws sijhawm. Tam sim no, cov kws tshawb fawb tab tom kawm cov crystalline capsules nyob rau hauv lub hardened lava kom tau txais kev pom rau hauv cov hauj lwm sab hauv ntawm lub ntiaj teb.

Los ntawm kev tshuaj xyuas cov crystals pom nyob rau hauv lava, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab hom magma thiab nws qhov chaw tob hauv lub ntiaj teb. Cov ntaub ntawv no, ua ke nrog cov ntaub ntawv seismic los ntawm av qeeg los ntawm kev txav magma, tuaj yeem pab cov kws tshawb fawb kwv yees hom thiab kev siv ntawm kev tawg yav tom ntej. Qhov kev ntsuam xyuas ntawm lub lava no yuav muab "plaub-dimensional video" ntawm lub roob hluav taws yav dhau los, tam sim no, thiab yav tom ntej.

Volcanologists kawm La Palma eruption muaj lub sijhawm tshwj xeeb los sau cov qauv tshiab lava ncaj qha los ntawm qhov chaw tawg, txawm tias cov pob zeb molten ntws los ntawm cov neeg nyob. Ntau cov tswv yim tau siv kom tau txais cov qauv, los ntawm kev siv cov shovels los yog pincer-zoo li hlau claws mus rau kev ua haujlwm ua haujlwm ua piv txwv caj npab ua los ntawm cov ncej. Cov qauv lava tau nrawm nrawm rau hauv dej kom khaws lawv cov tshuaj muaj pes tsawg leeg.

Ntxiv nrog rau kev kawm txog lava, cov kws tshawb fawb tau sau cov teeb meem pyroclastic, cov khib nyiab pov tseg pov tseg thaum tawg. Cov khib nyiab no muab kev nkag siab zoo rau hauv cov txheej txheem tawg. Thoob plaws hauv qhov tawg, av qeeg tau nquag, qhia tias qhov nce ntawm magma hauv qab qhov chaw.

Los ntawm kev txiav txim siab cov lus zais zais hauv cov muaju thiab kawm txog cov txheej txheem eruptive hauv lub sijhawm tiag tiag, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nkag siab zoo dua thiab kwv yees yav tom ntej volcanic kev ua si. Qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv cov zej zog nyob hauv thaj chaw volcanic thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm kev tawg yav tom ntej.

Cov Ntsiab Lus:

- Magma: Molten pob zeb hauv qab lub ntiaj teb nto

- Pyroclastic teeb meem: Volcanic khib nyiab pov tseg thaum tawg

- Cov ntaub ntawv seismic: Cov ntaub ntawv sau los ntawm av qeeg

Qhov chaw:

- Cov ntawv xov xwm: Smithsonian Magazine: La Palma's Volcanic Outburst Unleashes Hidden Underground Secrets