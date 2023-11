Ib qho kev pom rau lub hauv paus ntawm Milky Way: Webb Telescope nthuav tawm cov yam ntxwv zoo kawg li

Nyob rau hauv lub luag haujlwm tseem ceeb, James Webb Space Telescope tau tig nws ntsia mus rau hauv lub hauv paus ntawm peb tus kheej Milky Way galaxy, ntes cov duab xav tsis thoob uas nthuav tawm cov ntsiab lus tsis tau muaj dhau los ntawm cov xwm txheej huab cua huab cua thiab lub hnub qub tsim. Tsis zoo li nws cov neeg ua ntej, Hubble telescope, uas feem ntau pom lub teeb pom kev, Webb siv lub teeb infrared, tso cai rau nws nkag mus rau cov huab cua tuab thiab muab peb cov duab tsis tau pom dua ua ntej.

Cov tub ntxhais kawm ntawv kawm tiav Samuel Crowe los ntawm University of Virginia tau coj txoj haujlwm ua yeeb yaj kiab thiab xav tsis thoob ntawm qhov kev daws teeb meem zoo kawg thiab kev nkag siab zoo uas Webb muaj. "Tsis tau muaj cov ntaub ntawv infrared nyob rau hauv cheeb tsam no nrog rau theem ntawm kev daws teeb meem thiab rhiab heev peb tau txais nrog Webb, yog li peb tau pom ntau yam ntawm no thawj zaug," Crowe hais. Lub koob yees duab lub peev xwm nthuav tawm lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog kev tsim lub hnub qub hauv ib puag ncig zoo li no, hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos.

Qhov chaw ntawm kev ua kom pom tseeb hauv qhov kev lag luam no yog Sagittarius C (Sgr C), ib cheeb tsam paub txog kev tsim lub hnub qub uas nyob ze li ntawm 25,000 xyoo teeb ntawm lub ntiaj teb. Cov duab ntes los ntawm Webb's Near-Infrared Lub Koob Yees Duab (NIRCam) ntsuas qhia pom ntau yam zoo kawg nkaus:

1. Ib nrab ntawm lub hnub qub: kwv yees kwv yees li ntawm 500,000 lub hnub qub ci ntsa iab hauv thaj tsam Sagittarius C, nrog rau cov yam ntxwv tsis pom tseeb uas thov kev tshawb nrhiav ntxiv.

2. Cluster ntawm protostars: Ib qho tseem ceeb liab amorphous qauv tuaj yeem pom ntawm qhov nruab nrab-sab laug ntawm daim duab. Qhov no sawv cev rau ib pab pawg ntawm protostars - cov hnub qub pib hauv cov txheej txheem tsim. Nyob rau hauv pawg no yog ib tug loj protostar, ntau tshaj 30 npaug ntawm peb lub hnub. Qhov ntom ntawm cov huab no cov protostars tawm los tiv thaiv lub teeb los ntawm cov hnub qub tom qab nws mus txog ntawm lub tsom iav, tsim qhov kev xav ntawm thaj tsam tsawg dua thaum, qhov tseeb, nws yog ib qho ntawm cov chaw ntim ntau tshaj plaws hauv daim duab.

3. Thaj av loj ntawm chaotic gas: Lub cheeb tsam expansive cyan spanning kwv yees li 25 lub teeb-xyoo hosts hydrogen gas nrog rab koob zoo li cov qauv uas tsis muaj ib tug uniform orientation. NASA tam sim no tab tom tshawb nrhiav dab tsi ua rau tsim cov huab cua loj heev no.

Lub hauv paus ntawm Milky Way galaxy zais ib qho tseem ceeb tsis tau pom hauv cov duab - lub qhov dub loj heev hu ua Sagittarius A *. Thaum lub Webb telescope muab kev pom tsis sib luag rau hauv cosmos, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias nws lub hom phiaj tseem ceeb yog los ua kom pom lub ntiaj teb thaum ntxov thiab nthuav tawm nws cov lus tsis meej.

James Webb Space Telescope lub peev xwm tsis txaus ntseeg yog qhov tshwm sim ntawm kev sib koom tes tshawb fawb ntawm NASA, European Space Agency (ESA), thiab Canadian Space Agency. Nws daim iav ultra-rhiab heev, hla dhau 21 ko taw, tshaj Hubble Space Telescope's los ntawm ntau dua ob thiab ib nrab zaug. Tsis tas li ntawd, Webb lub peev xwm infrared tso cai rau nws los soj ntsuam cov khoom thiab qhov tshwm sim uas yav tas los muab zais los ntawm kev pom.

Nrog Webb tuaj txog, peb tab tom nyob rau lub sijhawm tshiab ntawm kev tshawb nrhiav, tsis yog tsuas yog nthuav tawm cov lus zais ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov tab sis tseem ua rau peb saib ntawm exoplanets hauv peb lub galaxy. Lub koob yees duab cov cuab yeej siv spectrograph siab heev tuaj yeem tshem tawm cov tshuaj pleev xim ntawm cov exoplanets nyob deb, muaj peev xwm nthuav tawm cov huab cua thiab pab tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej. Raws li Webb telescope txuas ntxiv nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub qab ntuj khwb, cov kws tshawb fawb tau zoo siab tos ntsoov qhov tsis muaj qhov kawg uas nyob ntawm peb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. James Webb Space Telescope yog dab tsi?

James Webb Space Telescope yog kev koom tes ntawm NASA, European Space Agency (ESA), thiab Canadian Space Agency. Nws yog qhov chaw soj ntsuam zoo tshaj plaws uas tsim los tshawb txog lub cosmos, suav nrog lub ntiaj teb thaum ntxov thiab exoplanets hauv peb lub galaxy.

2. Webb txawv li cas ntawm Hubble telescope?

Webb feem ntau pom nyob rau hauv infrared spectrum, cia nws pom los ntawm tuab cosmic huab uas pom lub teeb tsis tuaj yeem nkag mus. Hauv qhov sib piv, Hubble telescope feem ntau saib pom lub teeb.

3. Webb ntes tau dab tsi hauv lub hauv paus ntawm Milky Way?

Webb cov duab ntawm thaj av Sagittarius C qhia ib pawg ntawm protostars, thaj tsam loj ntawm chaotic gas, thiab kwv yees li ib nrab lab hnub qub hauv qhov tsis tau pom dua.

4. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm Webb daim iav loj?

Webb daim iav yog tshaj 21 ko taw thoob plaws, ua rau nws ntau tshaj li ob thiab ib nrab npaug loj dua Hubble telescope daim iav. Qhov loj dua no ua rau Webb ntes tau ntau lub teeb, tso cai rau nws saib xyuas cov khoom nyob deb thiab qub hauv ntiaj teb.

5. Webb yuav kawm exoplanet li cas?

Webb nqa cov spectrographs tshwj xeeb uas tuaj yeem txheeb xyuas cov huab cua ntawm cov exoplanets nyob deb, muab kev nkag siab txog cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov neeg txawv teb chaws ntiaj teb no. Cov ntaub ntawv no pab cov kws tshawb fawb hauv lawv txoj kev tshawb fawb txog qhov chaw nyob thiab muaj peev xwm ua rau lub neej.

(Sources: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) thiab [NASA](https://www.nasa.gov/press -release/unprecedented-view-of-the-core-of-galaxy-milky-way-from-hubble-2-)