Gas Giants Ntau dua li qhov kev xav yav dhau los, Kev Tshawb Fawb Qhia

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv phau ntawv xov xwm Nature Communications tau qhia tias cov roj loj xws li Jupiter yuav muaj ntau dua li qhov kev xav yav dhau los, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj tsam ntsiag to ntawm lub hnub qub. Kev nkag siab ib txwm muaj ntawm lub hnub qub yog tias lawv muaj cov ntiaj teb pob zeb nyob ze rau lub hnub qub thiab cov roj av loj tshaj tawm. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm "kub Jupiters," roj loj loj orbiting ze rau lawv cov hnub qub, tau tawm tsam qhov kev xav no.

Txoj kev tshawb no, ua los ntawm Raffaele Gratten thiab nws cov npoj yaig ntawm Italian National Institute for Astrophysics, tsom mus rau Beta Pictoris Moving Group, ib pawg me me ntawm cov hnub qub nyob deb li 115 xyoo teeb. Lawv tau txheeb xyuas qhov loj thiab txav ntawm 30 lub hnub qub hauv pawg no thiab pom tias kwv yees li 20 ntawm lawv tuaj yeem txhawb nqa cov roj loj loj zoo ib yam li Jupiter hauv thaj tsam sab nraud ntawm lawv lub hnub qub.

Qhov kev tshawb pom no yog qhov tseem ceeb vim tias cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias cov roj av loj kuj tsis tshua muaj nyob hauv lub hnub qub, nrog tsawg dua ib ntawm tsib lub hnub qub zoo li lub hnub qub muaj lawv tus kheej version ntawm Jupiter. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias qhov sib txawv tseem ceeb nyob hauv ib puag ncig ntawm Beta Pictoris Moving Group, uas yog sparser thiab cov neeg nyob tsawg dua piv rau lwm thaj chaw tsim lub hnub qub. Nyob rau hauv cov cheeb tsam uas ntsiag to, nthuav tawm, cov pa roj loj muaj feem ntau dua ntawm kev tsim thiab muaj sia nyob.

Gas giants, zoo li Jupiter, yog yug los nyob rau hauv lub txias sab nrauv cheeb tsam ntawm lub hnub qub systems, qhov chaw uas volatile yam yuav condense rau hauv dej khov thiab roj. Txawm li cas los xij, kev tsim thiab kev ruaj ntseg ntawm cov ntiaj chaw no tuaj yeem cuam tshuam los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm gravitational nrog lwm cov ntiaj chaw loj lossis cov hnub qub dhau los. Hauv thaj chaw hnub qub uas muaj neeg coob coob, muaj ntau lub hnub qub thiab qhov sib nrug me me ntawm lawv yuav ua rau nws nyuaj rau cov roj loj tsim thiab tswj lawv txoj haujlwm.

Thaum lub hnub yug ntawm peb tus kheej lub hnub yog sib cav txog ntawm astrophysicists, qhov kev tshawb fawb no qhia tias nws tsis zoo li peb lub Hnub Ci tau tshwm sim los ntawm qhov chaw zov me nyuam uas muaj neeg coob coob. Cov kev tshawb fawb qhia tau hais tias peb lub hnub yuav muaj keeb kwm nyob rau hauv ib qho chaw ntsiag to nrog tsuas yog ob peb lub hnub qub tawg. Txhawm rau nkag siab ntxiv txog kev tsim cov hnub qub, cov kev tshawb fawb ntxiv hauv thaj chaw tsim cov hnub qub denser yuav tsim nyog.

Cov ntaub ntawv sau los ntawm ESA's Gaia observatory, uas tam sim no orbiting lub hnub, tuaj yeem muab kev nkag siab ntxiv rau cov lus nug no.

Qhov chaw: Nature Communications, Inverse