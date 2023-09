Cov kws tshawb fawb tshawb pom kev loj hlob qeeb ntawm Cosmic Structures dua li kev kwv yees

Cov kws tshawb fawb hauv University of Michigan tau pom tias cov qauv cosmic loj, xws li galaxy pawg, tau loj hlob ntawm tus nqi qeeb dua li qhov kwv yees los ntawm Einstein's Theory of General Relativity. Lawv kuj tau tshawb pom tias qhov kev tawm tsam ntawm kev loj hlob ntawm cosmic qauv tseem ceeb dua li qhov kev xav tau kwv yees vim qhov nrawm ntawm lub ntiaj teb kev nthuav dav tshwm sim los ntawm lub zog tsaus.

Kev faib cov galaxies nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis yog random; tsis tas li ntawd, lawv nyiam ua ke ua ke. Cov pawg no tau pib ua pawg me me ntawm cov teeb meem hauv lub ntiaj teb thaum ntxov thiab maj mam loj hlob mus rau hauv galaxies, tom qab ntawd mus rau hauv pawg galaxy thiab filaments. Kev loj hlob ntawm cov qauv cosmic no yog cuam tshuam los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm gravitational thiab contraction nyob rau hauv lawv tus kheej lub ntiajteb txawj nqus.

Lub zog tsaus nti, uas yog ib feem ntawm lub ntiaj teb tsis paub, ua kom lub ntiaj teb nthuav dav, tab sis muaj qhov cuam tshuam rau kev loj hlob ntawm cov qauv loj. Nws dampens lub perturbations thiab slows down txoj kev loj hlob ntawm cov qauv. Los ntawm kev kawm txog kev sib koom ua ke thiab kev loj hlob ntawm cov qauv cosmic, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab txog qhov xwm txheej ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab lub zog tsaus.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov kev loj hlob ntawm cov qauv, cov kws tshawb fawb tau siv cov kev tshawb fawb sib txawv cosmological. Lawv tau txheeb xyuas cov keeb kwm ntawm cosmic microwave, uas muab cov ntaub ntawv hais txog kev faib cov teeb meem hauv lub ntiaj teb thaum ntxov. Lawv kuj tau tshuaj xyuas qhov tsis muaj zog gravitational lensing ntawm galaxy cov duab los txiav txim siab qhov kev faib tawm ntawm peb thiab cosmic microwave keeb kwm yav dhau.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau saib cov lus tsa suab ntawm galaxies hauv lub ntiaj teb hauv zos los taug qab kev loj hlob ntawm cov qauv mus rau lub sijhawm tom qab. Qhov sib txawv ntawm qhov kev loj hlob uas lawv tau pom ua qhov tseem ceeb dua thaum lawv mus txog niaj hnub no.

Cov kev tshawb pom no muaj peev xwm hais txog "S8 nro" hauv cosmology, uas tshwm sim thaum ob txoj kev sib txawv ua rau muaj txiaj ntsig tsis sib xws rau qhov ntsuas uas piav qhia txog kev loj hlob ntawm cov qauv. Cov kws tshawb nrhiav kev tshawb pom ntawm kev txwv tsis pub dhau lub sijhawm ntawm kev loj hlob tuaj yeem ua rau ob qho tseem ceeb hauv kev pom zoo.

Pab neeg no tsom mus ntxiv dag zog rau cov ntaub ntawv pov thawj rau kev txhawb nqa kev loj hlob no thiab tau txais kev nkag siab tob txog qhov cuam tshuam ntawm lawv qhov kev tshawb pom. Nws yog lub sijhawm zoo siab los nthuav tawm cov physics tshiab lossis nthuav tawm cov kev ua haujlwm tsis zoo hauv cov qauv tam sim no los piav qhia txog kev hloov pauv ntawm cov qauv cosmic.