Lub Ntiaj Teb Hidden: Qhia qhov Secrets dhau ntawm thaj tsam ntawm kev zam

Peb txoj kev nkag siab ntawm lub cosmos yog intrinsically txwv los ntawm qhov tseeb hais tias peb nyob rau hauv lub galaxy teeming nrog interstellar gas thiab hmoov av. Tsis muaj qhov twg yog qhov tshaj tawm tshaj plaws hauv thaj av nruab nrab ntawm Milky Way, aptly hu ua "Zone of Avoidance," qhov twg cov ntaub thaiv npog tuab ntawm cov plua plav thaiv peb qhov kev pom ntawm cov khoom extragalactic. Txawm li cas los xij, kev nce qib tsis ntev los no hauv cov txheej txheem kev soj ntsuam tau pib chob los ntawm qhov cosmic haze, muab glimpses ntawm dab tsi nyob rau hauv.

Thaum pom lub teeb pom yog stifled los ntawm cov hmoov av ntom ntom hauv thaj chaw ntawm kev zam, cov kws tshawb fawb tau hloov mus rau infrared thiab xov tooj cua teeb, uas tuaj yeem nkag lub voj voos no. Kev tshawb fawb saum ntuj ceeb tsheej thiab cov ntaub ntawv pej xeem, ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no delved rau hauv cheeb tsam, nthuav tawm cov galaxies uas tau khiav tawm mus txog tam sim no.

Txoj kev tshawb fawb tau tsom mus rau qhov ze-infrared daim ntawv tshawb fawb pej xeem hu ua VISTA Variables hauv Vía Láctea (VVV), ua haujlwm VISTA telescope hauv Paranal, Chile. Txawm hais tias feem ntau yog npaj rau kev kawm globular thiab qhib pawg, qhov kev tshawb fawb no tau khaws cov ntaub ntawv ntawm galaxies nyob rau thaj tsam Avoidance. Txhawm rau txheeb xyuas cov galaxies no, cov kws tshawb fawb tau sifted los ntawm cov ntaub ntawv, tshawb nrhiav cov khoom txuas ntxiv nrog cov galactic spectrum.

Los ntawm kev txheeb xyuas lawv qhov kev tshawb pom nrog 2MASS Extended Source Catalogue, pab pawg tau lees paub 182 galaxies nyob rau hauv cheeb tsam VVV daim ntawv ntsuam xyuas. Txawm hais tias muaj tus lej tsawg, cov duab tau txais los ntawm VVV daim ntawv tshawb fawb tau nthuav tawm ntau qhov nthuav dav dua li cov tau txais los ntawm 2MASS daim ntawv ntsuam xyuas. Qhov zoo tshaj plaws, txoj kev tshawb no tau tswj xyuas kom siv tau 75% ntawm cov galaxies paub hauv cheeb tsam, uas yog ib kauj ruam tseem ceeb rau pem hauv ntej hauv peb txoj kev tshawb nrhiav cov toj roob hauv pes zais galactic.

Nrog rau qhov kev nthuav dav no ua lub caij nplooj ntoo hlav, pab pawg npaj yuav txuas ntxiv lawv cov kev tshawb fawb siv cov ntaub ntawv los ntawm VVV eXtended Survey. Qhov kev nthuav dav no xav tias yuav ua rau muaj kev nkag siab txog ntau txhiab tus galaxies ntxiv uas nyob hauv thaj tsam Avoidance. Dab tsi yog ib qho chaw uas yuav tsum zam tau dhau los ua ib qho kev ntxim nyiam nyob rau hauv pem hauv ntej, muab tantalizing discoveries thiab lub caij nyoog los unravel cov paub tsis meej nyob rau hauv ib feem ntawm lub ntiaj teb.

FAQ

Q: Lub Zos Kev Zam yog dab tsi?

A: Cheeb Tsam Avoidance yog hais txog thaj tsam uas muaj plua plav puv hauv nruab nrab ntawm Milky Way uas cuam tshuam kev soj ntsuam ntawm cov khoom extragalactic.

Q: Yuav ua li cas cov kws tshawb fawb tau kov yeej cov kev txwv txwv los ntawm Zone of Avoidance?

A: Los ntawm kev siv lub teeb infrared thiab xov tooj cua, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag mus rau cov plua plav thaiv thiab ntes cov ntaub ntawv zais yav dhau los ntawm galaxies.

Q: Qhov kev tshawb fawb twg tau siv hauv txoj kev tshawb fawb?

A: Txoj kev tshawb fawb tsom mus rau VISTA Variables hauv Vía Láctea (VVV) kev tshawb fawb, uas ua haujlwm VISTA telescope hauv Paranal, Chile.

Q: Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov galaxies li cas hauv Thaj Chaw Avoidance?

A: Cov kws tshawb fawb tau xaiv cov khoom txuas ntxiv nrog cov galactic spectrum raug thiab hla lawv cov kev tshawb pom nrog 2MASS Extended Source Catalogue.

Q: Dab tsi yog cov phiaj xwm yav tom ntej rau kev kawm Thaj Av Kev Tiv Thaiv?

A: Pab pawg npaj siab nthuav dav lawv txoj kev tshawb nrhiav siv VVV eXtended Survey, xav tias yuav nrhiav pom ntau txhiab tus zais galaxies.