Cov kws tshawb fawb tau ua tiav nrog Nanophotonic Electron Accelerator

Cov kws tshawb fawb tau ua ib qho kev nce qib hauv kev nrawm nrawm nrog kev ua tiav kev tua hluav taws ntawm Nanophotonic Electron Accelerator (NEA). Qhov kev ua tau zoo tshaj plaws no tau qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau ntau yam kev siv. NEA lub ntsiab acceleration raj ntsuas tsuas yog 0.02 ntiv tes ntev, ib qho staggering 54 lab lub sij hawm luv dua qhov ncig ntawm CERN's Loj Hadron Collider (LHC), qhov loj tshaj plaws thiab muaj zog tshaj particle accelerator hauv ntiaj teb.

Lub hom phiaj tseem ceeb tom qab tsim cov accelerators no yog siv lub zog tsim los ntawm cov hluav taws xob nrawm rau kev kho mob zoo uas tuaj yeem hloov kho ntau yam teeb meem ntawm kev siv hluav taws xob siv los tawm tsam cov qog nqaij hlav cancer. Lub nanophotonic electron accelerator encompasses ib microchip uas muaj ib tug heev minuscule nqus raj uas muaj ntau txhiab tus ncej.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv journal Nature los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg (FAU) hauv lub teb chaws Yelemees, cov hluav taws xob tau nrawm los ntawm qhov pib lub zog ntawm 28.4 kiloelectron volts rau 40.7 keV. Qhov kev nce ntxiv ntawm ze li ntawm 43% qhia tau tias muaj peev xwm ntawm NEA. Cov kws tshawb fawb hauv University of Stanford tau rov ua qhov kev ua tiav no nrog lawv tus kheej lub zog nrawm, txawm hais tias kev ntsuas txuas ntxiv txuas ntxiv mus.

Tsis zoo li LHC, uas siv ntau dua 9,000 cov hlau nplaum los tsim cov hlau nplaum sib nqus uas txhawb nqa cov khoom mus rau qhov nrawm ntawm lub teeb, NEA ua haujlwm los ntawm kev coj cov kab teeb ci ntawm cov ncej hauv lub tshuab nqus tsev. Txoj kev no ua kom lub zog ua kom muaj zog hauv kev tswj hwm, txawm hais tias lub zog ua haujlwm yog qhov tsis muaj zog. Cov hluav taws xob nrawm los ntawm NEA tsuas muaj nyob ib ncig ntawm ib lab ntawm lub zog ntawm cov khoom nrawm los ntawm LHC.

Cov kws tshawb fawb tau pom zoo txog kev txhim kho NEA tus qauv tsim los ntawm kev tshawb nrhiav lwm cov ntaub ntawv lossis koom nrog ntau lub raj rau kev ua kom nrawm dua. Qhov kev nce qib no muaj peev xwm los pab txhawb cov kev siv hauv av, xws li kev tswj hwm lub hom phiaj siv hluav taws xob ncaj qha rau thaj chaw cuam tshuam hauv lub cev siv lub tshuab ntsuas particle nruab rau ntawm qhov endoscope.

FAQ:

Q: Ua li cas Nanophotonic Electron Accelerator (NEA) txawv ntawm Loj Hadron Collider (LHC)?

A: NEA yog qhov loj me me thiab siv cov kab teeb ci kom nrawm nrawm, thaum LHC tso siab rau cov hlau nplaum thiab ua kom muaj zog ntau dua.

Q: Dab tsi yog daim ntawv thov muaj peev xwm ntawm NEA?

A: NEA qhia cov lus cog tseg hauv kev muab kev kho mob meej, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev kho mob qog noj ntshav rau mob qog noj ntshav.

Q: NEA puas tuaj yeem txhim kho ntxiv?

A: Cov kws tshawb fawb ntseeg hais tias los ntawm kev tshawb nrhiav lwm cov ntaub ntawv los yog stacking ntau lub raj, lawv tuaj yeem txhim kho NEA lub peev xwm thiab ua kom cov khoom sib txuas ntxiv.

Qhov chaw:

- Nature: nature.com

- Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg (FAU): fau.eu