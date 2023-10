Nrhiav rau Alien Zaub: Lub qhov rais mus rau lub neej Extraterrestrial

By

Tau ntau xyoo lawm, cov kws tshawb fawb tau xav txog lub tswv yim ntawm lub neej txawv teb chaws thiab nws yuav zoo li cas. Ib qho tseem ceeb tshaj plaws uas tau ntes cov kev xav ntawm cov kws tshawb fawb yog qhov muaj sia nyob ntawm "cov nroj tsuag". Yuav ua li cas cov nroj tsuag txawv txawv tshwm sim, thiab peb tuaj yeem ntes lawv li cas?

Sib sib zog nqus hauv Orion caj npab ntawm Milky Way galaxy, nyob ze li ntawm 93 lab mais ntawm nws lub hnub qub daj daj, yog lub ntiaj teb uas muaj qhov tshwj xeeb: lub pas dej kub-liab liab ncig los ntawm crystalline, snow-dawb shores. Lub pas dej, hu ua Lake Hillier, yog lub tsev rau cov kab mob thaum ntxov hu ua "halobacteria." Cov ntaub ntawv no lub neej tsis meej, nrog rau lawv cov xim liab qab zoo kawg li, vam meej hauv qhov zoo li tsis muaj chaw tos txais. Thaum lub pas dej no nyob hauv lub ntiaj teb sab qab teb ntug dej hiav txwv hauv Western Australia, cov lus zais uas tuav los ntawm cov kab mob halobacteria tuaj yeem ua rau muaj kev nkag siab txog kev tshawb pom ntawm cov nroj tsuag neeg txawv teb chaws nyob deb ntiaj teb.

Nyob rau hauv xyoo tas los no, astronomers tau txheeb xyuas ntau dua 5,500 lub ntiaj teb sab nraum peb lub hnub ci, qhia txog ntau yam ntawm lub ntiaj teb coj txawv txawv thiab txawv. Nrog kev nce qib hauv thev naus laus zis, cov kws tshawb fawb tau ntseeg siab tias lawv yuav kawg nthuav tawm qhov kos npe tsis txaus ntseeg ntawm cov duab hluav taws xob sab hnub poob, ua rau pom lub teeb pom kev ntawm cov nroj tsuag txawv txawv.

Lub tswv yim ntawm cov nroj tsuag neeg txawv teb chaws yog li lwm lub ntiaj teb raws li ib tus tuaj yeem xav txog. Pom cov hav zoov ntawm cov ntoo dub hauv qab ntuj nrog ntau lub hnub, alien shrubs tag nrho leaning mus rau lub hnub poob mus ib txhis, thiab cov tsiaj txhu hauv hav zoov uas devours unsuspecting lifeforms.

Txhawm rau nkag siab txog cov ntaub ntawv muaj peev xwm ntawm lub neej neeg txawv teb chaws, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog cov ntsiab cai uas hais los ntawm physics. Txhua lub neej yuav tsum muaj lub zog los tiv thaiv lub zog tsis tu ncua ntawm entropy. Cov kab mob Extraterrestrials tuaj yeem tau txais lub zog no los ntawm peb txoj kev paub: siv lub hnub ci zoo li cov nroj tsuag, siv cov tshuaj inorganic xws li hydrothermal vent bacteria, lossis siv lwm yam kab mob uas twb tau txais lub zog los ntawm ob txoj kev dhau los.

Raws li peb tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm ntawm cov nroj tsuag neeg txawv teb chaws, nws yog qhov txaus nyiam los xav txog qhov nthuav dav ntawm photosynthetic lub neej hauv ntiaj teb. Hauv ntiaj teb, cov nroj tsuag lub neej ua lub luag haujlwm tseem ceeb, suav txog feem ntau ntawm biomass. Nws puas yog tias peb tsom mus rau cov neeg txawj ntse hauv kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial tau ua yuam kev tag nrho, thiab cov ntsiab lus tseem ceeb hauv kev txheeb xyuas cov nroj tsuag ntau dua li fauna?

Nancy Kiang, kws tshawb fawb biometeorologist ntawm Nasa's Goddard Institute for Space Studies, hais tias, "Peb paub tias hauv peb lub ntiaj teb, photosynthesis tau ua tiav txij li thaum pib ntawm lub neej ... thiab nws xav tias nws tuaj yeem dhau los ua cov txheej txheem ua tiav ntawm lwm lub ntiaj teb."

Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb nrhiav kom pom cov nroj tsuag extraterrestrial muaj teeb meem. Ib qho kev sim ua pov thawj ua los ntawm Galileo spacecraft hauv xyoo 1990 tau muab kev nkag siab zoo txog kev tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej los ntawm qhov chaw. Kev kuaj pom cov pa oxygen thiab muaj cov chlorophyll, cov xim muaj nyob hauv cov nroj tsuag, yog cov cim qhia. Txawm li cas los xij, txheeb xyuas qhov "liab ntug," qhov tshwm sim uas cov nroj tsuag nqus lub teeb liab tab sis tsis yog infrared, ua pov thawj tias yog ib txoj hauv kev txhim khu kev ntseeg ntau dua rau kev txheeb xyuas cov nroj tsuag.

Hauv peb txoj kev tshawb nrhiav cov nroj tsuag txawv txawv, rov ua qhov kev sim no los ntawm kev tshawb nrhiav cov ntug liab ntawm qhov chaw ntawm exoplanets tuaj yeem ua pov thawj muaj txiaj ntsig. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov kev hloov pauv ntawm cov nroj tsuag hauv ntiaj teb tau siv li 500 lab xyoo. Extraterrestrial lifeforms tej zaum yuav tau ua raws li ib tug sib txawv evolutionary trajectory, ua rau variations nyob rau hauv lawv cov tsos thiab cov yam ntxwv.

Raws li peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb nthuav dav thiab peb lub peev xwm thev naus laus zis tau nce mus, kev tshawb nrhiav rau lub neej txawv teb chaws, suav nrog kev tshawb pom muaj peev xwm ntawm cov nroj tsuag neeg txawv teb chaws, cog lus tias yuav ntxim nyiam thiab txhawb nqa peb. Los ntawm qhov kev tshawb nrhiav no, peb tau txais kev nkag siab zoo rau kev muaj peev xwm ntawm lub neej dhau ntawm peb lub ntiaj teb hauv tsev.

Cov Lus Nug

Q: Dab tsi yog halobacteria?

A: Halobacteria yog cov kab mob thaum ntxov uas pom muaj nyob rau hauv cov cheeb tsam hypersaline zoo li Lake Hillier. Lawv muaj cov xim liab-xim txawv thiab muaj kev vam meej hauv cov xwm txheej uas zoo li tsis zoo rau lwm yam kev ua neej.

Q: Dab tsi yog peb txoj hauv kev uas cov kab mob extraterrestrial tuaj yeem tau txais lub zog?

A: Cov kab mob txawv teb chaws tuaj yeem tau txais lub zog los ntawm kev siv lub hnub ci, siv cov tshuaj inorganic, lossis siv lwm yam kab mob. Cov txheej txheem no zoo ib yam li cov nroj tsuag, cov kab mob hydrothermal vent, thiab tsiaj tau txais lub zog, feem.

Q: Peb tuaj yeem tshawb xyuas cov nroj tsuag txawv txawv li cas?

A: Ib txoj hauv kev yog tshawb nrhiav "liab ntug," qhov tshwm sim uas cov nroj tsuag nqus cov teeb liab ntau tab sis tsis yog infrared. Kev sim ua piv txwv zoo li qhov ua los ntawm Galileo spacecraft tuaj yeem pab peb txheeb xyuas qhov muaj cov nroj tsuag ntawm exoplanets.

Q: Vim li cas thiaj tsom ntsoov rau cov nroj tsuag neeg txawv teb chaws es tsis txhob siv lub neej ntse?

A: Txawm hais tias kev tshawb fawb txog lub neej extraterrestrial ntse tau ua qhov tseem ceeb, qhov nthuav dav ntawm photosynthetic lub neej qhia tias cov nroj tsuag neeg txawv teb chaws tuaj yeem muaj ntau dua hauv ntiaj teb. Tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm ntawm cov nroj tsuag txawv teb chaws muab qhov kev xav tshiab ntawm kev muaj sia nyob dhau ntawm peb lub ntiaj teb.