Nkag siab txog Central US Warming Hole: Ib qho Quirk hauv Kev Hloov Kev Nyab Xeeb

Ib qho tshwm sim tsis ntev los no hu ua "qhov sov so" tau ua rau lub hauv paus hauv Tebchaws Meskas. Thaum lub ntiaj teb qhov nruab nrab kub tau nce tsis tu ncua vim kev hloov pauv huab cua, thaj chaw tshwj xeeb no tsis tau ntsib tib theem ntawm kev ua kom sov txij li nruab nrab-20th caug xyoo. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tau pom tias qhov tsis txaus ntseeg no yuav tsis yog los ntawm kev hloov pauv huab cua hla lub hauv paus hauv Teb Chaws Asmeskas tab sis yog qhov sib xyaw ua ke ntawm ntau yam.

Ib txoj kev xav qhia tias aerosols nyob rau hauv cov huab cua ntawm Central US qhia txog qee lub hnub lub zog rov qab los rau hauv qhov chaw, yog li ua kom lub cheeb tsam txias. Lwm qhov ua tau yog tias thaj av ua liaj ua teb nyob rau hauv cheeb tsam, nrog rau nws cov kav dej, ua raws li ntuj evaporative txias. Cov nag lossis daus loj dua tau pom nyob hauv thaj av ob xyoo dhau los piv rau xyoo dhau los ntxiv txhawb qhov kev xav no. Cov dej ntxiv rau ntawm toj roob hauv pes ua raws li lub evaporative txias, ua rau qis qis.

Thaum lub ntiaj teb qhov kub thiab txias tau nce qhov nruab nrab, nws tseem ceeb heev kom lees paub qhov kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb kev nyab xeeb. Qee qhov chaw yuav hnov ​​​​mob nrawm dua lossis qeeb qeeb dua li lwm qhov. Tsis tas li ntawd, tej yam ntuj tso, xws li cov tshuab uas tsis tshua muaj siab thiab atmospheric tej yam kev mob, pab txhawb rau qhov persistence ntawm lub qhov cua sov. Cov xwm txheej no ua rau muaj huab cua ntau dua, dej nag, thiab txias txias, ua rau tsis muaj cua sov.

Lub hauv paus chiv keeb ntawm lub qhov cua sov tuaj yeem taug qab mus rau qhov kev hloov pauv hauv huab cua sov Pacific Dej hiav txwv qhov kub thiab txias, uas cuam tshuam los ntawm ob qho tib si ntuj hloov pauv thiab lub ntiaj teb ua kom sov. Cov kev hloov pauv hauv dej hiav txwv kub no cuam tshuam rau huab cua ncig thoob tebchaws Asmeskas, ua rau huab cua txias dua thiab ntub dej nyob rau sab hnub tuaj ntawm lub tebchaws.

Txawm hais tias tam sim no lub xeev ntawm lub qhov cua sov, nws xav tias yuav txo qis rau yav tom ntej. Cov qauv huab cua qhia tias lub hauv paus hauv Teb Chaws Asmeskas thaum kawg yuav muaj ntau zaus thiab kub hnyiab, txawm hais tias qeeb qeeb piv rau lwm thaj chaw. Los ntawm 2040 lossis 2050, qhov kub thiab txias zoo ib yam li cov uas tau ntsib thaum lub sij hawm Dust Bowl yuav dhau los ua ntau dua.

Qhov muaj nyob ntawm qhov ua kom sov no qhia txog qhov nyuaj ntawm kev hloov pauv huab cua hauv cheeb tsam hauv cov ntsiab lus loj ntawm lub ntiaj teb ua kom sov. Nws ua haujlwm ceeb toom tias tsis yog txhua hnub tau kub dua, thiab kev hloov pauv ntuj ua lub luag haujlwm hauv kev tsim cov qauv huab cua hauv zos. Txawm hais tias lub hauv paus hauv Teb Chaws Asmeskas tuaj yeem txaus siab rau qhov txias dua ib ntus, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog tias tag nrho cov qauv ntawm lub ntiaj teb sov sov txuas ntxiv mus thiab nws yuav cuam tshuam rau thaj av ntau dua.

Source: Thawj tsab xov xwm tsis suav nrog ib qho twg.