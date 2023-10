Lub hli Surprising Age: Kev pom los ntawm Zircon Crystals

By

Kev tshawb fawb tshiab los ntawm Northwestern University tau qhia tias lub hli yog 40 lab xyoo laus dua li yav dhau los ntseeg. Qhov kev tshawb pom no yog ua raws li kev soj ntsuam ntawm zircon crystals pom nyob rau hauv lunar pob zeb qauv coj rov qab los ntawm Apollo 17 lub hom phiaj nyob rau lub Kaum Ob Hlis 1972. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Geochemical Perspectives Letters, sib tw txoj kev xav uas twb muaj lawm ntawm lub hli tsim thiab muab kev nkag siab tshiab. mus rau hauv keeb kwm thaum ntxov ntawm peb lub hnub ci system.

Qhov kev xav zoo tshaj plaws qhia tias lub hli tsim los ntawm kev cuam tshuam loj heev ntawm Mars-loj yam khoom thiab lub ntiaj teb hluas. Qhov kev tshwm sim cataclysmic no tshwm sim nyob ib ncig ntawm 4.425 billion xyoo dhau los, raws li kev kwv yees yav dhau los. Txawm li cas los xij, qhov kev tshuaj ntsuam tshiab ntawm zircon crystals qhia tias lub hli yug tau tshwm sim kwv yees li 40 lab xyoo dhau los, nyob ib ncig ntawm 4.46 billion xyoo dhau los. Qhov kev tshwm sim no qhia txog kev hloov pauv tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub hli keeb kwm.

Zircon, ib qho ntxhia muaj nyob hauv lub ntiaj teb lub pob zeb, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov kev tshawb pom no. Los ntawm kev tshuaj xyuas lub hnub nyoog ntawm zircon crystals los ntawm ob qho tib si lunar thiab terrestrial qauv, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab lub hli lub hnub nyoog nrog ntau dua precision. Kev siv atom-probe tomography ntawm Northwestern University lub chaw muab cov ncauj lus kom ntxaws ntawm zircon lub atomic qauv, tso cai rau cov kws tshawb fawb suav cov atoms uas tau dhau los ntawm cov xov tooj cua. Qhov no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm lub hnub nyoog ntawm cov muaju.

Txoj kev tshawb no tus thawj coj, Jennika Greer ntawm University of Glasgow, piav qhia tias zircon crystals pom ntawm lub hli saum npoo yuav tsum tau tsim tom qab lub hli magma dej hiav txwv tau txias. Lub xub ntiag ntawm cov muaju no qhia tias muaj hnub nyoog tsawg kawg nkaus ntawm lub hli. Los ntawm kev sib tham cov hnub qub tshaj plaws hauv cov qauv lunar, cov kws tshawb fawb tau paub tseeb tias lub hli muaj hnub nyoog tsawg kawg yog 4.46 billion xyoo.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb fawb no txuas ntxiv tshaj qhov xav paub. Kev nkag siab txog lub hli lub hnub nyoog thiab kev tsim muaj txiaj ntsig zoo rau kev nkag siab txog keeb kwm ntawm peb lub hnub ci thiab peb qhov chaw nyob hauv lub ntiaj teb. Lub hli lub gravitational cuam tshuam stabilizes lub ntiaj teb rotational axis, ua rau phenomena xws li tides thiab 24-teev hnub. Yog tsis muaj lub hli, lub neej hauv ntiaj teb yuav txawv heev. Qhov kev nkag siab tshiab ntawm lub hli lub hnub nyoog no ua rau lub hom phiaj dav dav ntawm kev nkag siab txog qhov sib npaug thiab sib cuam tshuam ntawm peb lub cev.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Lub hli muaj pes tsawg xyoo?

A: Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, lub hli ntseeg tau tias muaj kwv yees li 4.46 billion xyoo, ua rau nws 40 lab xyoo laus dua li yav dhau los xav.

Q: Dab tsi coj cov kws tshawb fawb los txiav txim siab tias lub hli loj dua?

A: Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev soj ntsuam ntawm zircon crystals pom nyob rau hauv lunar pob zeb kuaj. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov qauv atomic ntawm cov pob zeb no siv atom-probe tomography, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab lub hnub nyoog ntawm lub hli nrog qhov tseeb dua.

Q: Vim li cas lub hli lub hnub nyoog tseem ceeb?

A: Kev nkag siab txog lub hnub nyoog ntawm lub hli pab cov kws tshawb fawb sib sau ua ke cov lus sib dhos ntawm lub hnub ci thaum ntxov thiab tau txais kev nkag siab txog qhov cuam tshuam nws muaj rau lub ntiaj teb tsim. Tsis tas li ntawd, lub hli lub gravitational cuam tshuam ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ruaj khov ntawm lub ntiaj teb kev hloov axis thiab cuam tshuam rau cov xwm txheej xws li dej ntws.

Q: Yuav ua li cas zircon crystals pab txiav txim lub hli lub hnub nyoog?

A: Zircon crystals, pom ob lub ntiaj teb thiab lub hli, tso cai rau cov kws tshawb fawb siv cov xov tooj cua sib tham los txiav txim lawv lub hnub nyoog. Los ntawm kev txheeb xyuas tus naj npawb ntawm cov atoms uas tau dhau los ntawm cov hluav taws xob tawg, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim lub hnub nyoog tsawg kawg ntawm lub hli.