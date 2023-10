Txoj Kev Twisted Milky Way: Dark Matter Lub luag haujlwm hauv Kev Tsim Peb Lub Galaxy

Astronomers tau pom ntev ntev tias Milky Way tsis yog lub tiaj tiaj tiaj tiaj, tab sis qhov sib tw thiab sib tw. Tam sim no, cov kws tshawb fawb los ntawm Lub Chaw rau Astrophysics | Harvard thiab Smithsonian tau txheeb xyuas qhov ua tau piav qhia rau qhov txawv txav no. Lawv ntseeg hais tias lub tilted, football-shaped halo ntawm qhov tsaus ntuj nyob ib puag ncig peb lub galaxy tuaj yeem ua lub luag haujlwm rau lub ntug flared thiab warped xwm ntawm Milky Way.

Cov teeb meem tsaus ntuj yog ib yam khoom tsis meej uas tsis cuam tshuam nrog lub teeb, ua rau nws pom tsis tau ntawm peb lub telescopes. Txawm li cas los xij, nws ua ib feem tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb cov ntsiab lus tseem ceeb, suav txog li 85% ntawm tag nrho cov teeb meem. Nws lub xub ntiag tuaj yeem raug txiav txim siab los ntawm nws qhov cuam tshuam gravitational ntawm pom teeb meem thiab lub teeb. Cov teeb meem tsaus ntuj ua raws li "cov nplaum nplaum" uas tuav cov galaxies ua ke, tiv thaiv lawv los ntawm kev sib nrug vim lawv txoj kev sib hloov ceev.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov qauv hauv computer los xam tias cov duab ntawm cov teeb meem tsaus ntuj halo nyob ib ncig ntawm Milky Way sib phim qhov pom flared ntug thiab warp. Lawv txiav txim siab hais tias lub orbit ntawm cov hnub qub nyob rau hauv peb galaxy dlhos nrog ib tug tilted, football-zoo li tus tsaus nti teeb meem halo. Qhov no qhia tau hais tias peb lub galaxy yuav tau ntsib ib qho kev sib koom ua ke yav dhau los, qhov twg ob lub galaxies sib tsoo thiab ua rau qaij.

Kev nkag siab txog cov duab ntawm qhov tsaus ntuj halo tuaj yeem muab kev nkag siab tsis yog rau hauv txoj kev hloov pauv ntawm Milky Way tab sis kuj mus rau qhov xwm ntawm qhov tsaus ntuj nws tus kheej. Nws tuaj yeem nthuav tawm cov ntaub ntawv tseem ceeb txog cov khoom ntawm cov khoom tsaus ntuj thiab muaj peev xwm pab cov kws tshawb fawb tshawb fawb txog qhov "blobs" ntawm cov teeb meem tsaus ntuj uas muaj nyob nruab nrab ntawm galaxies.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Astronomy, qhia txog qhov cuam tshuam ntawm cov teeb meem tsaus ntuj muaj nyob rau hauv shaping galaxies thiab muab ib lub ntsej muag rau hauv lub ntiaj teb mysterious ntawm qhov tsaus ntuj.

