Tshiab Fossil Discoveries Qhia Kev tsiv teb tsaws chaw ntawm Ekgmowechashala, Lemur-zoo li Primate

Kev tshawb pom pob txha tsis ntev los no tau pom cov qauv kev tsiv teb tsaws chaw thiab keeb kwm evolutionary ntawm Ekgmowechashala, ib tug lemur-zoo li primate uas ib zaug nyob rau North America. Cov pob txha pob txha muab kev pom muaj txiaj ntsig rau hauv lub ntiaj teb uas muaj ntau lab xyoo dhau los thiab muab cov dab neeg txaus nyiam ntawm kev hloov pauv thiab muaj sia nyob.

Cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias Ekgmowechashala, uas txhais tau tias "tus txiv neej miv" hauv Sioux, feem ntau yuav tsiv los ntawm Tuam Tshoj mus rau North America ntawm tus choj Bering av. Qhov kev tshawb pom no daws qhov tsis paub ntev ntev hauv biology thiab qhia txog kev sib txuas ntawm cov tsiaj txhu hauv ntau qhov chaw ntawm lub ntiaj teb.

Zaj dab neeg ntawm primates hauv North America yog ib qho ntxim nyiam. Cov ntaub ntawv Fossil qhia tau hais tias ntau hom tsiaj loj hlob nyob rau tam sim no hauv Tebchaws Meskas thiab Canada. Cov primates pib tuaj txog hauv North America los ntawm Africa, muaj peev xwm hla dej hiav txwv Atlantic ntawm cov nroj tsuag rafts. Lub sijhawm Eocene, tus yam ntxwv los ntawm qhov kub thiab txias thiab thaj chaw lush, muab qhov chaw zoo tshaj plaws rau cov primates.

Txawm li cas los xij, lub vaj kaj siab no tsis tau nyob mus ib txhis. Ib qho xwm txheej tseem ceeb ntawm kev hloov pauv huab cua hu ua Grande Coupure tau tshwm sim kwv yees li 34 lab xyoo dhau los, ua rau muaj kev puas tsuaj loj uas cuam tshuam rau cov tsiaj loj heev. Qhov tshwm sim tam sim ntawm huab cua txias thiab qhov ploj ntawm cov hav zoov ua pov thawj nyuaj heev rau cov tsiaj no kom ciaj sia.

Interestingly, cov pob txha ntawm Ekgmowechashala tau pom ob peb lab xyoo tom qab kev tuag loj. Qhov no tau tsa cov lus nug ntawm vim li cas cov tsiaj txhu tshwj xeeb no tswj kom muaj sia nyob thaum lwm tus tsis ua. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm University of Kansas muab cov lus teb rau qhov enigma no.

Cov kws tshawb fawb tau muab piv rau cov molars sab sauv ntawm Suav cov pob txha zoo ib yam li Ekgmowechashala, hu ua Palaeohodite, nrog rau North American fossils. Qhov kev tshuaj ntsuam tau nthuav tawm qhov sib xws zoo sib xws, lees paub kev sib raug zoo evolutionary. Qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias Ekgmowechashala tsis yog ib qho kev cia siab los yog muaj sia nyob ntawm cov primates yav dhau los hauv North America tab sis yog ib hom neeg tsiv teb tsaws chaw uas tau hloov zuj zus hauv Asia thiab tom qab ntawd tsiv mus rau North America ntawm tus choj Bering av.

Nyob rau hauv lub tswv yim loj ntawm evolution, Ekgmowechashala lub xub ntiag nyob rau hauv North America yog luv luv. Cov tsiaj tau tshwm sim ntau lab xyoo tom qab lwm cov primates, tsuas yog ploj mus sai sai tom qab. Qhov tshwm sim no, hu ua "Lazarus taxon," qhia txog qhov xwm txheej ntawm lub neej thiab kev hloov pauv ntawm cov ecosystems.

Txoj kev kawm ntawm Ekgmowechashala txoj kev tsiv teb tsaws chaw thiab kev ciaj sia tawm tsam keeb kwm yav dhau los ntawm kev hloov pauv ib puag ncig tseem ceeb muaj cov lus qhia tseem ceeb rau kev nkag siab tias cov kab mob hloov pauv li cas thiab vam meej hauv cov xwm txheej sib txawv. Nyob rau hauv ib lub sijhawm ntawm kev hloov pauv huab cua thiab kev txuag tsiaj, cov kev tshawb pom no tshwm sim nrog cov kev cov nyom uas cov kab mob niaj hnub ntsib, suav nrog tib neeg.

FAQ:

Q: Dab tsi yog Bering av choj?

A: Tus choj ntawm Bering av yog thaj av uas txuas nrog Alaska thiab Siberia niaj hnub no thaum lub sijhawm glaciation thaum dej hiav txwv qis dua.

Q: Lazarus taxon yog dab tsi?

A: Lazarus taxon yog hais txog ib hom tsiaj uas rov tshwm sim hauv cov ntaub ntawv fossil ntev tom qab nws tau ntseeg tias tau ploj mus lawm.

Q: Thaum twg Ekgmowechashala tsiv mus rau North America?

A: Ekgmowechashala tau tsiv mus rau North America kwv yees li 30 lab xyoo dhau los.

Q: Yuav ua li cas primates tuaj txog hauv North America los ntawm Africa?

A: Cov kws tshawb fawb xav tias African primates hla dej hiav txwv Atlantic ntawm cov nroj tsuag rafts.

Qhov chaw:

- [Txuas mus rau University of Kansas](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

- Phau ntawv Journal of Human Evolution.